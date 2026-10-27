Poražený Bolsonaro dostal zákaz opustit zemi. Úřady mu zabavily pas

Porážka v prezidentských volbách přinesla brazilskému krajně pravicovému senátorovi Fláviu Bolsonarovi okamžité právní důsledky, když mu nejvyšší soud nařídil odevzdat cestovní pasy a zakázal mu opustit zemi. Toto opatření následovalo jen několik hodin poté, co v nedělním druhém kole souboje o hlavu státu podlehl levicovému kandidátovi a vítězi voleb Luizu Ináciu Luu da Silvovi.
Rozhodnutí o zadržení dokumentů vydal soudce Nejvyššího federálního soudu Alexandre de Moraes, který v minulosti dohlížel také na soudní proces s otcem senátora a bývalým prezidentem Jairom Bolsonarem. Zásah soudu se bezprostředně dotýká platnosti všech osobních i diplomatických pasů, které musí politik odevzdat do čtyřiadvaceti hodin.
Krátký soudní příkaz odkazuje na probíhající kriminální vyšetřování federální policie, která prověřuje Bolsonarovo možné zapojení do rozsáhlého schématu praní špinavých peněz. Součástí nařízení je rovněž zákaz jakékoliv komunikace s jeho přítelem a právníkem Willerem Tomazem, který je spojován s vyšetřovanými sázkovými společnostmi.
Flávio Bolsonaro zveřejnil na sociálních sítích video, v němž informoval veřejnost o zásahu policie v době, kdy odcházel z návštěvy svého otce nacházejícího se v domovském vězení v Brasília. Uvedl, že jej policisté zastihli přímo na ulici, a odmítl spekulace, že by sám plánoval útěk ze země.
Podle jeho slov se soudní nařízení opíralo o dřívější rozhovor jeho bratra Eduarda Bolsonara, který v předchozích dnech v americkém podcastu doporučoval, aby Flávio v případě volební prohry opustil Brazílii. Senátor však zdůraznil, že takový krok nikdy sám nepožadoval.
Bolsonarova strana vydala v pondělí večer oficiální prohlášení, v němž sice formálně uznala prezidentský výsledek vyhlášený volebním soudem, avšak současně zdůraznila potřebu řádného vyjasnění sporných otázek. Samotný Flávio Bolsonaro však porážku dosud odmítl osobně a veřejně uznat.
Po skončení jeho senátního mandátu počátkem příštího roku ztratí politik dosavadní veřejnou funkci, kterou zastával posledních čtyřiadvacet let, a s ní i speciální jurisdikci chránící úředníky. Kromě probíhajícího vyšetřování praní peněz čelí podezřením i v dalších právních kauzách spojených s dřívějšími finančními transakcemi.
List Folha de S.Paulo mezitím informoval, že Bolsonaro byl svými právníky a spojenci přesvědčen k upuštění od plánu na právní anulování volebního výsledku. V závěru svého videoprohlášení však potvrdil, že hodlá podat vlastní návrh na diskvalifikaci vítězné volební kandidátky kvůli údajnému zneužití ekonomické moci.
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Zdroj: David Holub