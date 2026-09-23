Monstrum páté kategorie. U Mexika se vlivem El Niño zformoval jeden z nejsilnějších hurikánů v historii

Tichý oceán u pobřeží Mexika čelí vážnému nebezpečí. V oblasti se během pouhých čtyřiadvaceti hodin zformoval extrémně silný hurikán Polo, který dosáhl pátého, tedy vůbec nejvyššího stupně Saffirovy–Simpsonovy stupnice. Zatímco americká média hurikán popisují jako "monstrum páté kategorie", meteorologové hovoří o výjimečně rychlém zesílení, které zařadilo tuto bouři mezi nejsilnější zaznamenané systémy v Tichém oceánu, píše CNN.
Rychlost větru uvnitř hurikánu Polo raketově vzrostla během jednoho dne o více než 175 kilometrů za hodinu. Zatímco ještě v pondělí se jednalo o běžnou tropickou bouři s rychlostí větru kolem 80 kilometrů za hodinu, v úterý ráno již systém disponoval větrem o rychlosti přesahující 255 kilometrů za hodinu. Později odpoledne naměřila specializovaná letadla Národního úřadu pro oceán a atmosféru v jádru bouře dokonce rychlost větru dosahující až 290 kilometrů za hodinu.
Extrémně rychlý nárůst síly hurikánu usnadnily neobvykle teplé oceánské vody i velmi příznivé atmosférické podmínky. Oblast Tichého oceánu v současnosti ovlivňuje velmi silný klimatický jev El Niño, který způsobuje výrazné zvyšování teploty mořské hladiny. Právě nahromaděný tepelný potenciál oceánu funguje pro tropické bouře jako mimořádně účinné palivo.
Předpovědní modely i americké Národní centrum pro hurikány označují podle BBC situaci za velmi nebezpečnou. Odborníci očekávají, že si hurikán Polo díky přetrvávajícím ideálním podmínkám udrží nejvyšší pátou kategorii po dobu několika následujících dnů. Svou současnou intenzitou se tak zařadil po bok nejsilnějších bouří letošního roku.
Hurikán se v úterý nacházel několik stovek kilometrů jihovýchodně od mexického přístavu Manzanillo. Podle dostupných meteorologických dat se pohyboval pomalu směrem k severozápadu, přičemž jeho dráha kopírovala linii mexického pobřeží. Střed hurikánu by měl podle odborníků zůstat po celou dobu na otevřeném moři a neútočit přímo na pevninu.
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová potvrdila, že podle aktuálních výpočtů by hurikán neměl dospět k přímému úderu na pobřeží. Zároveň však důrazně vyzvala obyvatele tichomořských států k maximální ostražitosti. Varování před možným ohrožením platí především pro spolkové státy Jalisco, Colima, Michoacán a Guerrero.
I přes očekávaný průběh bez přímého zásahu pevniny přináší hurikán Polo na pobřeží vážná rizika. Pro jihozápadní části Mexika byly vydány výstrahy před tropickou bouří, jelikož systém na pevninu přináší přívalové srážky. Úhrny srážek mohou na mnoha místech dosáhnout 15 až 20 centimetrů, což představuje akutní hrozbu v podobě život ohrožujících bleskových povodní a sesuvů půdy.
Podél zasaženého pobřeží panují extrémní mořské podmínky s vysokým vlnobitím a nebezpečnými proudy. Úřady v ohrožených oblastech již přistoupily k preventivním opatřením, která zahrnují uzavření námořních přístavů, přerušení školní výuky a přípravu nouzových přístřešků pro obyvatele.
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Zdroj: Libor Novák