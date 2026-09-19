Tohle Brity zaskočilo. Buckinghamský palác reagoval na novou knihu o Dianě

Lucie Podzimková

19. září 2026 21:57

Buckinghamský palác
Buckinghamský palác Foto: Wikimedia Commons

Již 29 let uplynulo na konci srpna od tragické smrti všemi milované princezny Diany. I po tolika letech dokáže smutný závěr jejího života budit vášně. Tentokrát za to může Dianin bratr Charles Spencer, jenž se rozhodl napsat knihu, která je Buckinghamskému paláci trnem v oku. 

Proč tomu tak je? Současný král a tehdejší princ Charles čelí nařčení z toho, že měl krátce po smrti bývalé manželky jejímu bratrovi necitlivě říct následující slova. "Brzy na ni zapomeneme," citoval panovníka bulvární deník Daily Mail, jenž zveřejnil útržky z nové knihy. Buckinghamský palác se odhodlal k odpovědi, kterou BBC označila za neobvykle ostrou. 

"Ačkoliv se z principu nevyjadřujeme ke knihám, Jeho Veličenstvo si uvědomuje, že bolest ze ztráty sourozence může zatemnit rozum, ovlivnit úsudek a zkreslit vzpomínky způsoby, které ostatní nepoznají, a to i mnoho let po takové ztrátě," vzkázal palác. 

Spencer dříve přiznal, že ho i letos zavalily žádosti o rozhovor ohledně sestry. "To mě přesvědčilo, abych jednou a navždy zapsal vlastní myšlenky a vzpomínky, namísto toho, abych se musel znovu vyrovnávat s nepříjemným pocitem při čtení názorů jiných, ze kterých mnohé vycházejí z nepravdivých informací, které se postupem času staly všeobecně přijímanými," vysvětlil. 

V září tak vychází kniha Swan Song: Diana, My Sister. "Cílem je říct pravdu o Dianě z perspektivy jejího bratra, stejně jako jsem se o to pokusil v projevu na jejím pohřbu. Podobně jako ve smutečním projevu chci mluvit ve jménu Diany a udělat to otevřeně a pozitivním způsobem," dodal Spencer. 

Diana Frances Spencerová přišla na svět 1. července 1961. Narodila se do aristokratické rodiny Spencerů, která měla vazby na britskou královskou rodinu už před jejím sňatkem s princem Charlesem. Její babičky totiž sloužily jako dvorní dámy u královny matky, maminky královny Alžběty II. 

Krátce po 20. narozeninách se Diana provdala za následníka trůnu. Okázalý obřad, během kterého Charles s Dianou uzavřeli sňatek, měl přispět k pozitivnímu obrazu monarchie a zdůraznit význam kontinuity, kterou představuje.

Manželé se sice dočkali dvou synů, staršího Williama a mladšího Harryho, ale v roce 1996 se definitivně rozvedli. Diana v následujícím roce tragicky zemřela při dopravní nehodě ve francouzské Paříži. 

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Zdroj: Libor Novák

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