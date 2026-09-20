Írán se nadále odmítá vzdát kontroly nad klíčovým Hormuzským průlivem. Teherán podle předsedy parlamentu Mohammada Bághera Ghálíbáfa neotevře klíčovou námořní cestu dříve, než Washington přistoupí na jeho podmínky.
"Írán se nevrátí k dřívějším podmínkám pro jednání a neotevře Hormuzský průliv, dokud nebudou splněny jeho podmínky, uznána legitimní práva íránského národa a dokud Spojené státy nesplní své závazky," uvedl Ghálíbáf podle mluvčího parlamentu.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Teheránu momentálně hrozí nové sankce ze strany Washingtonu. Nový zákon, který v týdnu schválila Sněmovna reprezentantů, umožní americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi uvalit až stoprocentní cla na pět největších kupců ruských nerostných surovin, například na Čínu nebo Indii. Na pokyn prezidenta se však předloha rozšířila i o sankce vůči íránské energetice a zbrojařskému průmyslu.
Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety již v sobotu 28. února. Navzdory diplomatickým rozhovorům se dosud nepodařilo dosáhnout uzavření mírové dohody.
Související
Skandál v americké armádě. Analytik použil AI a málem vyvolal válku s Čínou
Trump podpisem posvětil nové protiruské sankce
Aktuálně se děje
před 38 minutami
Pavel šije do Fica. Nepochopil slovo solidarita, zkritizoval slovenského premiéra
před 1 hodinou
Česká protivzdušná obrana vstupuje do 21. století, oznámil Babiš na Dnech NATO
před 2 hodinami
Žila jen dva měsíce. V ostravské ZOO museli utratit mládě žirafy
před 3 hodinami
Sparta vstoupila do Evropské ligy úspěšně. V Arménii nad Araratem vyhrála 4:1
před 3 hodinami
Írán dal najevo, že se nevzdá Hormuzského průlivu
před 4 hodinami
Protrhla se Desná. Před 110 lety došlo k nejtragičtější události na české přehradě
před 5 hodinami
Babišova vláda oznámí nová opatření kvůli vysokým cenám paliv
před 6 hodinami
Muž vyhrožoval útoky, například na prvňáčky. Policie ho dopadla a obvinila
před 7 hodinami
Lobbista Janoušek opět chce od státu milionové odškodnění
před 8 hodinami
V Mönchengladbachu prý mají zájem o kouče Sparty. Priske je ale rád na Letné
před 8 hodinami
Všichni v Evropě mluví jen o válce, stěžuje si Babiš. Připomněl Einsteinova slova
před 9 hodinami
Babí léto je letos velmi pravděpodobné, prozradili meteorologové
před 9 hodinami
Ukrajinci masivně zaútočili na Moskvu. Oběti jsou hlášeny z obou válčících zemí
před 10 hodinami
NATO vítá Trumpovu dohodu s Dánskem ohledně Grónska
před 11 hodinami
Fico odmítá bojovat proti Rusku. Není to naše válka, řekl o konfliktu na Ukrajině
před 12 hodinami
Počasí během prodlouženého víkendu. Postupně se má oteplovat
včera
Tohle Brity zaskočilo. Buckinghamský palác reagoval na novou knihu o Dianě
včera
Letošní volby se blíží. Ministerstvo spouští novou kampaň
včera
Houbaři vzali lesy útokem. Policie apeluje na dodržování několika zásad
včera
Kontroverzní podnikatel Kožený se má nacházet v LDN na Bahamách
Kontroverzní podnikatel Viktor Kožený, jenž zbohatl na porevoluční kupónové privatizaci, se na Bahamách potýká s vážnými zdravotními problémy. Podle dostupných informací skončil v léčebně dlouhodobě nemocných.
Zdroj: Jan Hrabě