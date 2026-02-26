Policie uzavřela případ RP Invest. Škoda jde do stovek milionů korun

Jan Hrabě

26. února 2026 17:51

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) ukončila vyšetřování případu RP Invest. Předala ho pražskému městskému státnímu zastupitelství s návrhem na obžalování jedné osoby. Podle policistů způsobil tento člověk škodu ve výši přes 700 milionů korun. 

Policisté se případem zabývali jedenáct měsíců a rozhodli se zahájit trestné stíhání jedné osoby, která je podezřelá z podvodu. "Zjištěná škoda dosáhla částky převyšující 700 milionů Kč a počet zjištěných poškozených dosáhl čísla 207," uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej s tím, že obviněný je od počátku stíhán vazebně. 

Trestná činnost obviněného podle policie spočívala v tom, že v letech 2001 až 2024 přijal od klientů zápůjčky, přičemž sliboval zúročení peněz. Zhodnocení měly zajistit investice do stavebních projektů, projektů ve zdravotnictví a energetice. 

"Znalcem z oboru ekonomika, odvětví investice, však bylo konstatováno, že společnosti patřící do skupiny RP INVEST dlouhodobě negenerovaly potřebné zisky k výplatám deklarovaných úroků, proto policejní orgán vyhodnotil činnost obviněného tak, že v ní lze spatřovat znaky tzv. Ponziho schématu. Část vybraných peněžních prostředků měla být obviněným spotřebovávána pro svou vlastní potřebu, pro potřeby své rodiny a blízkých spolupracovníků," sdělil mluvčí.

Policisté během vyšetřování zajistili množství důkazů při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor a pozemků, znaleckým zkoumáním, zkoumáním elektronických stop a finančních toků a také spoluprací s fyzickými a právnickými osobami. Byly také zajištěny výnosy z trestné činnosti ve výši přes 230 milionů korun. 

Případ dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze. Obviněnému hrozí až desetiletý trest odnětí svobody. "Kriminalisté NCOZ opakovaně doporučují občanům zvýšenou obezřetnost a ostražitost v souvislosti s investicemi svých finančních prostředků," dodal Ibehej. 

před 10 hodinami

Muž, jenž způsobil manévry v Havířově, se sám zastřelil. Zbraň měl legálně

Související

Ilustrační fotografie.

Podvodníci mají novou metodu, upozornila ČSSZ

V Česku je důležité si neustále dávat pozor na podvodníky. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zaznamenala další pokusy o získání osobních údajů klientů prostřednictvím falešných e-mailů. Podvodníci se vydávají za pracovníky úřadu a nabádají klienty k reakci pod záminkou získání finančních prostředků.

Více souvisejících

podvod investice Policie ČR Národní centrála proti organizovanému zločinu

