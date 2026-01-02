Zelenskyj: Chceme konec války, ne konec Ukrajiny. Zbylých 10 procent mírové dohody rozhodne o osudu Evropy

Libor Novák

2. ledna 2026 19:58

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj Foto: X/Volodymyr Zelenskyj

Mírová dohoda, která by mohla ukončit ruskou agresi, je hotová z 90 procent. Toto zásadní prohlášení zaznělo z úst ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v jeho novoročním projevu k národu. Přestože se zdá, že konec bojů je na dosah, Zelenskyj varoval, že zbývajících 10 procent obsahuje ty nejtěžší otázky, které rozhodnou o osudu Ukrajiny i celé Evropy.

Ukrajinský lídr zdůraznil, že podepíše pouze takovou dohodu, která bude „silná“ a plně zachová suverenitu země. „Chceme konec války, nikoli konec Ukrajiny,“ prohlásil v emotivním dvacetiminutovém projevu. Podle něj sice mezinárodní společenství argumenty Kyjeva slyší, ale zatím je plně neakceptovalo, což je hlavní důvod, proč dohoda stále není kompletní.

V projevu Zelenskyj poděkoval téměř všem evropským zemím za jejich neustávající podporu, ovšem s jednou výraznou výjimkou. Zcela vynechal Maďarsko a v narážce na postoj Budapešti prohlásil, že pro Ukrajinu nebude uspokojivý žádný „papír ve stylu Budapešti“. Odkázal tím na historické zkušenosti s neúčinnými bezpečnostními zárukami.

Zatímco prezident mluvil o míru, realita na bojišti zůstává krutá. Jen během silvestrovské noci Rusko vyslalo na Ukrajinu přes 200 útočných dronů. Útoky zasáhly řadu regionů od Volyně až po Charkov. Zelenskyj v této souvislosti na síti X apeloval na spojence, aby urychlili dodávky protivzdušné obrany přislíbené Spojenými státy na konci prosince.

Prezident také varoval před lživou diplomacií Kremlu. Putinův požadavek na stažení ukrajinských vojsk z Donbasu označil za pouhou past. „Buď svět zastaví ruskou válku, nebo Rusko zatáhne svět do své války,“ dodal rázně. Ukrajinci jsou podle něj po pěti letech války vyčerpaní, ale rozhodně nejsou připraveni se vzdát.

Další důležité kolo mezinárodních jednání o budoucnosti konfliktu je naplánováno na 6. ledna ve Francii. Tam by se měli setkat klíčoví světoví lídři, aby prodiskutovali právě oněch zbývajících 10 procent mírového plánu, o kterých Zelenskyj mluvil jako o rozhodujících pro budoucí životy milionů lidí.

před 2 hodinami

Zelenskyj našel náhradu za Jermaka. Do čela prezidentské kanceláře jmenoval Budanova

