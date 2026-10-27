Kallasová: Putin žádný zájem o mír nemá, Ukrajina očekává brutální zimu

Evropští ministři obrany a představitelé Evropské unie varovali na pondělním zasedání v Paříži, že Ukrajinu čeká velmi náročné období a ruský prezident Vladimir Putin neprojevuje reálný zájem o mír. Zasedání bezpečnostní skupiny E5, která sdružuje Francii, Velkou Británii, Německo, Polsko a Itálii, se zúčastnila také šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová a eurokomisař pro obranu Andrius Kubilius. Setkání se konalo v sídle francouzského ministerstva ozbrojených sil.
Kallasová na tiskové konferenci uvedla, že pro Kyjev očekává „brutální“ zimu a že v současnosti neexistují žádné naděje na bezprostřední mír. Zdůraznila proto nutnost pomoci Ukrajině odolat probíhajícím útokům a zvýšit pro Rusko cenu pokračující vojenské agrese. Toto varování zaznělo v době, kdy se objevují snahy o nový diplomatický tlak ze strany Spojených států.
Americký zvláštní vyslanec Steve Witkoff minulý týden oznámil, že nabídne Vladimiru Putinovi přímá jednání s prezidentem Donaldem Trumpem a ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským s cílem zajistit příměří. Toto diplomatické usilování Washingtonu však provázejí rostoucí pochybnosti evropských partnerů ohledně budoucí stability a rozsahu americké podpory pro Kyjev.
Německý ministr obrany Boris Pistorius během jednání ostře zpochybnil smysl vyjednávání s ruským vůdcem a uvedl, že se dosavadní pokusy nesetkaly s žádnými výsledky. Podle jeho slov neexistuje jediný signál svědčící o tom, že by Putin skutečně hledal mír. Britský zástupce Wes Streeting k tomu dodal, že přestože Evropa nevyhledává přímou konfrontaci s Ruskem, musí si být plně vědoma hrozeb, které Moskva představuje.
Francouzská ministryně Catherine Vautrinová v reakci na situaci přislíbila plnou transparentnost vůči Spojeným státům a potvrdila, že členové skupiny E5 budou úzce a konkrétně spolupracovat. Společné úsilí se má zaměřit především na oblast zbrojní výroby a vzájemné interoperability vojenského vybavení. Tyto kroky mají zajistit dodávky odpovídající současným konfliktům.
Vautrinová rovněž zdůraznila potřebu vyrábět více, rychleji a s ohledem na vybavení přizpůsobené dnešním bojům, přičemž je nutné myslet i na budoucí bezpečnostní hrozby. V tomto směru mohou podle jejích slov významně pomoci finanční iniciativy Evropské unie. Evropské státy se tak snaží posílit vlastní obranyschopnost a zajistit dlouhodobou stabilitu kontinentu.
Zatímco Spojené státy tlačí na diplomatická jednání a usilují o dohodnutí příměří, evropští představitelé zdůrazňují nutnost nepřetržité vojenské podpory. Rozdílné přístupy tak formují aktuální debatu o dalším směřování pomoci napadené zemi.
Evropští ministři obrany se shodli na tom, že tlak na Moskvu musí pokračovat a že obranný průmysl unijních států se musí připravit na dlouhodobou podporu Kyjeva. Závěrem pařížské schůzky lídři potvrdili odhodlanost členských zemí E5 koordinovat své kroky navzdory měnícímu se diplomatickému postoji Spojených států.
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Zdroj: Jan Hrabě