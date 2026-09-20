Muž vyhrožoval útoky, například na prvňáčky. Policie ho dopadla a obvinila

Jan Hrabě

Jan Hrabě

20. září 2026 13:38

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Pražským kriminalistům se podařilo dopadnout muže, jenž vyhrožoval nejrůznějšími útoky. Byl proto obviněn z násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a z šíření poplašné zprávy. Podezřelý bude na soud čekat ve vazbě. 

Muž podle vyšetřovatelů od 23. srpna do 11. září poslal na policejní podatelny v Praze a středních Čechách nejméně 36 výhrůžných a poplašných e-mailů, v nichž opakovaně vyhrožoval usmrcením či závažným násilím vůči konkrétním osobám i skupinám obyvatel, zejména zdravotnickým pracovníkům. V některých zprávách také oznamoval plánované útoky na veřejná místa nebo osoby, čímž vyvolával rozsáhlá bezpečnostní opatření.

"Jedna z nejzávažnějších výhrůžek směřovala proti dětem, když oznamoval údajný útok na žáky základní školy a hrozil usmrcením celé třídy prvňáků. V dalších zprávách vyhrožoval lékařům, zdravotnickému personálu, studentům vysoké školy nebo útokem proti širší skupině obyvatel v centru Prahy," uvedl policejní mluvčí Jan Daněk. 

Největší opatření vyvolala zpráva z 27. srpna, podle které mělo dojít k výbuchu na Staroměstském orloji. Policie přijala mimořádná opatření, konkrétně uzavřela prostor, evakuovala přibližně 650 osob a provedla pyrotechnické prohlídky. 

Podezřelý byl zadržen v pondělí, když přijel vlakem do Prahy. Muž se již podrobil psychiatrickému vyšetření, přičemž znalec u dotyčného neshledal duševní chorobu, která by vylučovala jeho trestní odpovědnost. Kriminalisté také zjistili, že obdobného jednání se měl dopouštět již v minulých letech.

Muži hrozí v případě pravomocného odsouzení trest odnětí svobody až na tři roky. Soud už je k poslal do vazby. Policie letos v Praze eviduje 21 případů šíření poplašné zprávy. Kriminalisté jich objasnili 43 procent.

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