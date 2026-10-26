Bývalý princ Andrew mohl zkomplikovat vyšetřování. Zavařil by králi Karlovi

Lucie Podzimková

26. října 2026 21:59

Bývalý princ Andrew
Bývalý princ Andrew Foto: Wikimedia Commons

Bývalý princ Andrew klidně mohl zatáhnout staršího sourozence, tedy britského krále Karla III., do své vlastní kauzy, kterou vyšetřuje policie. Právě její příslušníci se před několika měsíci, když se chystali na domovní prohlídku u Andrewa, obávali scénáře, který by jim jen přidělal potíže. 

Ke krátkodobému zatčení mladšího bratra současného britského krále došlo 19. února letošního roku. Britská policie se k takovému postupu odhodlala poté, co americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo materiály, které potvrdily styky bývalého prince s finančníkem Jeffrey Epsteinem. 

Podle BBC se příslušníci Thames Valley Police, která dostala případ na starosti, obávali, že Andrew Mountbatten-Windsor se pokusí znemožnit prohlídku sídla v Sandringhamu v anglickém hrabství Norfolk tvrzením, že dům patří králi. Ukazují to zveřejněné právní dokumenty, uvedla britská veřejnoprávní stanice. 

Policisté se domnívali, že bratr panovníka bude argumentovat tím, že nejde o jeho majetek. V takovém případě by bylo nutné sehnat další souhlas s domovní prohlídkou. Jakékoliv zpoždění by přitom znamenalo riziko ztráty některých důkazů. 

Bývalý princ Andrew je vyšetřován britskou policií pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. Již v loňském roce mu kvůli kauze byl odebrán titul prince a nárok pobývat v sídle Royal Lodge ve Windsoru.

Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Poté byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později spáchal ve vazbě sebevraždu.

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