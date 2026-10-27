Volby v Izraeli skončily. První odhady favorizují Netanjahua, oficiální výsledky budou v listopadu

Libor Novák

27. října 2026 21:47, Aktualizováno 27. října 2026 22:05

Izrael, Jeruzalém
Izrael, Jeruzalém Foto: Pixabay

První televizní odhady výsledků izraelských parlamentních voleb přinesly po uzavření volebních místností nejednoznačný obraz, kdy podle exit pollů žádný z hlavních politických bloků nezískal jasnou většinu v Knesetu. Volební účast přitom dosáhla vysokých hodnot, když do osmé hodiny večerní odvolilo sedmdesát čtyři procent voličů, což představuje výrazný nárůst oproti předchozím volbám v roce 2022. Zveřejněné prognózy tak naznačují, že sestavování nové vládní koalice bude mimořádně složité.

V sázce je všech sto dvacet křesel v izraelském parlamentu neboli Knesetu. Izrael uplatňuje systém poměrného zastoupení, v němž lidé volí celé politické strany předkládající předem seřazené kandidátní listiny, nikoliv jednotlivé politiky.

Žádná politická strana v historii země dosud nezískala nadpoloviční většinu, tedy 61 křesel, což znamená, že vládní kabinety jsou pravidelně skládány formou koalic. Tato skutečnost propůjčuje menším stranám značný vliv při vyjednávání a rozhodování o budoucím vládním uspořádání.

Zájem o účast v letošním hlasování je značný, což potvrzuje očekávaných půl milionu prvovoličů a zhruba sedmdesát tisíc Izraelců, kteří se vrátili ze zahraničí speciálně kvůli odevzdání svého hlasu. Celá kampaň se nesla ve znamení debat o bezpečnosti a demokracii a je všeobecně vnímána jako přímé referendum o dosavadním vedení státu premiérem Benjaminem Netanjahuem.

Pravicová strana Likud vystavěla svou kampaň na heslu zdůrazňujícím, že úřadující premiér je jediným spolehlivým ochráncem bezpečnosti země. Jejím hlavním vyzyvatelem je Gadi Eisenkot, představitel centristické strany Jašar a bývalý náčelník generálního štábu, jehož program klade důraz na ochranu demokracie, přičemž páteční průzkumy naznačovaly zcela vyrovnaný souboj.

V závěrečné fázi izraelských parlamentních voleb požádala vládní strana Likud premiéra Benjamina Netanjahua ústřední volební komisi o prodloužení řádné doby pro hlasování, což okamžitě vyvolalo ostrou reakci opozice. Hlavní opoziční seskupení Jašar vedené Gadim Eisenkotem tento krok důrazně odmítlo a obvinilo vládní tábor ze snahy vytvořit politické základy pro zpochybnění integrity celého volebního procesu.

Žádost o posunutí konce hlasování, ke které se v průběhu večera připojily i další subjekty, přišla v době, kdy volební účast dosahuje historických maxim a řada místností hlásí vysoký nával příchozích. Vedení volební komise v této souvislosti připomnělo, že všichni voliči, kteří dorazí k volebním okrskům před oficiálním uzavřením v deset hodin večer, budou moci svůj hlas odevzdat bez ohledu na aktuální délku front. Opoziční představitelé však jakékoliv plošné prodlužování odmítají s odkazem na to, že postrádá opodstatnění v mimořádných okolnostech.

Kromě sporů kolem případného prodloužení volební doby provázela závěr dne celá řada oficiálních stížností podaných jednotlivými politickými stranami. Strana Jašar oficiálně kontaktovala volební komisi kvůli zprávám o tom, že na některých volebních místech byly úmyslně odstraněny nebo poškozeny její hlasovací lístky.

Podobné incidenty hlásilo také hnutí Spolu, které vede Naftali Bennett. Zástupci tohoto uskupení upozornili úřady na podezřelou aplikaci, která měla být využívána ke sledování a monitorování voličů přímo u vybraných volebních místností v severních částech země.

