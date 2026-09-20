Bývalý fotbalový sudí šokoval veřejnost. Během zápasů Premier League si vymýšlel výzvy

David Holub

20. září 2026 20:08

Fotbal, ilustrační fotografie.
Fotbal, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

I v zemi, kde fotbal přišel na svět, se můžou dít jen těžko uvěřitelné věci a to dokonce na té nejvrcholnější úrovni – na scéně slovutné Premier League. V nedávném rozhovoru pro podcast bývalého fotbalisty Jamieho Vardyho „Jamie Vardy Having´s a Party“ totiž bývalý rozhodčí Mike Dean přiznal, že si během pískání zápasů anglické nejvyšší fotbalové soutěže vytvářel své vlastní výzvy, prostřednictvím kterých tak svým způsobem ovlivňoval zápasy. Nebylo tak proto divu, že jeho slova v kolébce fotbalu vyvolala takovou kritiku.

Již osmapadesátiletý Mike Dean prozradil, že jednou si třeba se svými kolegy řekli: „Říkávali jsme si: ‚Tak jo, začneme. Uvidíme, jak dlouho vydržíme bez zapískání.“

A jak to pokračovalo? „Párkrát jsem to v Premier League udělal, samozřejmě ještě před VAR. Několikrát jsem vydržel dvacet až pětadvacet minut bez zapískání,“ řekl dále ve své šokující výpovědi Dean. Z jeho slov v rozhovoru s Jamiem Vardym bylo jasné, že podobné hry si domlouval s dalšími svými kolegy. Jména ani jednoho z nich však neuvedl.

Chcete ještě jednu hru, kterou si sám pro sebe během pískání Premier League Mike Dean hrál? Máte ji mít. „Dělal jsem ještě jednu věc. Stoupl jsem si do středového kruhu a zkoušel, jak dlouho v něm dokážu zůstat, než budu muset ven,“ šokoval podruhé a pokračoval: „Kluci na čáře mi říkali: ‚To nedokážeš.‘ Já odpověděl: ‚Zkusím to.‘ Jednou jsem takhle v jednom zápase vydržel asi patnáct minut, aniž bych opustil středový kruh.“

Správně z toho vyvozujete, že jeho slova nemohla zůstat bez povšimnutí. Například bývalý anglický reprezentant, jenž svou klubovou kariéru spojil především s Aston Villou, Gabriel Agbonlahor. Ten pro britskou sportovní stanici talkSPORT si na adresu Mikea Deana nebral servítky. „Tohle mi vůbec nepřijde vtipné. Jsi dítě? Rozhodčí se po hřišti pohybuje z nějakého důvodu. Potřebuje mít co nejlepší výhled. Možná jsi kvůli tomu přehlédl penaltu, přímý kop nebo vyloučení,“ kritizoval Agbonlahor.

„S Mikem Deanem jsem si nikdy nerozuměl. Měl v sobě aroganci. Kdybych ho měl popsat jedním slovem, řekl bych, že je to pitomec,“ prozradil dále Agbonlahor, že jeho vztahy s Deanem nebyly prakticky nikdy ideální.

Navzdory Deanovým slovům přicházejí z anglické rozhodcovské obce reakce, které by si nebyly vědomi toho, že se něco takového dělo. Deník The Times s Deanovými výroky kontaktoval čelní představitele anglických fotbalových rozhodčích a ti sami o takových praktikách neměli ani ponětí. Žádnou reakci naopak nechtěla přidat organizace Pro Ref zastřešující anglické profesionální sudí.

Přestože Mike Dean patřil mezi dlouholeté výrazné rozhodčí anglické Premier League, neboť v ní působil od roku 2000 a odpískal v ní celkem 550 zápasů, nepatřil zrovna k nejoblíbenějším. V srpnu roku 2022 byl hlavní postavou další z jeho kauz, kdy v zápase mezi Chelsea a Tottenhamem (2:2) nepřivolal k videosystému VAR tehdejšího hlavního rozhodčího Anthonyho Taylora poté, co hostující Cristian Romero zatahal za vlasy Marca Cucurellu.

I když poté podal vysvětlení, že nepřivolal Taylora proto, že mu nechtěl přidělávat práci v už tak náročném zápase, později toto své vysvětlení rozporoval tím, že tak nejednal právě kvůli přátelství s Taylorem.

včera

Sparta vstoupila do Evropské ligy úspěšně. V Arménii nad Araratem vyhrála 4:1

Související

Fotbal, ilustrační fotografie.

Sparta vstoupila do Evropské ligy úspěšně. V Arménii nad Araratem vyhrála 4:1

Fotbalisté pražské Sparty se pomalu ale jistě rozehrávají. Po Žižkovu (5:0) a Jablonci (2:0) si letenští připsali třetí soutěžní výhru v řadě a tu nejdůležitější. Jednalo se totiž o úvodní zápas ligové fáze Evropské ligy 2026/27, který odehráli na hřišti Araratu Armenie. Tam se představili svěřenci kouče Briana Priskeho téměř po roce, neboť v létě 2025 tam odehráli odvetu závěrečného předkola Konferenční ligy. Zatímco tehdy sparťané uhráli výhru 2:1, tentokrát si s arménským soupeřem poradili výsledkem 4:1, přičemž se o výhru postaral dvěma góly především norský obránce Tobias Guddal. Další dvě branky přidali Mercado a Vydra.
AC Sparta Praha

V Mönchengladbachu prý mají zájem o kouče Sparty. Priske je ale rád na Letné

Několik dní poté, co Sparta přikročila v reakci na nevydařený vstup do nové sezóny ke změně v realizačním týmu, kdy povolala zpět do svých služeb Christiana Clarupa, se začala objevovat spekulace o tom, že by mohl po mohutných odchodech nedávných opor Spartu opustit i kouč Brian Priske. To proto, že o devětačtyřicetiletého dánského stratéga měl projevit zájem bundesligový Mönchengladbach. Alespoň o tom psal dánský web tipsbladet.dk. Samotný kouč se nikterak k zájmu z Německa nevyjádřil, jen řekl, že je momentálně rád na pražské Letné.

