Nové knize o Dianě hrozí zastavení prodeje. Bratr princezny se dopustil chyby

Krádež kopií v Nizozemsku i prohlášení Buckinghamského paláce. S tím už se musel vypořádat Charles Spencer, bratr tragicky zesnulé princezny Diany, v souvislosti s novou knihou, která pojednává i o jeho slavné sestře. Nyní čelí výzvě, aby dílo stáhl z knihkupectví, protože obsahuje faktickou chybu.
Informovala o tom britská stanice BBC. Stažení knihy z prodeje hodlá požadovat známý britský novinář Piers Morgan. Spencer jej chybně označil za editora deníku Daily Mirror v době, kdy list zveřejnil fotografie princezny Diany ve fitness centru. To se psal rok 1993. Morgan však do Dali Mirror nastoupil až o dva roky později.
Spencer se již omluvil novináři, který omluvu přijal. Právníci zastupující Morgana budou požadovat odstranění mylné informace z knihy. To může fakticky znamenat, že dílo bude staženo z prodeje. Podle informací BBC zatím vydavatelství Penguin plánuje, že chybu napraví v dalších verzích publikace.
Nová kniha se jmenuje Swan Song: Diana, My Sister. "Cílem je říct pravdu o Dianě z perspektivy jejího bratra, stejně jako jsem se o to pokusil v projevu na jejím pohřbu. Podobně jako ve smutečním projevu chci mluvit ve jménu Diany a udělat to otevřeně a pozitivním způsobem," uvedl bratr princezny před časem.
Diana Frances Spencerová přišla na svět 1. července 1961. Narodila se do aristokratické rodiny Spencerů, která měla vazby na britskou královskou rodinu už před jejím sňatkem s princem Charlesem. Její babičky totiž sloužily jako dvorní dámy u královny matky, maminky královny Alžběty II.
Krátce po 20. narozeninách se Diana provdala za následníka trůnu. Okázalý obřad, během kterého Charles s Dianou uzavřeli sňatek, měl přispět k pozitivnímu obrazu monarchie a zdůraznit význam kontinuity, kterou představuje.
Manželé se sice dočkali dvou synů, staršího Williama a mladšího Harryho, ale v roce 1996 se definitivně rozvedli. Diana v následujícím roce tragicky zemřela při dopravní nehodě ve francouzské Paříži.
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Zdroj: Libor Novák