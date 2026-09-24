Bývalý filmový producent Weinstein byl odsouzen k 15 letům vězení

Bývalý filmový producent Harvey Weinstein byl u soudu v New Yorku odsouzen k 15 letům vězení za sexuální trestný čin. Trest se týká napadení bývalé televizní asistentky produkce Miriam Haleyové. Verdikt navazuje na právní proces trvající více než šest let, během něhož byl původní odsuzující rozsudek zrušen. Někdejší filmový magnát, který stál za oscarovými snímky Zamilovaný Shakespeare či Pulp Fiction, se tak opět ocitl v centru kauzy hnutí MeToo.
Nejvyšší soud státu New York zrušil původní Weinsteinovo odsouzení a nařídil nový proces. Soudci tehdy dospěli k závěru, že předchozí řízení obžalovaného poškodilo kvůli svědeckým výpovědím žen, jejichž obvinění nebyla součástí řešené kauzy. Při novém projednávání byl producent znovu uznán vinným ze sexuálního napadení prvního stupně. Za tento čin vůči Haleyové mu hrozil trest odnětí svobody v délce až 25 let.
Oběť napadení Miriam Haleyová vystoupila před vynesením rozsudku v soudní síni se svým prohlášením. Uvedla, že sexuální útok ze strany Weinsteina měl zničující dopad na její život i pocit bezpečí. Podle svých slov prožívala trauma i během celého procesu při uplatňování práva na spravedlnost. Zdůraznila, že důsledky činu pro ni představují doživotní trest, a přiznala, že v průběhu let opakovaně uvažovala o ukončení právního boje.
Weinstein sledoval soudní jednání na invalidním vozíku a před soudcem vyjádřil lítost nad bolestí, kterou oběti způsobil. Zároveň však zopakoval své tvrzení o vlastní nevině. Prohlásil, že pociťuje lítost nad utrpením Haleyové, ale trvá na tom, že žádný sexuální trestný čin nespáchal. Dále zdůraznil, že se hodlá proti rozsudku odvolat a věří v prokázání své neviny.
V původním procesu byl producent odsouzen ke 23 letům vězení za napadení Haleyové a znásilnění začínající herečky Jessicy Mannové. V obnoveném řízení porota Weinsteina opět usvědčila z napadení asistentky, ale osvobodila ho z obvinění týkajícího se další ženy. V případě obvinění ze znásilnění Mannové se porota nedokázala shodnout na verdiktu. Opakovaný pokus o projednání této věci skončil opětným patem, načež prokuratura obvinění stáhla, protože svědkyně odmítla znovu vypovídat.
Manhattanská prokuratura požadovala pro bývalého producenta trest odnětí svobody v délce 20 let. Argumentovala tím, že takový trest by Weinsteina udržel za mřížemi minimálně do věku téměř devadesáti let. Obhajoba naopak žádala mírnější trest a navrhovala přidat pouze tři roky k šesti letům, které již odseděl. Právní zástupci upozorňovali na vážný zdravotní stav obžalovaného a tvrdili, že delší trest by znamenal jeho smrt ve vězení.
Zdravotní stav někdejšího filmového magnáta se v posledních letech výrazně zhoršil. Obhájci uvedli, že Weinstein trpí rakovinou krve, selháváním srdce a chronickým onemocněním ledvin. V minulosti podstoupil také akutní operaci srdce a plic a dlouhodobě je upoután na invalidní vozík. V současnosti se nachází ve zdravotnickém zařízení pro vězně v nemocnici Bellevue na Manhattanu.
Miriam Haleyová pracovala jako produkční asistentka v televizním pořadu Project Runway, který Weinstein produkoval. Podle své výpovědi přijala pozvání do jeho apartmánu na Manhattanu před plánovaným odletem do Los Angeles na filmovou premiéru. Po krátkém rozhovoru v obývacím pokoji se ji producent pokusil políbit a přes její odpor ji odtáhl do ložnice, kde ji sexuálně napadl. Haleyová uvedla, že Weinstein ignoroval její prosby, aby přestal, a po činu se ptal, zda si nyní nejsou blíž.
Kromě newyorského případu čelí Weinstein dalším právním komplikacím v Kalifornii. Odvolací soud v Kalifornii potvrdil jeho usvědčení ze znásilnění, ale zrušil původně uložený šestnáctiletý trest. Důvodem zrušení trestu bylo, že soudce vzal při rozhodování v úvahu newyorské rozsudky, které byly následně anulovány. Bývalý producent tak v Los Angeles zůstává předmětem řízení, v němž mu má být trest vyměřen znovu.
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Zdroj: Libor Novák