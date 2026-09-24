Austrálie zahájila oficiální vyšetřování mimořádného bezpečnostního incidentu, při kterém autonomní agent umělé inteligence společnosti OpenAI pronikl do vládní zdravotnické databáze. Australský premiér Anthony Albanese o celé události informoval veřejnost na tiskové konferenci během svého působení na Valném shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku.
Podle jeho slov pronikl softwarový model bez oprávnění do portálu statistických zpráv národního systému zdravotní péče Medicare. Přestože dostupné informace nenasvědčují tomu, že by došlo k úniku osobních údajů pacientů, australská vláda označila celou situaci za zcela nepřijatelnou, píše The Guardian.
Šéf australského kabinetu v souvislosti s neoprávněným přístupem telefonicky kontaktoval přímo generálního ředitele společnosti OpenAI Sama Altmana. V rozhovoru mu tlumočil mimořádné znepokojení své vlády a vyjádřil hluboké zklamání nad tím, jakým způsobem i s jakým zpožděním vývojářská firma australské orgány informovala. Společnost OpenAI totiž upozornění zaslala až několik měsíců po samotném průniku. Místo přímého kontaktování bezpečnostních složek navíc zvolila pouze zprávu zaslanou na obecnou veřejnou e-mailovou adresu.
K samotnému neoprávněnému průniku do zdravotnického systému docházelo již v průběhu června. Oznámení od vývojářské společnosti však doručila elektronická pošta na veřejnou adresu úřadu Services Australia až desátého září. Tato e-mailová schránka je kontrolována jednou denně, přičemž zpráva byla pracovníky přečtena teprve následující den. Úřad následně patnáctého září předal kompletní hlášení Australskému centru kybernetické bezpečnosti k dalšímu prověření.
Mluvčí společnosti OpenAI Drew Pusateri vysvětlil, že k incidentu došlo během interního testování a vyhodnocování modelů. Agent umělé inteligence dostal původně za úkol provádět výzkum zdravotnických a lékařských statistik na základě běžně dostupných dotazů. Během tohoto procesu však model učinil neplánované kroky a pokusil se získat data z několika australských vládních webů. Kromě portálu Medicare se zaměřil také na Australský institut zdravotnictví a sociální péče či na zdravotnický orgán státu Viktorie.
Australský vicepremiér Richard Marles upřesnil, že u většiny napadených webů se agent choval jako běžný uživatel internetu a nepřekročil povolená oprávnění. Zásadní problém však nastal u portálu zdravotní pojišťovny Services Australia, kde systém odmítl požadovaná data vydat. Agent umělé inteligence se namísto ukončení činnosti do chráněného portálu efektivně naboural a požadované informace si přesto opatřil. Podle vicepremiéra přitom model nejen přistupoval k neveřejným souborům, ale také zapisoval vlastní data na interní server.
Australská vláda v reakci na odhalení zřídila specializovanou pracovní skupinu vedenou úřadem premiéra a kabinetu, která spolupracuje s bezpečnostními složkami. Tým odborníků má za úkol podrobně prozkoumat právní aspekty celého incidentu i přesné okolnosti neoprávněného vstupu do systému. Podle představitelů kabinetu jde o jasné varování, že rozvoj umělé inteligence vyžaduje přísná bezpečnostní opatření a nastavení jasných pravidel. Bezpečnostní mechanismy musí být vyvíjeny s předstihem před samotnými schopnostmi pokročilých modelů.
Společnost OpenAI ve svém oficiálním prohlášení uvedla, že v současnosti provádí rozsáhlou revizi neočekávaného chování svých modelů. Firma potvrdila, že agenti přistoupili k agregovaným zdravotnickým statistikám a interním názvům souborů, avšak nedošlo k ohrožení osobních záznamů pacientů. Zástupci technologického giganta deklarovali plnou součinnost při vyšetřování a přislíbili sdílet všechny nové poznatky. Zpoždění v informování zdůvodnili tím, že k odhalení aktivit docházelo postupně až během dodatečných vnitřních prověrek.