Více souvisejících

Fotbal

Aktuálně se děje

včera

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Bývalý fotbalový sudí šokoval veřejnost. Během zápasů Premier League si vymýšlel výzvy

I v zemi, kde fotbal přišel na svět, se můžou dít jen těžko uvěřitelné věci a to dokonce na té nejvrcholnější úrovni – na scéně slovutné Premier League. V nedávném rozhovoru pro podcast bývalého fotbalisty Jamieho Vardyho „Jamie Vardy Having´s a Party“ totiž bývalý rozhodčí Mike Dean přiznal, že si během pískání zápasů anglické nejvyšší fotbalové soutěže vytvářel své vlastní výzvy, prostřednictvím kterých tak svým způsobem ovlivňoval zápasy. Nebylo tak proto divu, že jeho slova v kolébce fotbalu vyvolala takovou kritiku.

včera

včera

Andrej Babiš

Česká protivzdušná obrana vstupuje do 21. století, oznámil Babiš na Dnech NATO

Premiér Andrej Babiš (ANO) navštívil v sobotu Dny NATO, kde se zúčastnil představení čtveřice baterií protiletadlového systému Spyder a navštívil stánky bezpečnostních složek a společností obranného průmyslu. Akce se zúčastnili také místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna, 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, ministr vnitra Lubomír Metnar a ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. 

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Sparta vstoupila do Evropské ligy úspěšně. V Arménii nad Araratem vyhrála 4:1

Fotbalisté pražské Sparty se pomalu ale jistě rozehrávají. Po Žižkovu (5:0) a Jablonci (2:0) si letenští připsali třetí soutěžní výhru v řadě a tu nejdůležitější. Jednalo se totiž o úvodní zápas ligové fáze Evropské ligy 2026/27, který odehráli na hřišti Araratu Armenie. Tam se představili svěřenci kouče Briana Priskeho téměř po roce, neboť v létě 2025 tam odehráli odvetu závěrečného předkola Konferenční ligy. Zatímco tehdy sparťané uhráli výhru 2:1, tentokrát si s arménským soupeřem poradili výsledkem 4:1, přičemž se o výhru postaral dvěma góly především norský obránce Tobias Guddal. Další dvě branky přidali Mercado a Vydra.

včera

Hormuzský průliv

Írán dal najevo, že se nevzdá Hormuzského průlivu

Írán se nadále odmítá vzdát kontroly nad klíčovým Hormuzským průlivem. Teherán podle předsedy parlamentu Mohammada Bághera Ghálíbáfa neotevře klíčovou námořní cestu dříve, než Washington přistoupí na jeho podmínky. 

včera

včera

Karel Havlíček

Babišova vláda oznámí nová opatření kvůli vysokým cenám paliv

Babišova vláda se chystá obnovit opatření za účelem zastropování vysokých cen pohonných hmot. Potvrdil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) v nedělním vydání Partie na stanici CNN Prima News. Lidem budou vládní kroky představeny po pondělním jednání kabinetu. 

včera

včera

včera

AC Sparta Praha

V Mönchengladbachu prý mají zájem o kouče Sparty. Priske je ale rád na Letné

Několik dní poté, co Sparta přikročila v reakci na nevydařený vstup do nové sezóny ke změně v realizačním týmu, kdy povolala zpět do svých služeb Christiana Clarupa, se začala objevovat spekulace o tom, že by mohl po mohutných odchodech nedávných opor Spartu opustit i kouč Brian Priske. To proto, že o devětačtyřicetiletého dánského stratéga měl projevit zájem bundesligový Mönchengladbach. Alespoň o tom psal dánský web tipsbladet.dk. Samotný kouč se nikterak k zájmu z Německa nevyjádřil, jen řekl, že je momentálně rád na pražské Letné.

včera

včera

včera

včera

NATO

NATO vítá Trumpovu dohodu s Dánskem ohledně Grónska

NATO poprvé reagovalo na uzavření dohody mezi USA a Dánskem ohledně Grónska. Aliance vítá, že došlo k domluvě, které se snažil dosáhnout především americký prezident Donald Trump. Právě on ji také oznámil na sociální síti. 

včera

včera

Podzim, ilustrační fotografie.

Počasí během prodlouženého víkendu. Postupně se má oteplovat

Příští víkend bude tím prvním během astronomického podzimu a zároveň bude prodloužený o pondělní státní svátek. Meteorologové sice zatím vidí pouze do neděle, ale mají dobré zprávy. Teploty by podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) měly vystoupat nad 20 stupňů. 

19. září 2026 21:57

Tohle Brity zaskočilo. Buckinghamský palác reagoval na novou knihu o Dianě

Již 29 let uplynulo na konci srpna od tragické smrti všemi milované princezny Diany. I po tolika letech dokáže smutný závěr jejího života budit vášně. Tentokrát za to může Dianin bratr Charles Spencer, jenž se rozhodl napsat knihu, která je Buckinghamskému paláci trnem v oku. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy