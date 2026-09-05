Policie objasnila výbuch bankomatu v Praze. Pachatele zadrželi v zahraničí

Jan Hrabě

Jan Hrabě

5. září 2026 14:00

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Pražští detektivové ztotožnili podezřelé z krádeže z peněz z bankomatu, který na začátku května vybuchl v Kunraticích. Muže zadrželi zahraniční policisté poté, co se pachatelé dopustili dalších trestných činů. V Česku hrozí dotyčným až osm let za mřížemi. 

K činu došlo 7. května, kdy se z Dobronické ulice ozval výbuch. Na místě zůstal naprosto zničený bankomat a několik výloh v okolí. Policisté na místě zjistili, že neznámí pachatelé za pomoci trhaviny bankomat vyhodili do povětří a poté odcizili schránku s penězi, ve které bylo přes 300 tisíc korun. Lupiči odjeli pryč na elektrokoloběžkách. 

Škoda byla vyčíslena na více než 900 tisíc korun. Případ si převzali detektivové, kteří zajistili kamerové záznamy a zahájili pátrání. "Jelikož se obdobným případem zabývali před několika měsíci, prověřovali i možnou spojitost s předchozím případem a až následným podrobnějším rozpracováním byly zjištěny další okolnosti, které oba skutky navzájem propojovaly," uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina. 

Vyšetřovatelům se povedlo ztotožnit jednoho z podezřelých a s pomocí kolegů z Rumunska následně zjistili identitu dalšího podezřelého. V červnu však došlo k dalším dvěma výbuchům bankomatů ve slovenské Bratislavě. Skutky se způsobem provedení i popisem pachatelů shodovaly s činem v Praze. 

"Detektivové proto navázali spolupráci se slovenskými kolegy, kterým byly mimo jiné předány také informace k oběma podezřelým. Vzhledem k tomu, že pražští kriminalisté monitorovali pohyb podezřelých na území schengenského prostoru a od kolegů z Rumunska obdrželi informaci o tom, že oba podezřelí překročili hranice Schengenu a míří směrem na Slovensko, bylo jak v ČR, tak na Slovensku provedeno opatření za účelem jejich zadržení," sdělil mluvčí.

Následně došlo k dalšímu vloupání do bankomatu v Bratislavě, po kterém byli zadrženi tři muži při přejezdu maďarsko-rumunských hranic. Dva z těchto mužů hledala česká policie kvůli květnovému výbuchu v Kunraticích. 

Momentálně jsou zadrženi tři cizinci ve věku 30, 33 a 36 let a nacházejí se ve vydávací vazbě v Rumunsku. Odtud zamíří na Slovensko, odkud po odpykání trestu poputují do Česka. Zde jsou podezřelí z krádeže a poškození cizí věci. Hrozí jim tak až osmiletý trest odnětí svobody.

3. září 2026 18:53

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Zdroj: Libor Novák

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