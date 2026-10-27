Jak mohou výsledky voleb v Izraeli změnit Palestinu?

Výzkumník Joshua Yaphe a ředitel Dubajského centra pro výzkum veřejné politiky Mohammed Baharoon ve své analýze publikované Centrem pro národní zájem tvrdí, že se administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa po volbách v Izraeli pravděpodobně vrátí k vizi nazvané „Mír k prosperitě“. Cílem tohoto plánu je modernizace palestinské ekonomiky a přesunutí pozornosti od obtížné obnovy Pásma Gazy k novým možnostem na Západním břehu Jordánu.
Žádný z opozičních lídrů v Izraeli není nakloněn mírovým rozhovorům, které by vedly k vytvoření palestinského státu. Opoziční představitelé však nejsou tak radikálně proti tomuto projektu jako premiér Benjamin Netanjahu. Hlavní Netanjahuův vyzyvatel Gadi Eisenkot se zdá být přístupnější k potlačování násilí osadníků pomocí administrativní vazby a zmrazování nové výstavby. Mohl by také vyměnit bezpečnostní šéfy za lidi ochotnější zasahovat proti židovským extremistům.
Pokud u moci zůstane Netanjahu, program „Mír k prosperitě“ by se mohl rovněž restartovat jako odvedení pozornosti od řady vnitřních problémů. Mezi tyto problémy patří přetížené vojenské jednotky na mnoha frontách a rostoucí frustrace z výjimek z vojenské služby pro ultraortodoxní Židy. Vládu budou tížit také chybějící vyvození odpovědnosti za bezpečnostní selhání před útoky z 7. října 2023 a tlak médií ohledně korupčních vyšetřování. Bílý dům se navíc může sám rozhodnout pro spuštění plánu s cílem odvést pozornost amerických voličů od domácích potíží.
Mezinárodní dárci budou před poskytnutím finančních prostředků na investice na Západním břehu vyžadovat splnění určitých základních podmínek. Izraelské vojenské operace se podle těchto očekávání musí omezit pouze na případy přímého a bezprostředního ohrožení života a majetku. Izraelská policie bude muset podniknout konkrétní kroky k potrestání pachatelů a odrazení budoucí agrese osadníků. Vláda bude muset poskytnout záruky, že nepřevede další části Západního břehu pod izraelské civilní právo a neudělí povolení pro novou výstavbu osad.
Na Palestinskou samosprávu bude muset být uvalen dohled třetí strany v podobě auditora, který bude monitorovat korupci spojenou s implementací projektů. Dárci však pravděpodobně nepřevedou ani dolar, dokud nebude vyřešena otázka palestinského státu, což izraelská vláda ani Bílý dům odmítají řešit. Tímto způsobem vzniká složitý kruh tvořený izraelskou neochotou, americkým váháním, palestinskou neústupností a arabským trváním na svém.
Obě strany by přesto mohly podniknout určité menší kroky ke zlepšení situace. Mezi tyto návrhy patří zavedení digitální měny navázané na blízkého arabského partnera nebo využití biometrických identifikačních průkazů namísto dosavadních dokumentů. Plány počítají také s vytvořením mezinárodní brány pro Západní břeh ke zlepšení internetové komunikace a se zřízením speciálních ekonomických zón. Podporována by měla být rovněž infrastruktura pro dovoz a vývoz, která propojí Západní břeh s mezinárodními obchodními koridory.
Arabské a muslimské státy mají jen malý vliv na Izrael a omezenou schopnost přesvědčit Američany o nutnosti řešit otázku palestinského státu. Z tohoto důvodu budou muset zaujmout flexibilní přístup a hledat nové cesty ke spolupráci. To by mohlo zahrnovat oživení Negeveckého fóra za účasti jordánských a palestinských delegací k projednání otázek konečného uspořádání. Platforma Board of Peace by navíc mohla sloužit jako místo setkání pro širší okruh dárců přispívajících k obnově Západního břehu.
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Zdroj: Jan Hrabě