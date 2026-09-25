Zvrat ve válce na Ukrajině: USA povolí Kyjevu vyrábět střely do Patriotů

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že americký prezident Donald Trump učinil konečné rozhodnutí udělit Ukrajině licenci k výrobě střel pro protivzdušný systém Patriot. Informaci sdělil novinářům prostřednictvím hlasové zprávy v aplikaci WhatsApp. O svém záměru ho americký vůdce informoval během jejich nedávného bilaterálního jednání v New Yorku. Podle ukrajinské hlavy státu prohlásil Trump na schůzce, že Ukrajina potřebná oprávnění k domácí produkci těchto raket obdrží.
Ukrajinský prezident nespecifikoval, zda se rozhodnutí týká střel typu PAC-2 nebo pokročilejších variant PAC-3. Střely řady PAC-2 se v současnosti vyrábějí ve Spojených státech a na základě licence také v Německu. Oproti tomu nejmodernější rakety PAC-3 vznikají výhradně v amerických a japonských závodech. Pro Kyjev představují tyto systémy klíčový prvek obrany, jelikož dokážou efektivně likvidovat ruské balistické střely.
Americké ministerstvo zahraničí přitom ještě v polovině týdne uvádělo, že diskuse o licencích nadále probíhají. Pro německý server DW zástupci resortu sdělili, že finální verdikt ohledně převodu technologií dosud nepadl. Případné spuštění výroby přímo na ukrajinském území by si podle odborníků vyžádalo více než jeden rok příprav. Kyjev mezitím vyjednává se společností Raytheon o podmínkách licenční produkce raket PAC-2.
Téma licenční výroby otevřel americký prezident během summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Donald Trump tehdy veřejně prohlásil, že Washington poskytne Ukrajincům právo vyrábět systémy Patriot a ukáže jim potřebný postup. Vyjádřil zároveň přesvědčení, že ukrajinský průmysl dokáže produkci zahájit poměrně rychle. Tento závazek však v následujících týdnech sám zpochybnil a pozastavil.
Na jednání svého kabinetu americký prezident později uvedl, že k dohodě o předání technologií zatím nedošlo. Trump tehdy zdůraznil, že Spojené státy musejí být při sdílení citlivých vojenských technologií velmi opatrné. Poukázal na riziko, že by příjemci mohli pokročilé zbraňové systémy v budoucnu obrátit proti samotným Američanům. Současná změna postoje tak představuje posun v americké politice vůči Kyjevu.
Ukrajina dlouhodobě usiluje o vlastní výrobu zachycovacích raket kvůli jejich akutnímu nedostatku na bojišti. Omezené zásoby munice na Ukrajině i v západních skladech výrazně komplikují obranu ukrajinských měst před vzdušnými údery. V letních měsících vedl nedostatek raket k tomu, že téměř tři čtvrtiny ruských balistických střel zasáhly své cíle. Domácí produkce by tak zemi pomohla zajistit stabilní dodávky bez závislosti na zahraniční pomoci.
Prezident Zelenskyj nedávno oznámil, že se ukrajinské protivzdušné obraně podařilo zvýšit úspěšnost zneškodňování balistických raket na šedesát procent. Zlepšení schopností se projevilo během nočních ruských úderů v tomto týdnu. Podrobnosti o tom, jakých konkrétních opatření nebo nových dodávek k tomuto posunu využil, však ukrajinský lídr neupřesnil. Zmínil pouze, že Ukrajina postupně shromažďuje zásoby raket po jednotlivých kusech od svých partnerů.
Americké diplomatické snahy v souvislosti s konfliktem zároveň zahrnují návrh na uspořádání třístranných rozhovorů mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy. Podle ukrajinského prezidenta by se toto jednání mělo uskutečnit ve Spojených arabských emirátech. Washington tím stupňuje své úsilí o dojednání podmínek pro ukončení ruské agrese proti Ukrajině. Diskuse o mírových rozhovorech probíhají paralelně s jednáními o vojenské a technické pomoci.
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Zdroj: Libor Novák