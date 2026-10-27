Tajemství barvy očí: Proč vás slunce oslepuje násobně víc?

Máte modré nebo zelené oči? V tom případě vám přijde hodně povědomé to, že když vyběhnete z domu na letní slunce, rychle začnete sahat po slunečních brýlích, protože to zkrátka nezvládnete. Světlé oči obsahují méně pigmentu než tmavé a citlivost na světlo s tím může souviset. Jak se s tímto problémem co nejjednodušeji poprat?
Modré oči a citlivost na světlo: jakou roli hraje množství melaninu?
Věděli jste, že modré oči ve skutečnosti žádné modré barvivo nemají? Jejich barva vzniká rozptylem světla v duhovce, která obsahuje méně melaninu než duhovka hnědých očí. Melanin je pigment, který ovlivňuje barvu očí, vlasů i pokožky a zároveň pomáhá pohlcovat světlo. Právě nižší množství melaninu může být jedním z důvodů, proč jsou lidé s modrýma, zelenýma nebo šedýma očima citlivější na jasné světlo.
Světlejší duhovky mají méně pigmentu, který pomáhá omezovat průnik a rozptyl světla uvnitř oka. Při ostrém slunečním záření proto mohou někteří lidé se světlýma očima častěji mžourat, pociťovat nepříjemné oslnění nebo mít potíže se zaostřováním.
Neznamená to však, že každý člověk s modrýma očima musí být na světlo citlivější. Světloplachost (fotofobie) se může objevit i u lidí s hnědýma očima a její příčinou nemusí být jen množství pigmentu.
Proč vás slunce někdy řeže do očí
Když vyjdete z tmavé místnosti na přímé slunce, může chvíli trvat, než se váš zrak přizpůsobí náhlé změně osvětlení. Jde o přirozenou reakci očí, při které se zornice zužují a zrakový systém se přizpůsobuje vyšší intenzitě světla. Prudké sluneční záření tak může způsobovat nepříjemné oslnění i lidem, kteří běžně nemají žádné potíže se zrakem.
Citlivost na světlo (světloplachost) je individuální. Vyšší může být například u lidí se světlou barvou očí, ale ovlivňuje ji také únava, suchost očí nebo aktuální světelné podmínky.
Jiná situace nastává třeba při řízení, kdy se sluneční paprsky odrážejí od mokré vozovky, skel okolních vozidel nebo lesklých částí karoserie. Vznikající odlesky mohou řidiče oslňovat a zhoršovat viditelnost. Běžné sluneční brýle sice snižují množství světla dopadajícího do očí, ale odražené světlo nemusí dostatečně potlačit. Polarizační brýle jsou proto vybavené filtrem, který pomáhá omezovat rušivé odlesky a zlepšovat zrakový komfort. V tom spočívá jejich hlavní rozdíl oproti běžným tónovaným sklům.
Jedno oko hnědé, druhé modré: je světlejší oko citlivější na slunce?
Heterochromie je označení pro stav, kdy máte jednoduše řečeno každé oko jiné. Je to sice na pohled nezvyklé, ale samo o sobě to nemusí znamenat žádný zdravotní problém. Často je tato vada vrozená již od dětství, aniž by jakkoli komplikovala život. Pokud se ale barva očí změní až v průběhu života, rozhodně byste se měli nechat vyšetřit odborníkem. Změnu může způsobit například úraz, některá onemocnění nebo léky.
Pozor ale, ani u heterochromie neplatí, že světlejší oko musí být automaticky citlivější na slunce, protože barva je jen jednou částí celé skládačky.
Jak v létě očím ulevit?
Jestli se na slunci neustále mračíte, začněte kvalitními slunečními brýlemi s UV ochranou, a pokud vás trápí hlavně odlesky, vyzkoušejte polarizační skla. A když trávíte hodně času venku, pomůže také kšilt nebo klobouk, který omezí přímé světlo dopadající do očí.
Pozornost věnujte ale hlavně tomu, kdy se potíže objevují. Pokud citlivost na světlo přetrvává, zhoršuje se nebo se přidá bolest, zarudnutí či rozmazané vidění, objednejte se na oční vyšetření. Pokud vás totiž celý život světloplachost netrápila a ukázala se až teď, není dobré to svádět na modré oči.
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Zdroj: Jan Hrabě