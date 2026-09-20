Bývalý fotbalový sudí šokoval veřejnost. Během zápasů Premier League si vymýšlel výzvy

I v zemi, kde fotbal přišel na svět, se můžou dít jen těžko uvěřitelné věci a to dokonce na té nejvrcholnější úrovni – na scéně slovutné Premier League. V nedávném rozhovoru pro podcast bývalého fotbalisty Jamieho Vardyho „Jamie Vardy Having´s a Party“ totiž bývalý rozhodčí Mike Dean přiznal, že si během pískání zápasů anglické nejvyšší fotbalové soutěže vytvářel své vlastní výzvy, prostřednictvím kterých tak svým způsobem ovlivňoval zápasy. Nebylo tak proto divu, že jeho slova v kolébce fotbalu vyvolala takovou kritiku.
Již osmapadesátiletý Mike Dean prozradil, že jednou si třeba se svými kolegy řekli: „Říkávali jsme si: ‚Tak jo, začneme. Uvidíme, jak dlouho vydržíme bez zapískání.“
A jak to pokračovalo? „Párkrát jsem to v Premier League udělal, samozřejmě ještě před VAR. Několikrát jsem vydržel dvacet až pětadvacet minut bez zapískání,“ řekl dále ve své šokující výpovědi Dean. Z jeho slov v rozhovoru s Jamiem Vardym bylo jasné, že podobné hry si domlouval s dalšími svými kolegy. Jména ani jednoho z nich však neuvedl.
Chcete ještě jednu hru, kterou si sám pro sebe během pískání Premier League Mike Dean hrál? Máte ji mít. „Dělal jsem ještě jednu věc. Stoupl jsem si do středového kruhu a zkoušel, jak dlouho v něm dokážu zůstat, než budu muset ven,“ šokoval podruhé a pokračoval: „Kluci na čáře mi říkali: ‚To nedokážeš.‘ Já odpověděl: ‚Zkusím to.‘ Jednou jsem takhle v jednom zápase vydržel asi patnáct minut, aniž bych opustil středový kruh.“
Správně z toho vyvozujete, že jeho slova nemohla zůstat bez povšimnutí. Například bývalý anglický reprezentant, jenž svou klubovou kariéru spojil především s Aston Villou, Gabriel Agbonlahor. Ten pro britskou sportovní stanici talkSPORT si na adresu Mikea Deana nebral servítky. „Tohle mi vůbec nepřijde vtipné. Jsi dítě? Rozhodčí se po hřišti pohybuje z nějakého důvodu. Potřebuje mít co nejlepší výhled. Možná jsi kvůli tomu přehlédl penaltu, přímý kop nebo vyloučení,“ kritizoval Agbonlahor.
„S Mikem Deanem jsem si nikdy nerozuměl. Měl v sobě aroganci. Kdybych ho měl popsat jedním slovem, řekl bych, že je to pitomec,“ prozradil dále Agbonlahor, že jeho vztahy s Deanem nebyly prakticky nikdy ideální.
Navzdory Deanovým slovům přicházejí z anglické rozhodcovské obce reakce, které by si nebyly vědomi toho, že se něco takového dělo. Deník The Times s Deanovými výroky kontaktoval čelní představitele anglických fotbalových rozhodčích a ti sami o takových praktikách neměli ani ponětí. Žádnou reakci naopak nechtěla přidat organizace Pro Ref zastřešující anglické profesionální sudí.
Přestože Mike Dean patřil mezi dlouholeté výrazné rozhodčí anglické Premier League, neboť v ní působil od roku 2000 a odpískal v ní celkem 550 zápasů, nepatřil zrovna k nejoblíbenějším. V srpnu roku 2022 byl hlavní postavou další z jeho kauz, kdy v zápase mezi Chelsea a Tottenhamem (2:2) nepřivolal k videosystému VAR tehdejšího hlavního rozhodčího Anthonyho Taylora poté, co hostující Cristian Romero zatahal za vlasy Marca Cucurellu.
I když poté podal vysvětlení, že nepřivolal Taylora proto, že mu nechtěl přidělávat práci v už tak náročném zápase, později toto své vysvětlení rozporoval tím, že tak nejednal právě kvůli přátelství s Taylorem.
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