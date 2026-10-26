Pavel počtvrté udělí vyznamenání. Politici mu navrhli umělce, sportovce i Zemana

Jan Hrabě

Jan Hrabě

26. října 2026 21:05

Petr Pavel
Petr Pavel Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Česko vstoupilo do týdne, v němž si připomene vznik samostatného československého státu v říjnu 1918. Zraky lidí budou ve středy upřeny i na Pražský hrad, kde se prezident Petr Pavel chystá předávat státní vyznamenání. Může dát i na doporučení členů obou parlamentních komor. Poslanci a senátoři také letos navrhli mnoho zajímavých jmen. 

Mezi kandidáty schválenými Poslaneckou sněmovnou nechybí Pavlův předchůdce Miloš Zeman, jemuž vyjádřila podporu vládní koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů. Jeden ze dvou žijících exprezidentů se však ani nechystá na Pražský hrad. 

"Nemám rád formální gesta bez obsahu, projevy čtené z čtecího zařízení a když se vyznamenávají lidé, kteří přisluhovali Fialově vládě," vysvětlil svou neúčast pro web novinky.cz. Dále uvedl, že ve středu 28. října raději navštíví jinou akci. "Přijal jsem pozvání Českého svazu bojovníků za svobodu a zúčastním se jejich slavnostního shromáždění v Praze," zmínil. 

Z poslaneckých lavic pocházejí i další zajímavé návrhy. Současný prezident by na jejich základě mohl vyznamenat například herce a moderátora Marka Ebena, herce Jiřího Lábuse, režiséra Juraje Herze, hudebníka Michala Prokopa nebo fotbalistu Patrika Schicka. Informoval o tom web iDnes.cz. 

Senát pak kupříkladu doporučil zesnulého předsedu Senátu Jaroslava Kuberu či herce Miroslava Donutila, Zlatu Adamovskou a Arnošta Goldflama. 

Státní vyznamenání, konkrétně Řád Bílého lva, Řád Tomáše Garrigua Masaryka, Medaile Za hrdinství a Medaile Za zásluhy, se v Česku předávají u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu, který připadá na 28. října. Současný prezident Petr Pavel je letos bude udělovat počtvrté. 

před 5 hodinami

Oslavy 17. listopadu budou i bez dotace od Klempíře. Lidé poslali miliony

Související

Petr Pavel, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Evropským vyjednavačem pro jednání s Putinem by se mohl stát Petr Pavel

Evropští představitelé hledají potenciální vyjednavače, kteří by jednali s Vladimirem Putinem v nadcházejících rozhovorech o ukončení války na Ukrajině. Diplomatické zdroje webu THe Telegraph potvrdily, že v této záležitosti již proběhly předběžné kontakty s možnými kandidáty. Tato snaha pramení z rostoucí obavy, že Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa již plně nezastupují nejlepší zájmy Evropy.

Více souvisejících

Petr Pavel státní vyznamenání

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Petr Pavel

Pavel počtvrté udělí vyznamenání. Politici mu navrhli umělce, sportovce i Zemana

Česko vstoupilo do týdne, v němž si připomene vznik samostatného československého státu v říjnu 1918. Zraky lidí budou ve středy upřeny i na Pražský hrad, kde se prezident Petr Pavel chystá předávat státní vyznamenání. Může dát i na doporučení členů obou parlamentních komor. Poslanci a senátoři také letos navrhli mnoho zajímavých jmen. 

před 3 hodinami

Fotbal je nejpopulárnějším sportem.

