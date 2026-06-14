Počasí bude příští týden tropické, potvrdili meteorologové

Tropické počasí se do Česka navrátí v nadcházejícím týdnu, potvrdili meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Teploty by výjimečně mohly dosáhnout až 35 stupňů. Hrozit zřejmě budou i bouřky.
Meteorologové v sobotu potvrdili, že po chladnějším období dorazí v příštím týdnu teploty přes 30 °C. Výrazně se začne oteplovat v polovině týdne, přibližně od středy, kdy do Česka začne proudit velmi teplý vzduch od jihozápadu.
"Nejtepleji by mělo být ale až na konci týdne, hlavně o víkendu. V hladině 850 hPa – tedy kolem 1500 m n.m. - by měla mít vzduchová hmota teplotu kolem 20 °C. To už odpoledne při malé oblačnosti odpovídá v nejnižších polohách teplotám přes 33 °C, výjimečně až 35 °C," vysvětlili experti na sociální síti X.
Podle meteorologů je sice oteplení jisté, ale bude se teprve upřesňovat, jak teplý vzduch se do Česka dostane. Nejistota panuje i ohledně možného výskytu bouřek či délky období, kdy bude teplo.
"Tropické teploty se ale mohou objevit na některých místech už ve středu (Polabí a jih Moravy) a přetrvat minimálně do neděle," dodali odborníci.
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