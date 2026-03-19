Trump svalil vinu na Izrael. Američané prý o útoku na ropné pole nevěděli

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že za útok na cenné íránské ropné pole je zodpovědný Izrael. Teheránu vzkázal, že k dalším podobným útokům nedojde, pokud se íránská armáda zdrží odvetných útoků, jejichž cílem se v uplynulých hodinách stal Katar.
Trump v příspěvku na sociální síti Truth Social napsal, že Izrael ze vzteku zaútočil na íránské ropné pole South Pars. "Relativně malá část (pole) byla zasažena. Spojené státy nevěděly o tomto konkrétním útoku. Katar se žádným způsobem nezapojil, ani nevěděl, co se stane," uvedl politik.
"Bohužel, tohle Írán nevěděl a neospravedlnitelně a neférově zaútočil na část katarského plynárenského zařízení," sdělil americký prezident, který vzápětí slíbil, že Izrael nebude podobné útoky opakovat.
"Izrael neuskuteční žádné další útoky na toto mimořádně důležité a cenné pole South Pars, pokud se Írán nerozumně nerozhodne zaútočit na velmi nevinnou zemi, v tomto případě Katar. Spojené státy americké v takovém případě s pomocí či souhlasem Izraele, či bez něj, masivně vyhodí do povětří celé pole South Pars s takovou silou a mocí, jakou Írán nikdy předtím nezažil ani nebyl svědkem," pokračoval šéf Bílého domu.
Trump dodal, že nechce dávat rozkazy k něčemu takovému, protože pro budoucnost Íránu by takový útok měl dalekosáhlé důsledky. Na závěr ale opět zdůraznil, že s úderem nebude váhat, pokud Teherán znovu zaútočí na Katar.
Washington ve středu odmítl, že by američtí vojáci byli zodpovědní za útoky na íránská ropná pole. Uvedla to zpravodajská stanice CNN, která se odvolává na vyjádření nejmenovaného amerického činitele. Osoba, která se stanicí hovořila, pro CNN řekla, že za útoky je zodpovědný Izrael.
Izraelský zdroj předtím potvrdil pro CNN, že izraelská armáda zaútočila na zařízení Asaluyeh v jihozápadním Íránu. Jiný izraelský informátor tvrdil, že úder proti zařízení South Pars byl proveden ve spolupráci se Spojenými státy americkými.