Slavia se v Lize mistrů dočkala prvního bodu. V istanbulském pekle remizovala 2:2

Fotbalisté pražské Slavie se po dvou úvodních neúspěších s Lens (2:3) a Sabahem (0:2) dočkali prvního bodu v ligové fázi Ligy mistrů 2026/27. Získali ho za remízu 2:2, kterou vybojovali na hřišti Fenerbahce Istanbul. A to i přesto, že už po jedenácti minutách to bylo již 2:0 pro domácí po brankách Aydina a Greenwooda. Netrvalo to však naštěstí dlouho a ještě v závěru úvodní čtvrthodiny snížil Provod, jenž využil hrubice při domácí rozehrávce. Pražanům se dařilo držet na dostřel až téměř do samotného závěru. Což znamenalo, že se tak otevřela cesta k tomu, aby se v 90. minutě mohl Kačor svou přesnou trefou postarat o zmiňovaný první bod pro sešívané v rámci milionářské soutěže.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Oto Klempíř

Oslavy 17. listopadu budou i bez dotace od Klempíře. Lidé poslali miliony

Česko se teprve chystá na připomínku 28. října, ale v listopadu se bude slavit výročí sametové revoluce. Hojně navštěvovaná akce na Národní třídě se letos nedočkala dotace od ministerstva kultury vedeného Oto Klempířem (Motoristé). Pořadatelé ale smutnit nemusí, protože obdrželi spoustu peněz od občanů. 

před 6 hodinami

Ilustrační fotografie.

Lékař může požadovat nejrůznější platby. Vojtěch vyjasnil, co je legitimní

Registrační poplatek, platba za dřívější termín nebo poplatek za eRecept. Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodické stanovisko, které na konkrétních příkladech vysvětluje, kdy mohou poskytovatelé zdravotních služeb požadovat po pacientech platbu a kdy ne. Základní pravidlo je jednoduché: za péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění pacient neplatí podruhé.

před 7 hodinami

Těstoviny, ilustrační fotografie.

I těstoviny mají mezinárodní den. Existují recepty, které se vaří 200 let

Pětadvacátý říjen je každoročně Mezinárodní den těstovin. Těstovinové pokrmy jsou dnes velice oblíbené, a to i pro svou jednoduchost na přípravu. Stejně tomu bylo i někdy před 200 lety, když vařila Magdalena Dobromila Rettigová a vydala svou slavnou kuchařku. Co z těstovin připravovala? Její recepty nám mohou být inspirací i dnes. 

před 8 hodinami

Elon Musk

Musk přiznal, že Ukrajině omezil Starlink

Americký miliardář Elon Musk potvrdil, že jeho společnost SpaceX omezila ukrajinské připojení k satelitní síti Starlink. Stalo se tak poté, co ukrajinští představitelé oznámili obnovení stabilního provozu a vyřešení dřívějších problémů s konektivitou, které podle Kyjeva omezovaly obranné operace armády.

před 8 hodinami

Viktor Orbán

WSJ: Trump chce, aby se novým šéfem OSN stal Orbán, Čína a Rusko nejsou proti

Úředníci americké administrativy včetně prezidenta Donalda Trumpa údajně prosazují bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána na post generálního tajemníka Organizace spojených národů. Podle zprávy deníku The Wall Street Journal by se mohl stát společným kandidátem Spojených států, Ruska a Číny. O této překvapivé diplomatické iniciativě informovala média v pondělí dopoledne.

před 9 hodinami

Mikuláš Minář

Milion chvilek popřel, že by zveřejnil Babišovo telefonní číslo

Spolek Milion chvilek odmítá tvrzení premiéra Andreje Babiše, že by zveřejnil jeho telefonní číslo nebo že by v zemi rozdmýchával násilí. Reaguje tak na Babišovu ranní tiskovou konferenci i na nedělní protest na Staroměstském náměstí, kterého se zúčastnily desetitisíce lidí. Organizátoři zdůrazňují, že tato akce proběhla zcela bez výtržností či jakékoliv agrese.

před 10 hodinami

před 11 hodinami

Luiz Inácio Lula da Silva

Povstal jako fénix z popela. Jak dokázal Lula da Silva vyhrát volby po projetém prvním kole?

