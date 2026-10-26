Pavel počtvrté udělí vyznamenání. Politici mu navrhli umělce, sportovce i Zemana

Česko vstoupilo do týdne, v němž si připomene vznik samostatného československého státu v říjnu 1918. Zraky lidí budou ve středy upřeny i na Pražský hrad, kde se prezident Petr Pavel chystá předávat státní vyznamenání. Může dát i na doporučení členů obou parlamentních komor. Poslanci a senátoři také letos navrhli mnoho zajímavých jmen.
Mezi kandidáty schválenými Poslaneckou sněmovnou nechybí Pavlův předchůdce Miloš Zeman, jemuž vyjádřila podporu vládní koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů. Jeden ze dvou žijících exprezidentů se však ani nechystá na Pražský hrad.
"Nemám rád formální gesta bez obsahu, projevy čtené z čtecího zařízení a když se vyznamenávají lidé, kteří přisluhovali Fialově vládě," vysvětlil svou neúčast pro web novinky.cz. Dále uvedl, že ve středu 28. října raději navštíví jinou akci. "Přijal jsem pozvání Českého svazu bojovníků za svobodu a zúčastním se jejich slavnostního shromáždění v Praze," zmínil.
Z poslaneckých lavic pocházejí i další zajímavé návrhy. Současný prezident by na jejich základě mohl vyznamenat například herce a moderátora Marka Ebena, herce Jiřího Lábuse, režiséra Juraje Herze, hudebníka Michala Prokopa nebo fotbalistu Patrika Schicka. Informoval o tom web iDnes.cz.
Senát pak kupříkladu doporučil zesnulého předsedu Senátu Jaroslava Kuberu či herce Miroslava Donutila, Zlatu Adamovskou a Arnošta Goldflama.
Státní vyznamenání, konkrétně Řád Bílého lva, Řád Tomáše Garrigua Masaryka, Medaile Za hrdinství a Medaile Za zásluhy, se v Česku předávají u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu, který připadá na 28. října. Současný prezident Petr Pavel je letos bude udělovat počtvrté.
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Zdroj: Libor Novák