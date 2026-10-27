Volby do Kongresu v USA: V průzkumech dominují Demokraté, Trump řekl, co udělá, pokud vyhrají

Libor Novák

27. října 2026 20:36

Kongres USA
Kongres USA Foto: Pixabay

Týden před doplňovacími volbami do amerického Kongresu ukazuje nový celostátní průměr průzkumů veřejného mínění CNN Poll of Polls, že Demokratická strana si drží náskok přibližně devíti procentních bodů. Tento ukazatel sleduje takzvané generické hlasování, které měří preference voličů pro jednotlivé politické strany v kongresových okrscích napříč Spojenými státy.

Údaje z posledních týdnů vykazují v otázkách podpory stran stabilní trend, přičemž většina šetření zahrnutých v agregovaném přehledu CNN přisuzuje demokratům vysoký jednociferný nebo mírně dvouciferný náskok. Tyto výsledky poskytují širší pohled na rozložení politických sil v období těsně před uzavřením volebních místností.

Výsledky nových průzkumů zároveň poukazují na značně neklidné rozpoložení voličské základny. Průzkum realizovaný pro NPR, PBS News a Marist College ukazuje, že pravděpodobní voliči se v poměru 55 ku 41 procent shodují na tom, že je důležitější podpořit kandidáty přicházející s novými nápady a příslibem změny než sázet na zkušené politiky s prověřenou historií.

Současně nové šetření agentury Reuters a Ipsos odhaluje, že většina Američanů hodnotí celkový směr národní politiky kriticky. Podle zjištění tohoto průzkumu vnímají dotázaní občané oblasti jako jsou americká zahraniční politika, stav hospodářství a jejich vlastní životní náklady jako záležitosti, které se ubírají špatným směrem.

Prezident Trump se v úterních rozhovorech s médii podle CNN vyjádřil k právě tomuto možnému scénáři, v němž by demokraté získali kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů. Uvedl, že v takovém případě hodlá plně využít svých silných pravomocí v podobě prezidentského veta, což by mu umožnilo blokovat opoziční legislativu a následně vynutit kompromisní politická jednání. Připomněl, že podobná situace rozdělené vlády nastala v moderní americké historii již dříve a patřičně prověřila exekutivní nástroje moci.

Volební klání doprovází celá řada právních sporů a soudních řízení, která se dotýkají pravidel hlasování v jednotlivých státech. Federální odvolací soud nedávno zamítl požadavek ministerstva spravedlnosti na vyčlenění dvaceti tisíc korespondenčních lístků v Kalifornii, zatímco na Aljašce řeší federální soudce snahu ministerstva zablokovat certifikaci výsledků v případě případného demokratického vítězství. Tyto právní bitvy podtrhují snahu zasáhnout do administrativního zajištění voleb ještě před sčítáním posledních hlasů.

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Zdroj: Jan Hrabě

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