Zelenskyj vidí okno příležitosti pro dosažení míru. Čas je do voleb v USA

Volodymyr Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si myslí, že do voleb v USA je šance dosáhnout míru na Ukrajině. Řekl to v rozhovoru pro britskou televizní stanici Sky News. Washington vyzval ke zvýšení tlaku na Moskvu. Jménem Kyjeva naopak vyloučil, že by se ukrajinská armáda vzdávala území bez boje. 

"Spojené státy jsou ještě silnější, než si samy o sobě myslí. Myslím to vážně. A opravdu mohou vyvinout tlak na Putina. Mohou zastavit tuto válku," prohlásil Zelenskyj. Washington vyzval k dalšímu zpřísnění protiruských sankcí a zároveň jej požádal o pokročilejší zbraně. Moskva by podle jeho názoru v případě zvýšení tlaku musela brát mírová jednání vážně. 

Ukrajinský prezident se domnívá, že okno pro dosažení míru potrvá do listopadových voleb v USA. "Teď si myslím, že máme šanci. Záleží na těchto měsících, jestli budeme mít šanci ukončit válku před podzimem. Před volbami, důležitými a vlivnými volbami ve Spojených státech," konstatoval. 

Lídr napadené země v rozhovoru otevřeně promluvil o svém vztahu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Přiznal, že není jednoduchý, ale zdůraznil, že vztah mezi Ukrajinou a USA překračuje jednotlivé osobnosti. 

Zelenskyj také čelil dotazu, zda Ukrajina může ve válce zvítězit. "Je velmi těžké mluvit o územích. Například jak získat zpět celé území, to je velmi složité. Přišli bychom o příliš mnoho lidských životů. Zároveň je ale dobré, že Rusku se nedaří vyhrát na bojišti. Oni nevyhrávají a my neprohráváme," zhodnotil situaci. 

Ukrajinci v úvodu roku podle Institutu pro studium války (ISW) přišli o Pokrovsk v Doněcké oblasti. "ISW nepozoroval důkazy o působení ukrajinských sil v Pokrovsku od konce ledna, což značí, že ruské síly ovládly celé město již dřívějšího data," uvedl institut na webu. Experti však zároveň konstatovali, že Rusům se nepodařilo nijak navázat na získání tohoto města dalšími významnějšími územními zisky. 

Zelenskyj pro Sky News i po tomto dílčím neúspěchu na bojišti vyloučil, že by se ukrajinská armáda vzdala Slovjansku či Kramatorsku. "Je to naše území a zní to neuvěřitelně divně. Proč bychom se měli stahovat z našeho území?" reagoval ukrajinský prezident. 

