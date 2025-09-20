Tisíce demonstrantů v Haagu protestovaly proti migraci. Policie je rozehnala slzným plynem

V Haagu se v sobotu střetli nizozemští policisté s protestujícími proti imigraci. Ti zablokovali dálnici, zapálili policejní auto a rozbili okna na sídle levicové strany D66. Tisíce demonstrantů požadovaly přísnější imigrační politiku. Policie k jejich rozptýlení použila slzný plyn a vodní dělo.
Televizní záběry ukázaly, že protestující, z nichž mnozí mávali nizozemskými vlajkami a vlajkami spojenými s krajně pravicovými skupinami, násilně házeli na policii kameny a lahve. Skupinka protestujících se také vydala k budově parlamentu.
Lídr strany D66 Rob Jetten napsal na sociální síť X: „Špína. Ruce pryč od politických stran. Jestli si myslíte, že nás můžete zastrašit, tak máte smůlu. Nikdy nedovolíme extremistickým výtržníkům, aby nám vzali naši krásnou zemi.“
Na demonstraci byl pozván i Geert Wilders, antiliberální populista, který zvítězil v předchozích volbách v Nizozemsku. Wilders ale na demonstraci nepřišel a na sociální síti X se od násilí distancoval.
„Použití síly proti policii je naprosto nepřijatelné,“ napsal Wilders s tím, že protestující, kteří se násilností dopouštějí, jsou „idioti“ a „špína“.
Nizozemí , Policie Nizozemí , demonstrace v Nizozemsku
Zdroj: Lucie Podzimková