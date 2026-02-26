Policie uzavřela případ RP Invest. Škoda jde do stovek milionů korun

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) ukončila vyšetřování případu RP Invest. Předala ho pražskému městskému státnímu zastupitelství s návrhem na obžalování jedné osoby. Podle policistů způsobil tento člověk škodu ve výši přes 700 milionů korun.
Policisté se případem zabývali jedenáct měsíců a rozhodli se zahájit trestné stíhání jedné osoby, která je podezřelá z podvodu. "Zjištěná škoda dosáhla částky převyšující 700 milionů Kč a počet zjištěných poškozených dosáhl čísla 207," uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej s tím, že obviněný je od počátku stíhán vazebně.
Trestná činnost obviněného podle policie spočívala v tom, že v letech 2001 až 2024 přijal od klientů zápůjčky, přičemž sliboval zúročení peněz. Zhodnocení měly zajistit investice do stavebních projektů, projektů ve zdravotnictví a energetice.
"Znalcem z oboru ekonomika, odvětví investice, však bylo konstatováno, že společnosti patřící do skupiny RP INVEST dlouhodobě negenerovaly potřebné zisky k výplatám deklarovaných úroků, proto policejní orgán vyhodnotil činnost obviněného tak, že v ní lze spatřovat znaky tzv. Ponziho schématu. Část vybraných peněžních prostředků měla být obviněným spotřebovávána pro svou vlastní potřebu, pro potřeby své rodiny a blízkých spolupracovníků," sdělil mluvčí.
Policisté během vyšetřování zajistili množství důkazů při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor a pozemků, znaleckým zkoumáním, zkoumáním elektronických stop a finančních toků a také spoluprací s fyzickými a právnickými osobami. Byly také zajištěny výnosy z trestné činnosti ve výši přes 230 milionů korun.
Případ dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze. Obviněnému hrozí až desetiletý trest odnětí svobody. "Kriminalisté NCOZ opakovaně doporučují občanům zvýšenou obezřetnost a ostražitost v souvislosti s investicemi svých finančních prostředků," dodal Ibehej.
Související
Podvodníci mají novou metodu, upozornila ČSSZ
Policie objasnila podvod s elektronikou. Škoda činí několik miliard
podvod , investice , Policie ČR , Národní centrála proti organizovanému zločinu
Aktuálně se děje
před 7 minutami
Instagram chystá novinku. Ocenit by ji měli hlavně rodiče
před 51 minutami
Kasa je prázdná, řekl Babiš k investicím do obrany. Fiala ho kritizuje
před 1 hodinou
Clintonová bude svědčit před komisí, která vyšetřuje Epsteinovy zločiny
před 2 hodinami
Policie uzavřela případ RP Invest. Škoda jde do stovek milionů korun
před 3 hodinami
Harry a Meghan na cestách. WHO nasadila manžele v Jordánsku
před 3 hodinami
Polské Pendolino se poprvé objeví na české železnici
před 4 hodinami
Policie chystá další Speed Marathon. Lidé mohou pomoci s výběrem míst
před 5 hodinami
Orbán chce, aby Zelenskyj pustil ropu a přestal s protimaďarskou politikou
před 6 hodinami
Pavel odjel na zahraniční cestu do Alp, odhalil mluvčí prezidenta
před 7 hodinami
Pohonné hmoty zdražují. Obrat v trendu se zatím nedá čekat
před 7 hodinami
Kim Čong-un poslal vzkaz Trumpovi. Jaderných zbraní se vzdávat nehodlá
před 8 hodinami
Autonehoda vozu s Klempířem se vyřešila na místě. Viníkem je řidič ministra
před 9 hodinami
Pokrovsk padl, míní experti. Rusové věří v další postup, má to ale háček
před 10 hodinami
Muž, jenž způsobil manévry v Havířově, se sám zastřelil. Zbraň měl legálně
před 11 hodinami
Přestřelka na moři. Kubánci zastřelili čtyři lidi ze člunu registrovaného v USA
před 11 hodinami
Zemřel Jiří Valenta, někdejší klávesista legendární kapely Olympic
před 13 hodinami
Počasí v Česku může ovlivnit zajímavý jev. Jisté to ještě není
včera
Pavel odcestoval do zahraničí. Do práce se vrátí po víkendu
včera
Ústavní soud posvětil snížení důchodů představitelům minulého režimu
včera
Orbán se pustil do Kyjeva a zmínil údajnou hrozbu pro maďarskou energetiku
Ukrajina podle maďarského premiéra Viktora Orbána zastavila dodávky ruské ropy do Maďarska a na Slovensko z politických důvodů. Orbán zároveň zmínil, že by se někdo mohl pokusit o další narušení maďarské energetiky.
Zdroj: Lucie Podzimková