Smrtící mix několika látek. Koroner odtajnil, proč zemřela Hayden Panettiere

Je to oficiální. Srpnová smrt oblíbené herečky Hayden Panettiere byla vyhodnocena jako nešťastná náhoda, kterou způsobily účinky několika drog. Informovala o tom americká stanice NBC News. Panettiere bylo pouhých 36 let.
Podle zprávy koronera z Greenville County způsobily hereččinu smrt toxické účinky několika drog. Jednou z nich byl fentanyl, čímž se potvrdily dřívější informace amerických médií ohledně příčiny úmrtí. Koroner zároveň nenašel žádné známky traumatu či cizího zavinění.
Podle starších informací webu TMZ spoléhala herečka dlouhá léta na dealera v kalifornském Los Angeles, jenž pro ni sháněl léky z černého trhu. Úřady se proto pokoušejí stanovit, jaká byla role samotného dealera v celé kauze.
Panettiere se před kamerou poprvé objevila už jako miminko v reklamě a následně se stala dětskou televizní hvězdou. Nejvíce ji proslavily role v televizních seriálech Hrdinové a Nashville. Ve druhém jmenovaném projektu ztvárnila postavu Juliette Barnesové, za kterou si vysloužila dvě nominace na Zlatý glóbus pro nejlepší herečku ve vedlejší roli.
Rodačka ze státu New York se úspěšně věnovala také zpěvu. V roce 1999 byla dokonce nominovaná na cenu Grammy za písničku k animovanému filmu Život brouka.
Pro média byly vděčným tématem její vztahy se slavnými osobnostmi. Panettiere hned dvakrát tvořila pár s ukrajinským světovým šampionem v boxu Vladimirem Kličkem. Dvojice se dokonce zasnoubila a dočkala dcery, která dostala jméno Kaya Evdokia. V létě 2018 následoval definitivní rozchod.
Související
Mohl ji zabít fentanyl. Smrt herečky Hayden Panettiere se konečně objasňuje
Předčasné smrti Hayden Panettiere lituje i Kličko. S herečkou má dceru
Aktuálně se děje
včera
Metro čeká třídenní výluka. Praha využije prodlouženého víkendu
včera
Policie žene podezřelé z prosincové vraždy na Šternbersku k soudu
včera
Je to odpovědné řešení, říká Juchelka o dvou tisících pro důchodce
včera
Policie vyšetřuje epidemii salmonely na pražské škole. Sazba jsou až dva roky
včera
Smrtící mix několika látek. Koroner odtajnil, proč zemřela Hayden Panettiere
včera
Čas nakoupit se krátí. Obchody se během dnů volna podřídí zákonu
včera
Politico: Evropa Trumpovu Radu míru odmítala, teď s ní začíná spolupracovat
včera
Investigativní novináři odhalili jméno vnučky ruského prezidenta Putina
včera
Rozvědka: Čína pomáhá Íránu cílit útoky na americké základny
včera
Sněmovna svolá hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Babiš se těší
včera
Co si Si Ťin-pching odvezl z USA? Ani zdaleka ne to, v co doufal
včera
Zvrat ve válce na Ukrajině: USA povolí Kyjevu vyrábět střely do Patriotů
včera
Trump vyměnil Kanadu za Bělorusko. Lukašenko přiznal, že jeho požadavky naplnit nedokáže
včera
Lula da Silva obvinil Trumpa ze snahy kolonizovat Brazílii
včera
Carney: Kanada prověřuje, zda na ni mohou USA zaútočit
včera
Netanjahu v OSN označil obvinění z genocidy za opak pravdy. Delegáti během projevu odešli ze sálu
včera
Průvodce říjnovými volbami. Ministerstvo připravilo několik novinek, pomohou QR kódy
včera
Předpověď počasí na víkend. Babí léto přinese oteplení
24. září 2026 21:58
Dálniční známky nebudou automaticky zdražovat. Poslanci to posvětili
24. září 2026 21:02
Policie potvrdila smrt dlouho pohřešované ženy. Kriminalisté mají teorii
Pražští kriminalisté objasnili případ pohřešované ženy, která se ztratila z očí na začátku letošního roku. Nakonec byla nalezena bez známek života. Policisté zadrželi a obvinili jejího přítele, jenž v minulosti seděl ve vězení.
Zdroj: Jan Hrabě