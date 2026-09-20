Muž vyhrožoval útoky, například na prvňáčky. Policie ho dopadla a obvinila

Pražským kriminalistům se podařilo dopadnout muže, jenž vyhrožoval nejrůznějšími útoky. Byl proto obviněn z násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a z šíření poplašné zprávy. Podezřelý bude na soud čekat ve vazbě.
Muž podle vyšetřovatelů od 23. srpna do 11. září poslal na policejní podatelny v Praze a středních Čechách nejméně 36 výhrůžných a poplašných e-mailů, v nichž opakovaně vyhrožoval usmrcením či závažným násilím vůči konkrétním osobám i skupinám obyvatel, zejména zdravotnickým pracovníkům. V některých zprávách také oznamoval plánované útoky na veřejná místa nebo osoby, čímž vyvolával rozsáhlá bezpečnostní opatření.
"Jedna z nejzávažnějších výhrůžek směřovala proti dětem, když oznamoval údajný útok na žáky základní školy a hrozil usmrcením celé třídy prvňáků. V dalších zprávách vyhrožoval lékařům, zdravotnickému personálu, studentům vysoké školy nebo útokem proti širší skupině obyvatel v centru Prahy," uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.
Největší opatření vyvolala zpráva z 27. srpna, podle které mělo dojít k výbuchu na Staroměstském orloji. Policie přijala mimořádná opatření, konkrétně uzavřela prostor, evakuovala přibližně 650 osob a provedla pyrotechnické prohlídky.
Podezřelý byl zadržen v pondělí, když přijel vlakem do Prahy. Muž se již podrobil psychiatrickému vyšetření, přičemž znalec u dotyčného neshledal duševní chorobu, která by vylučovala jeho trestní odpovědnost. Kriminalisté také zjistili, že obdobného jednání se měl dopouštět již v minulých letech.
Muži hrozí v případě pravomocného odsouzení trest odnětí svobody až na tři roky. Soud už je k poslal do vazby. Policie letos v Praze eviduje 21 případů šíření poplašné zprávy. Kriminalisté jich objasnili 43 procent.
Související
Policie objasnila výbuch bankomatu v Praze. Pachatele zadrželi v zahraničí
Policie vyšetřuje útok v rodině na Karlovarsku. Podezřelého hledal i vrtulník
krimi , Policie ČR , Praha
Aktuálně se děje
před 14 minutami
Babišova vláda oznámí nová opatření kvůli vysokým cenám paliv
před 1 hodinou
Muž vyhrožoval útoky, například na prvňáčky. Policie ho dopadla a obvinila
před 1 hodinou
Lobbista Janoušek opět chce od státu milionové odškodnění
před 2 hodinami
V Mönchengladbachu prý mají zájem o kouče Sparty. Priske je ale rád na Letné
před 3 hodinami
Všichni v Evropě mluví jen o válce, stěžuje si Babiš. Připomněl Einsteinova slova
před 3 hodinami
Babí léto je letos velmi pravděpodobné, prozradili meteorologové
před 4 hodinami
Ukrajinci masivně zaútočili na Moskvu. Oběti jsou hlášeny z obou válčících zemí
před 5 hodinami
NATO vítá Trumpovu dohodu s Dánskem ohledně Grónska
před 6 hodinami
Fico odmítá bojovat proti Rusku. Není to naše válka, řekl o konfliktu na Ukrajině
před 7 hodinami
Počasí během prodlouženého víkendu. Postupně se má oteplovat
včera
Tohle Brity zaskočilo. Buckinghamský palác reagoval na novou knihu o Dianě
včera
Letošní volby se blíží. Ministerstvo spouští novou kampaň
včera
Houbaři vzali lesy útokem. Policie apeluje na dodržování několika zásad
včera
Kontroverzní podnikatel Kožený se má nacházet v LDN na Bahamách
včera
Důchodci si ještě mohou zajistit tištěné oznámení o valorizaci
včera
Rusofobní svinstvo. Medveděv se pustil do Američanů kvůli novým sankcím
včera
Pavel přijal amerického diplomata, který kritizoval české obranné výdaje
včera
Skandál v americké armádě. Analytik použil AI a málem vyvolal válku s Čínou
včera
Sparta reagovala na nevydařený vstup do sezóny. Dva asistenty nahradila navrátilcem Clarupem
včera
V Rusku pokračují volby. Moskva hlásí problémy, na vině má být útok
Rusové přiznali komplikace během probíhajících parlamentních voleb. Podle představitelů centrální volební komise došlo v noci k útoku na volební systém v Moskvě. Útok má nadále pokračovat, informovala ruská státní agentura TASS.
Zdroj: Lucie Podzimková