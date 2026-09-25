Metro čeká třídenní výluka. Praha využije prodlouženého víkendu

Česko má před sebou prodloužený víkend, kdy k sobotě a neděli přibude i volné sváteční pondělí. Praha se jej rozhodla využít k údržbě tratí metra a tramvaje, která omezí provoz několika linek.
"Z důvodu opravy trati je od soboty 26. 9. 2026 do pondělí 28. 9. 2026 obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Pražského povstání – Chodov," informoval dopravní podnik s předstihem na webových stránek.
Mezi stanicemi Chodov a Háje bude provoz metra zajištěn kyvadlově, takže po každé koleji bude jezdit pouze jeden vlak tam a zpět. V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Pražského povstání – Pankrác – Budějovická – Kačerov – Roztyly – Dědinova – Chodov.
Během prodlouženého víkendu nepůjde o jediné omezení v provozu pražské hromadné dopravy. Kvůli údržbě tramvajové trati má být od sobotního rána do pondělního večera obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Palmovka – Ke Stírce. Třídenní výluka se dotkne linek 3, 10, 24 a 95.
Dopravce zavede dvě linky náhradní autobusové dopravy. V denním provozu půjde o linku X3 v trase Palmovka – Bulovka – Ke Stírce – Kobylisy, v nočním provozu pak o linku X95 v trase Palmovka – Bulovka – Ke Stírce – Kobylisy – Vozovna Kobylisy.
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Zdroj: Jan Hrabě