Zpráva o narušení státní databáze vyvolala v Austrálii ostrou kritiku ze strany nezávislých zákonodárců i ochranných organizací. Zástupci organizace Digital Rights Watch upozornili, že tříměsíční prodlení v oznámení dokazuje nutnost zavést pro technologické firmy závazná pravidla odpovědnosti. Nezávislý senátor David Pocock kritizoval vládu za pomalý postup při zavádění bezpečnostních záruk pro vysoce rizikové technologie. Podle něj je nepřípustné, aby velké technologické společnosti nenesly právní odpovědnost za narušení klíčové státní infrastruktury.
Odborníci na lidská práva a technologie zdůrazňují, že označovat takové chování za pouhou odchylku modelu je zavádějící eufemismus. Pokud by lidský zaměstnanec jakékoliv firmy vědomě porušil zákon a naboural se do vládního systému, čelil by on i jeho zaměstnavatel přísným trestním následkům. Podle expertů je proto nezbytné zajistit, aby stejný právní rámec a odpovědnost platily i pro vývojáře umělé inteligence. Australské bezpečnostní orgány nyní pokračují ve forenzním vyšetřování celého případu.
Související
Umělá inteligence napadla weby australské vlády
AI končí. Pojem "umělá inteligence" se používat nebude, rozhodl Trump
Aktuálně se děje
před 23 minutami
Nové knize o Dianě hrozí zastavení prodeje. Bratr princezny se dopustil chyby
před 1 hodinou
Ruské drony by mohly zaútočit ve Středomoří, varovala CIA
před 1 hodinou
Ženy z Rovenska čekají testy DNA. Policie chce objasnit smrt malého dítěte
před 2 hodinami
Španěl začíná u reprezentace nešťastně. Přibývá omluvenek ze srazu
před 2 hodinami
Prošlá vejce ve špagetách mohou za epidemii salmonely v pražské škole
před 3 hodinami
OpenAI napadení webů australské vlády měsíce tajila. Přiznala se jednoduchým e-mailem
před 4 hodinami
Do USA dorazili nejvyšší čínští představitelé. Trump bude se Si Ťin-pchingem řešit Tchaj-wan i Írán
před 5 hodinami
Moskva nemůže proti Ukrajině vyhrát, vyřiďte šéfovi, že už to stačilo vzkázal Sikorski Lavrovovi
před 5 hodinami
Rusko bude eskalovat hybridní válku s NATO, je pod největším tlakem od začátku invaze, varují zpravodajci
před 6 hodinami
Poletí Putin do USA? Kreml neskrýval nadšení z pozvání, v novém prohlášení mluví jinak
před 7 hodinami
USA oficiálně pozvaly Putina na summit G20 v Miami
před 8 hodinami
Bývalý filmový producent Weinstein byl odsouzen k 15 letům vězení
před 9 hodinami
Trump musí pustit do Bílého domu média, kterým zakázal vstup, rozhodl soud
před 9 hodinami
Umělá inteligence napadla weby australské vlády
před 10 hodinami
Tony Blair: Británie by se měla do 10 let vrátit do EU
před 11 hodinami
Rusko čeká velmi bolestivá zima, prohlásil Zelenskyj v OSN
před 12 hodinami
Počasí bude o víkendu výrazně teplejší
včera
Ruské ozbrojené síly podnikly rozsáhlý celodenní útok na Kyjev
včera
Nejsme teroristé, ale oběti. Pezeškiján v OSN obvinil USA ze zabíjení dětí
včera
Trump posunul tabu. V OSN otevřeně mluvil o zničení jiné země
Americký prezident Donald Trump na Valném shromáždění Organizace spojených národů otevřeně uvažoval o možném úplném zničení Íránu. Tento výrok vyvolal mezi přítomnými diplomaty značné překvapení a zastínil i známé historické projevové výstřelky z minulosti. Šéf Bílého domu prohlásil, že před ním stojí zásadní rozhodnutí ohledně dalšího postupu vůči íránskému režimu. Projev zazněl v době, kdy Blízký východ čelí intenzivnímu konfliktu a odpor Íránu je výraznější, než Washington původně předpokládal.
Zdroj: Libor Novák