Luiz Inácio Lula da Silva dosáhl historického úspěchu, když zvítězil v prezidentských volbách a zajistil si čtvrté funkční období v čele Brazílie. Tento rekordní triumf přichází jen několik dní před jeho jednasedmdesátými narozeninami, v době, kdy mnoho jiných politiků odchází do politického důchodu. Brazílie se tak stala centrem pozornosti celé latinskoamerické regionální scény.

před 11 hodinami

Pentagon

CNN: USA plánují po volbách rozsáhlý útok na Írán

Americké ozbrojené síly na Blízkém východě jsou plně připraveny zahájit nové a potenciálně rozsáhlé vojenské operace proti Íránu do 96 hodin od obdržení rozkazu od prezidenta Donald Trumpa. Podle informací webu CNN od dvou vládních činitelů je v regionu rozmístěn dostatečný počet jednotek schopných provést úder. Případná vojenská akce by přitom překročila dosavadní rámec omezování rychlých útoků na radary či odpalovací zařízení.

před 12 hodinami

před 13 hodinami

Donald Trump

Trump neunesl, že nedostal Nobelovu cenu. Vulgárně se pustil do Norska

Americký prezident Donald Trump během nedělního politického shromáždění v michiganském Port Huronu ostře zaútočil na Norsko, které označil urážlivým vulgárním výrazem a prohlásil, že norské přistěhovalce ve Spojených státech vítat nebude. Své pobouření zdůvodnil tím, že v Norsku sídlící Nobelův výbor mu dosud neudělil Nobelovu cenu za mír. Předvolební mítink se konal pouhý týden před nadcházejícími listopadovými volbami do Kongresu.

před 14 hodinami

Aleksandr Vučič

Vučić v parlamentních volbách prohrál. Srbsko celou noc mohutně oslavovalo

Dlouholetý srbský lídr Aleksandar Vučić přiznal porážku v nedělních předčasných parlamentních volbách, v nichž jeho pravicově populistická strana utrpěla porážku od hnutí vedeného studentskými protesty. Výsledek představuje významný politický obrat v této balkánské zemi po čtrnácti letech nepřetržité vlády dosavadních struktur. Obyvatelstvo v mnoha městech reagovalo na zprávu o volebním obratu vlnou mohutných oslav a radosti v ulicích.

před 15 hodinami

Luiz Inácio Lula da Silva

Prezidentské volby v Brazílii vyhrál počtvrté Lula da Silva. Poražený Bolsonaro chce anulovat výsledky

Luiz Inácio Lula da Silva dosáhl dramatického volebního obratu a porazil svého krajně pravicového soupeře Flávia Bolsonara, čímž si zajistil historické čtvrté prezidentské období v čele Brazílie. Po sečtení sta procent odevzdaných hlasů získal osmdesátiletý levicový politik o 4,4 milionu hlasů více než jeho soupeř, přičemž obdržel 51,79 procenta hlasů oproti 48,21 procenta pro pětačtyřicetiletého rivala. Toto historické vítězství představuje poprvé od návratu demokracie v osmdesátých letech dvacátého století situaci, kdy kandidát, který skončil v prvním kole na druhém místě, vyhrál druhé kolo voleb. Výsledek vyvolal vlnu radosti v ulicích São Paula, kde prezident sledoval sčítání hlasů.

před 16 hodinami

Počasí

Počasí: Státní svátek a podzimní prázdniny překazí déšť

Českou republiku čeká v průběhu státního svátku, podzimních prázdnin a víkendu proměnlivé podzimní počasí, které přinese oblačnou oblohu, občasné přeháňky a pozvolné ochlazování. Předpověď ČHMÚ naznačuje pozvolný nástup chladnějších a vlhčích dnů.  

včera

Machadová se nečekaně vrátila do Venezuely. Trump neskrývá překvapení

Venezuelská opoziční vůdkyně a laureátka Nobelovy ceny María Corina Machadová se po více než deseti měsících v exilu nečekaně vrátila do své vlasti. Její přílet přichází v době, kdy se politická situace v jihoamerické zemi od základů proměnila pod vlivem Spojených států. Svůj návrat oznámila prostřednictvím sociálních sítí krátce poté, co ji na místě přivítali nadšení příznivci.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy