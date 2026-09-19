Nizozemci postrádají kopie nové knihy o Dianě. Případ vyšetřuje policie

Nová kniha o princezně Dianě z dílny jejího bratra Charlese Spencera přitahuje pozornost již krátce před vydáním. Na uveřejněné útržky už reagoval Buckinghamský palác. Nyní hrozí, že celý text spatří světlo světa ještě dříve, než knihu vyskladní obchody do regálů.
Podle informací BBC došlo v Nizozemsku ke krádeži čtyř kopií nizozemské verze knihy z kamionu, jenž byl na cestě z tiskárny do skladu. Zdroje tvrdí, že řidič měl v okamžiku krádeže povinnou pauzu a ve vozidle spal. Případem se zabývá nizozemská policie, která neprozradila, kde přesně k činu došlo.
Spencer přiznal, že ho i letos zavalily žádosti o rozhovor ohledně sestry. "To mě přesvědčilo, abych jednou a navždy zapsal vlastní myšlenky a vzpomínky, namísto toho, abych se musel znovu vyrovnávat s nepříjemným pocitem při čtení názorů jiných, ze kterých mnohé vycházejí z nepravdivých informací, které se postupem času staly všeobecně přijímanými," vysvětlil.
V září tak vychází kniha Swan Song: Diana, My Sister. "Cílem je říct pravdu o Dianě z perspektivy jejího bratra, stejně jako jsem se o to pokusil v projevu na jejím pohřbu. Podobně jako ve smutečním projevu chci mluvit ve jménu Diany a udělat to otevřeně a pozitivním způsobem," dodal Spencer.
Diana Frances Spencerová přišla na svět 1. července 1961. Narodila se do aristokratické rodiny Spencerů, která měla vazby na britskou královskou rodinu už před jejím sňatkem s princem Charlesem. Její babičky totiž sloužily jako dvorní dámy u královny matky, maminky královny Alžběty II.
Krátce po 20. narozeninách se Diana provdala za následníka trůnu. Okázalý obřad, během kterého Charles s Dianou uzavřeli sňatek, měl přispět k pozitivnímu obrazu monarchie a zdůraznit význam kontinuity, kterou představuje.
Manželé se sice dočkali dvou synů, staršího Williama a mladšího Harryho, ale v roce 1996 se definitivně rozvedli. Diana v následujícím roce tragicky zemřela při dopravní nehodě ve francouzské Paříži.
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Zdroj: Libor Novák