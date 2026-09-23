Trump opevňuje Washington. Bílý dům se mění v pevnost

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa čím dál více využívá argumenty národní bezpečnosti k rozsáhlým proměnám hlavního města Washingtonu a vytvoření ochranného pásma v okolí Bílého domu. Argumentace národní bezpečností slouží jako univerzální odůvodnění pro rozšiřování prezidentských pravomocí i čerpání veřejných prostředků. V minulosti byla tato rétorika využita například při zavádění cel, deportacích či plánech na získání Grónska. Nyní se však pozornost soustředí přímo na samotné centrum americké vlády, které se podle CNN postupně mění v opevněnou pevnost.
Jedním z nejvýraznějších projektů je přestavba Východního křídla Bílého domu, která byla původně prezentována jako příprava nového společenského sálu. Projekt byl následně přehodnocen a oficiálně označen za masivní podzemní vojenské zařízení, jehož bezpečnostní potřeby mají obhájit náklady ve výši přibližně 400 milionů dolarů. Přestože prezident dříve sliboval financování ze soukromých zdrojů, stavba má být hrazena z peněz daňových poplatníků. Výška a hmotnost nadzemního sálu mají podle armádních činitelů chránit podzemní komplex před přímým vojenským zásahem.
Ochrana Bílého domu a přilehlých oblastí si vyžaduje také dlouhodobou přítomnost vojenských sil přímo v ulicích města. Nasazení příslušníků Národní gardy v turisticky exponovaných lokalitách bylo prodlouženo až do konce Trumpova funkčního období. Podle odhadů Pentagonu poskytnutých zákonodárcům si toto opatření vyžádá dalších 1,4 miliardy dolarů. Tato částka se přitom připočítává k již vynaloženým stovkám milionů dolarů na dosavadní operace.
Součástí nového bezpečnostního konceptu má být i plánovaný vítězný oblouk, který prezident popsal na sociálních sítích. Tato konstrukce má sloužit jako vojenský komplex vybavený jako hnízdo pro odstřelovače, sklad zbraní a munice i stanoviště pro bezpilotní letouny. Projekt získal povolení od Federálního úřadu pro letectví vzhledem k výšce 250 stop, která neohrožuje letový provoz na blízkém Letišti Ronalda Reagana. Zástupci bezpečnostních složek však poukazují na to, že americké zákony zakazují použití armády proti vlastním občanům a město již disponuje specializovanými policejními týmy.
Argument národní bezpečnosti byl administrativou využit také k omezení přístupu vybraných novinářů do Bílého domu. Z tiskových prostor byly vykázány redakce stanic CNN a MS NOW společně s deníkem Politico pod záminkou boje proti takzvaným falešným zprávám. Dotčené mediální organizace reagovaly podáním žalob, v nichž se odvolávají na První dodatek americké ústavy garantující svobodu slova a tisku. Bílý dům je přitom již dlouhodobě považován za jedno z nejlépe zabezpečených míst na světě a krytem disponuje od čtyřicátých let minulého století.
Okolo prezidentského sídla se zároveň postupně rozšiřuje fyzické bezpečnostní pásmo. Jižně od Bílého domu zůstává uzavřena oblast Ellipse, kde probíhá úprava trávníku a výstavba nové přistávací plochy pro vrtulníky. Na severní straně v Lafayette Square instalovala Tajná služba oplocení a navrhuje zřízení stálých bran, které by umožnily prostor kdykoliv uzavřít. Podle Tajné služby mají tyto uzávěry zůstat v platnosti mimo jiné během nadcházející návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.
Vláda zároveň prosazuje výrazné navýšení celkových výdajů na obranu a vojenskou infrastrukturu. Donald Trump přislíbil vybudování raketového obranného štítu s názvem Zlatá kopule, který je koncipován po vzoru izraelského systému Iron Dome. Vzhledem k rozloze Spojených států jsou však finanční náklady na tento projekt astronomické. Prezident navrhuje zvýšení vojenského rozpočtu na přibližně 1,5 bilionu dolarů, což představuje nárůst o čtyřicet procent, který dosud nepodlehl schválení Kongresem.
Historicky bylo hlavní město Washington terčem vojenských útoků pouze výjimečně, například během britského vpádu v roce 1814 nebo při teroristických útocích v září 2001. V období občanské války bylo město obklopeno prstencem vojenských pevností, z nichž se postupem času staly veřejné parky. Přestože prezident a jeho příznivci označují současný příliv imigrantů za invazi, neexistují důkazy o tom, že by hlavnímu městu hrozil přímý vnější vojenský útok. Bezpečnostní hrozby pro americké prezidenty v moderní historii vycházejí především z vnitřních rizik a pokusů o atentát.
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Zdroj: Jan Hrabě