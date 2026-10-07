ANALÝZA | Ke studentům se přidali rodiče i odbory. Demonstrace ve Francii jsou varováním pro Evropu, odhalily hluboké problémy

Libor Novák

7. října 2026 12:56

Francie, Paříž, ilustrační foto
Francie, Paříž, ilustrační foto Foto: Pixabay

Francie čelí rozsáhlé vlně studentských protestů a blokád škol, které vyvrcholily v průběhu prvních říjnových dnů a přerostly v celonárodní projev nespokojenosti. Tisíce středoškoláků a vysokoškoláků v Paříži i v dalších francouzských městech vyšly do ulic na protest proti přeplněným třídám, chybějícím učitelům a chátrající infrastruktuře školních budov.

Stávky a pouliční demonstrace však zároveň poukázaly na mnohem hlubší ekonomický problém druhé největší ekonomiky eurozóny. Francouzská vláda se totiž nachází pod obrovským tlakem veřejného dluhu, který překročil hranici čtyř bilionů dolarů a narůstá do rozměrů, jež znervózňují mezinárodní finanční trhy i ostatní evropské státy.

Protestující studenti a pedagogové podle CNN upozorňují na dlouhodobé zanedbávání veřejného školství, které se potýká s akutním nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a neudržitelnou přeplněností tříd. Podle zástupců studentů způsobují špatné technické podmínky budov a napjaté rozpočty výpadky tisíců hodin výuky, což vede k výraznému zhoršení kvality vzdělávání.

K vlně odporu se postupně přidali také rodiče a odborové svazy, čímž původně studentské hnutí získalo celospolečenský rozměr. Volání po navýšení financí pro školství však přichází v momentě, kdy státní pokladna nemá téměř žádný prostor pro další výdaje.

Ekonomická situace Francie se ocitla v mimořádně zranitelné pozici, když celkový veřejný dluh dosáhl rekordních hodnot a převýšil roční výkon celé domácí ekonomiky. Růst úrokových sazeb dramaticky prodražil obsluhu tohoto dlužního břemene, což znamená, že stát musí ročně vynakládat miliardy dolarů navíc pouhopouze na splácení úroků.

Situaci dále komplikují stoupající mandatorní výdaje spojené se stárnutím populace, zejména rostoucí náklady na důchodový systém, a také záměr vlády výrazně zvýšit investice do národní obrany. Snahy o řešení finančních potíží přitom již v minulosti vyvolaly masové sociální nepokoje, jak ukázaly například vlny protestů proti důchodové reformě.

V reakci na prohlubující se rozpočtový schodek navrhla francouzská vláda rozsáhlý balíček opatření zahrnující hluboké škrty ve veřejných výdajích a zvyšování daní. Cílem těchto kroků je stlačit deficit na udržitelnou úroveň, avšak finanční trhy reagují s velkou skepsí.

Investoři podle CNN vyjadřují obavy, že vláda nebude schopna tvrdá opatření v parlamentu prosadit, případně že navrhované kroky oslabí zákonodárci pod tlakem blížících se prezidentských voleb. Politická nejistota a hrozba růstu fiskálního populismu tak vedou k masivnímu výprodeji francouzských státních dluhopisů.

Výsledkem nedůvěry trhů je prudký růst výnosů francouzských dluhopisů a nejvýraznější rozšíření rozpětí mezi francouzskými a německými výnosy od dluhové krize v roce 2012. Německé dluhopisy jsou tradičně považovány za nejbezpečnější v regionu, a investoři proto za držení francouzského dluhu požadují stále vyšší prémii.

Tento vývoj vyvolává mezi ekonomickými odborníky obavy z možného přelití finanční nestability do dalších evropských zemí s vysokým zadlužením. Vzhledem k velikosti francouzského hospodářství a jeho systémovému významu by případný nekontrolovaný růst výpůjčních nákladů mohl ohrozit stabilitu celé eurozóny a vyvolat novou regionální krizi.

Finanční turbulence ve Francii již zasáhly společnou evropskou měnu, která v reakci na události oslabila vůči americkému dolaru na nejnižší úroveň za poslední měsíce. Zvýšené výnosy státních dluhopisů přitom zdražují úvěry napříč celou ekonomikou, což dopadá na hypotéky, spotřebitelské půjčky i firemní investice.

Ačkoli si evropské hospodářství udržovalo mírný růst podpořený investicemi do nových technologií a silnější poptávkou po exportu, vysoké náklady na obsluhu dluhu představují pro toto zotavení vážné riziko. Vlády napříč Evropou tak čelí tlaku na zavedení úsporných opatření, aby zabránily dalším výkyvům na trzích.

Budoucí vývoj francouzských financí i stability celého regionu bude do značné míry záviset na schopnosti politické reprezentace skloubit fiskální kázeň se sociálním smírem. Nadcházející prezidentské volby a vyhrocená politická scéna vytvářejí prostředí, ve kterém je jakékoli prosazování nepopulárních úsporných opatření nesmírně obtížné.

Pokud se vládě nepodaří představit věrohodný plán na stabilizaci veřejných financí a zároveň uklidnit nespokojenou veřejnost, hrozí, že se Francie dostane do spirály rostoucích dluhů, vysokých úrokových sazeb a opakujících se sociálních protestů, což by negativně ovlivnilo hospodářský růst celého kontinentu.

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