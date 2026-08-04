Výhled počasí do konce srpna. Závěr měsíce bude nejchladnějším obdobím

Letní prázdniny se o uplynulém víkendu přehouply do své druhé poloviny, přičemž nový týden přinesl další vlnu veder. V dalších týdnech by se však teploty měly opět přiblížit srpnovému normálu. Srážek se ani nadále moc neočekává.
Po teplotně nadnormálním uplynulém týdnu jsou očekávání taková, že období do 30. srpna by také mohlo být teplotně nadprůměrné. Vyplývá to z nejnovějšího měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
"První týden bude teplotně výrazně nadprůměrný s minimálními teplotami kolem 17 °C, ve středu a ve čtvrtek téměř kolem 21 °C, a maximálními většinou kolem 36 °C, o víkendu kolem 28 °C. Ostatní týdny vychází na hranici průměru a nadprůměru," uvedli meteorologové.
Nejchladnější by měl být poslední ryze srpnový týden. Minimální noční teploty se v jeho průběhu budou pohybovat kolem 11 °C a nejvyšší denní dosáhnou hodnot kolem 23 °C.
Co se týká srážek, má být nadcházející čtyřtýdenní epizoda průměrná či dokonce podprůměrná. "Průměrný úhrn v jednotlivých týdnech bude pravděpodobně mezi 10 až 15 mm. Vyskytnou se přeháňky nebo bouřky, i silné, výjimečně i déšť," dodali experti.
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Zdroj: Lucie Podzimková