Výhled počasí do hloubi listopadu. Meteorologové naznačili, jak bude

Jan Hrabě

Jan Hrabě

27. října 2026 7:00

Počasí
Počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Z října se odpočítávají poslední dny, takže modely již vidí většinu listopadu. Meteorologové proto mohli prozradit, co nelze vyloučit v souvislosti s listopadovým počasím. Vyplývá to z nového měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Po relativně teplém počasí do konce první zářijové dekády se trend změnil. Teploty klesly a dostaly se na hodnoty odpovídající dlouhodobému průměru. Podle nejnovějšího výhledu bude nadcházející období do 22. listopadu jako celek teplotně průměrné. 

"I v nastávajících týdnech se očekávají teploty, které budou odpovídat tomuto ročnímu období. Není vyloučeno, že o něco teplejšího počasí, tedy teplotně nadprůměrného, se dočkáme až v druhé polovině listopadu," uvedli meteorologové. 

Podle expertů na počasí má zároveň pokračovat kolísavý ráz srážek z posledních týdnů. Předpoklad je takový, že celé období do začátku třetí dekády v listopadu bude srážkově lehce podprůměrné nebo průměrné. 

"Nejdříve očekáváme do konce první dekády v listopadu dva relativně sušší týdny. Poté bude následovat o něco vlhčí období s průměrnými srážkami," zmínili meteorologové. 

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Zdroj: Libor Novák

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