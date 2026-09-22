Plzeň se stále hledá. Úvodní duel Evropské ligy se Saint-Gilloise jasně prohrála

I když to v úvodu nového angažmá trenéra Radoslava Kováče ve Viktorii Plzeň vypadalo, že by mohl nastartovat Západočechy k lepším výkonům i výsledkům, když v jeho prvním zápase na plzeňské lavičce se svými svěřenci po heroickém domácím vítězství 5:1 nad Crvenou zvezdou Bělehrad postoupili do Evropské ligy. Jenže stále se Západočeši hledají a to nejen v lize, ale i právě na evropské scéně. To se ukázalo hned na úvod ligové fáze Evropské ligy v domácím zápase proti belgickému Saint-Gilloise, kddy po mizerném výkonu prohráli naprosto jasně 0:3.
Těžký úvod svého angažmá zkrátka zažívá trenér Kováč. V lize zatím zaškobrtává, naposledy s Olomoucí doma prohrála Plzeň 2:3. A tak se rozhodl pro úvodní duel v ligové fázi Evropské ligy se Saint-Gilloise dodat impuls, rozhodl se učinit hned šest změn v základní sestavě a proto tak tentokrát jen na lavičce začali Červ, Dweh nebo Doski. Za to Pirgič či navrátilec po zranění Spáčil dotsali možnost hned od začátku.
Jenže už v úvodních minutách začalo být patrné, že tyto změny ke kýženému úspěchu nepovedou. Jen za první čtvrthodinu zápasu totiž plzeňský gólman Wiegele hned třikrát musel zasahovat. Nejprve v 7. minutě hlavičkoval z bezprostřední blízkosti nikým nehlídaný Patris, následně si poradil se zakončením od Olarua a na Wiegeleho si pak svým přízemním pokusem nepřišel ani Zeneli. Chaos v řadách Plzně ale bohužel pokračoval dál a vše tak nakonec vyvrcholilo v 17. minutě, kdy Viktoriáni nezastihli dlouhý nákop od Sylly na Mokofenga, jehož nezachytili ani Spáčil , ani Vavro a cestu k brance tak měl útočník belgického klubu volnou. Při následném zakončení v tváří tvář brankáři Wiegelemu se nemýlil, 0:1.
Viktoriáni se trápili i dál, až ve 25. minutě se dočkali první jakés takés příležitosti, ovšem Adu nebyl přesný. Ve 36. minutě to mohlo být už o dva góly nebýt plzeňského gólmana Wiegeleho. Ten tehdy rukou předvedl reflexivní zákrok proti Zenelimu. Jenže dvougólového vedení se belgický klub přeci jenom ještě před koncem první půle dočkal. Ve 43. minutě tu byl totiž další brejk, na který plzeňská obrana nestačila. Tentokrát to byl Patris, který vyslal dopředu Biondice. Ten po sprintu, který začal ještě na vlastní polovině, navýšil vedení na 2:0 střelou ke vzdálenější tyči. V první půli navíc nemuselo zůstat jen u toho. Ještě v nastavení totiž zasahoval Wiegele proti Havenaarovi zakončujícímu zblízka. Nebylo divu, že po skončení poločasu byla znát značná nevole ze strany plzeňských fanoušků.
Do druhé půle se tak tedy kouč Kováč rozhodl vystřídat Spáčila s Višinským Dwehem a Lawalem. I když to zprvu vypadalo, že by se mohla konečně na plzeňské straně objevit nějaká ta bojovnost, tato snaha stejně přišla vniveč. To proto, že v 59. minutě se snesl Zeneliho centr z rohu na českého legionáře Kričfalušiho, který nikým nehlídaný vcelku v pohodě zvýšil na 3:0.
Západočeši se ve zbytku zápasu nedokázali dostat do nějakého zápasového módu tak, aby duel jakkoli zdramatizovali. Zkrátka, jak zápas z jejich stany probíhal po většinu času, tak i tak končil.
„Porazil nás mančaft, který byl ve všech aspektech lepší. V rychlosti, dynamice, v práci s míčem. Do ničeho nás nepustili, naopak sami mohli v prvním poločase dát ještě více gólů. Rozložení týmů bylo jasné. Je vidět, že nám to teď nejde, nevyhráváme, máme spousty problémů,“ nechal se slyšet kouč Viktoriánů Kováč po zápase.
Kapitán Západočechů Patrik Hrošovský mající zkušenosti s belgickým fotbalem věděl, proti komu Plzeň nastoupí: „Hrál jsem proti nim v Belgii hodněkrát, věděli jsme, jakou mají kvalitu. V poslední době bojují každý rok o titul, je to klub na top úrovni belgické ligy. Bohužel ta situace je teď (u nás) taková, jaká je.“
Konečný výsledek zápasu ligové fáze Evropské ligy UEFA (17.9.2026):
Viktoria Plzeň – Union Saint-Gilloise 0:3 (0:2)
Branky: 18. Mofokeng, 43. Biondic, 59. Kričfaluši. Rozhodčí: Frid – Hassan, Koltunoff – Natan (video, všichni Izr.). ŽK: Hrošovský, Pirgič – Kričfaluši, Biondic. Diváci: 8211
Plzeň: Wiegele – Pališčák, Vavro, Spáčil (46. Dweh) – Memič (64. Gabriel), Pirgič, Hrošovský (72. Červ), Souaré – Sojka, Višinský (46. Lawal) – Adu (64. Faal). Trenér: Kováč
Saint-Gilloise: Koffi – Havenaar, Sylla, Kričfaluši (75. Chibani) – Patris, Schoofs, Zeneli, Smith (63. De Roeve) – Mofokeng (63. Hurtevent), Olaru (82. Aquino) – Biondic (63. Rodríguez). Trenér: Hubert
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Zdroj: Libor Novák