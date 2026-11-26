Brazílie označila nejnovější hrozbu amerických cel za nepřijatelnou a Čína obvinila Washington z politické manipulace v reakci na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa namířené proti čtrnácti významným obchodním partnerům. Brazilská vláda ve středu uvedla, že země takovým hrozbám neustoupí, a dodala, že jednostranný krok představuje nepřijatelnou akci v rámci probíhajících dvoustranných jednání.
V Brazílii vyvolaly zvláštní rozhořčení americké návrhy vyšších dovozních cel na surový a rafinovaný cukr a nového desetiprocentního cla na letadla, které by zasáhlo největšího brazilského výrobce letadel Embraer. Kabinet zároveň sdělil, že Brazílie bude pokračovat ve vyjednávání, aniž by vyloučila přijetí odvetných opatření proti nezákonnému a nespravedlivému uvalení cel na brazilské zboží.
Brazílie byla v oznámení zmíněna samostatně poté, co obchodní rozhovory uvízly na mrtvém bodě. Trumpova administrativa ve středu tvrdila, že nová cla budou v souladu s obchodními dohodami, které Spojené státy uzavřely loni s desítkami zemí.
Nová cla jsou zaváděna na základě zákona umožňujícího prezidentovi zaměřit se na státy, u nichž Spojené státy shledaly nepřiměřené nebo diskriminační obchodní praktiky. Americký obchodní zmocněnec Jamieson Greer televizi CNBC řekl, že řada obchodních partnerů USA přijala praktiky deformující trh, které vychylují obchodní bilanci v jejich prospěch a zároveň oslabují americkou výrobní základnu.
Sazby nových cel podle Trumpovy administrativy mají být zastropovány na nižších úrovních dohodnutých v již uzavřených nebo dosud projednávaných obchodních dohodách. Administrativa chce oslovit zasažená odvětví a uspořádat slyšení 25. ledna, což naznačuje, že konečná cla vstoupí v platnost až v únoru nebo březnu.
Čína čelí potenciálně jednomu z největších dopadů, neboť podle amerického sdělení by na ni dopadla nejvyšší zastropovaná sazba dvaceti procent, která se v některých případech sečte s dalšími dovozními daněmi až na celkovou úroveň pětačtyřiceti procent. Obchodní příměří mezi USA a Čínou uzavřené loni má vypršet 10. ledna 2027.
Mluvčí čínského velvyslanectví ve Washingtonu odmítl tvrzení, že je Čína zdrojem nadbytečných kapacit, ale nešel tak daleko, aby pohrozil odvetou. Uvedl, že takzvaný problém průmyslové nadkapacity ve skutečnosti neexistuje a nemá být využíván jako záminka k politické manipulaci, a vyzval obě strany ke společnému naplnění ujednání mezi Donaldem Trumpem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.
Již dříve čínské ministerstvo zahraničí zopakovalo svůj nesouhlas a vyzvalo USA k řešení sporu cestou dialogu, přičemž mluvčí Kuo Ťia-kchun prohlásil, že celní či obchodní válka neslouží zájmům žádné strany. Greer řekl CNBC, že administrativa navrhuje širokou výjimku pro čínské zboží v hodnotě třiceti miliard dolarů v souladu s dohodou, a dodal, že o tom s obchodními partnery jednali. Někteří američtí analytici ale cla kritizovali jako příliš slabá na to, aby změnila obchodní chování Pekingu, zatímco podle člena Amerického institutu pro podnikání Dereka Scissorse návrh stávající cla na Čínu sotva zvyšuje.
Evropská unie uvedla, že odmítá samotné východisko nových cel a očekává, že Spojené státy dodrží loňskou dohodu, přičemž mluvčí Evropské komise Olof Gill vyjádřil politování nad nedostatkem společného postupu proti globální nadkapacitě. Vietnamské ministerstvo obchodu sdělilo, že pracuje na co nejrychlejším dokončení obchodní dohody s USA a připravuje připomínky k předběžným zjištěním i podáním třetích stran. Indická vláda popřela strukturální nadkapacitu v jakémkoli odvětví a potvrdila odhodlání brzy uzavřít obchodní dohodu, při níž by podle Greera bylo clo na indický dovoz zastropováno na sedmnácti procentech.
Tchaj-wan ve čtvrtek vyjádřil přesvědčení, že si udrží stávající patnáctiprocentní celní sazbu díky obchodním dohodám s Washingtonem z ledna a února letošního roku, které zajišťují zvýhodněný režim pro polovodiče a další technologické produkty tvořící přes sedmdesát procent tchajwanského vývozu do USA. Mezi další dotčené země a regiony patří Bangladéš, Kambodža, Evropská unie, Indonésie, Japonsko, Jižní Korea, Malajsie, Singapur, Švýcarsko a Thajsko. Hlavní vládní mluvčí v Tokiu Minoru Kihara označil oznámení opatření mířícího na Japonsko za politováníhodné a vláda Singapuru vyjádřila velké zklamání a popřela ochranu domácího trhu či dotování výroby.
Nejnovější kolo amerických cel může přetrvat navzdory volebnímu úspěchu demokratů v amerických doplňovacích volbách, protože část demokratů zřejmě některá cla podpoří a prezident může vetovat zákony usilující o jejich zrušení. Demokratický senátor Ron Wyden z Oregonu, který má příští rok převzít vedení finančního výboru, však prohlásil, že využije všechny dostupné nástroje k ukončení celního chaosu, který označil za další pokus obnovit nezákonná globální cla, jež podle něj nejsou řešením problému globální nadkapacity.
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Brazílie , Čína , clo , dovoz a vývoz
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