Další nesrovnalosti zdokumentovala dobrovolnická iniciativa Občanská volební stráž, jež se zabývá nezávislým dozorem nad průběhem hlasování. Podle jejích zjištění odkazujících na deník Haaretz docházelo v ultraortodoxních komunitách k situacím, kdy byly hlasovací lístky strany Charedi Public odstraňovány z volebních kabinek nebo schválně ukrývány pod lístky jiných stran.

Podle aktualizovaných údajů televizních stanic Channel 12 a Channel 13 se pravicová strana Likud pod vedením premiéra Benjamina Netanjahua stala nejsilnějším subjektem v zemi se ziskem 24 až 25 křesel. Hned za ní se umístila centristická strana Jašar, kterou vede bývalý náčelník generálního štábu Gadi Eisenkot, s 21 až 23 mandáty. Výsledky potvrdily vyrovnanost politických sil v zemi po prvním hlasování od teroristických útoků ze sedmého října 2023.

V celkovém součtu bloků dosahuje tábor stávajícího premiéra Benjamina Netanjahua zhruba padesáti mandátů, což je výrazně pod hranicí potřebné většiny. Opoziční zionistický blok vedený Eisenkotem si v exit pollech vybojoval 52 až 53 křesla, čímž získal mírný náskok před vládní koalicí. Zbývající mandáty v parlamentním sboru připadly arabským stranám a dalším menším politickým subjektům.

Gadi Eisenkot označil úvodní povolební odhady za jasné vyjádření nedůvěry premiérovi a vládě ze strany většiny izraelských občanů. Ve svém vyjádření na sociálních sítích přislíbil, že se okamžitě pokusí naplnit vůli voličů a sestavit odpovědnou zionistickou vládu zavázanou k prosazení univerzální branné povinnosti. Zástupci opozice tak výsledek vnímají jako šanci na obrat v politickém směřování státu.

Představitelé vládní strany Likud však jakékoliv předčasné oslavy opozice odmítli a vyzvali veřejnost k trpělivosti do doby, než budou sečteny oficiální hlasy. Ministr zahraničí Gideon Sa'ar v reakci na odhady uvedl, že jistoty zaujatých komentátorů jsou přehnané, a připomněl historický vývoj z roku 1977, kdy Menachem Begin dokázal otočit výsledek navzdory nepříznivým předpovědím. Premiér Benjamin Netanjahu se bezprostředně po zveřejnění odhadů veřejně nevyjádřil a do ústředí strany v Jeruzalémě měl dorazit až v pozdních nočních hodinách.

V průběhu sčítání dílčích výsledků zaznamenaly některé subjekty menší posuny v projekcích televizních stanic. Strana Demokraté si polepšila na deset mandátů, zatímco uskupení Jisrael Bejtenu si mírně pohoršilo na osm křesel, přičemž celková bilance hlavních soupeřících bloků zůstala nezměněná. Kanál Channel 13 ve svém aktualizovaném souhrnu přisoudil arabským stranám celkem osmnáct křesel, což dále posílilo jejich pozici v rozloženém parlamentu.

Nejistota panuje také kolem osudu některých menších stran, které se ocitly na hranici pro vstup do parlamentu. Podporovatelé strany Rezervisté-ekonomie, kterou vedou Yoaz Hendel a Yaron Zelekha, vyjádřili v ústředí v Modiinu zklamání, když první odhady naznačovaly nepřekročení zákonného prahu pro vstup do Knesetu. Hendel však své stoupence vyzval, aby nepropadali panice a vyčkali na oficiální sčítání všech lístků z celého státu.

Volební komise nyní zahájila proces zpracovávání a ověřování odevzdaných hlasů z celého území státu. První oficiální průběžné výsledky se očekávají během středečního dne, avšak definitivní konečné výsledky budou zveřejněny až na začátku listopadu. Do té doby zůstává politická situace v Izraeli otevřená a obě hlavní politická křídla vyčkávají na potvrzení mandátů pro případná koaliční jednání.

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Zdroj: Jan Hrabě

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