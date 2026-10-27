Ministerstvo kultury odvolá v úterý bývalého ředitele České televize Petra Dvořáka z čela představenstva Státního fondu audiovize. O tomto kroku informoval ministr kultury Oto Klempíř, přičemž rozhodnutí navazuje na nedávné spory o podobu a schvalování rozpočtu této instituce.
Vláda minulý týden odmítla schválit návrh rozpočtu fondu na rok 2027 poté, co ministr Klempíř na jednáních s vedením požadoval snížení objemu finančních prostředků přibližně o 400 milionů korun. Tento požadovaný zásah by představoval pokles podpory audiovize zhruba o polovinu.
Vedení fondu se proti těmto plánům ohradilo a ve svém usnesení upozornilo, že snížení částky by nepřineslo reálnou úsporu do státního rozpočtu. Minimální výše dotace ze státního rozpočtu na poskytování podpory je totiž podle platných právních norem pro rok 2027 stanovena na částku 228 milionů korun.
Zástupci instituce rovněž zdůraznili, že nesou odpovědnost také za celkový rozvoj herního průmyslu a animace. Vedení uvedlo, že případné změny v podpoře musí být řádně odůvodněné a plně respektovat zákonnou povinnost zajišťovat rozvoj každé podporované kategorie.
Ministr Klempíř v souvislosti s vývojem jednání sdělil, že pokud se nepodaří rozpočet fondu schválit do konce letošního roku, přejde instituce do režimu rozpočtového provizoria. V takovém případě by fond mohl každý měsíc čerpat maximálně jednu dvanáctinu finančních prostředků podle schváleného rozpočtu na rok 2026.
Související
Oslavy 17. listopadu budou i bez dotace od Klempíře. Lidé poslali miliony
Vary, Litomyšl, Zlín. Klempíř chce nové smlouvy s velkými akcemi
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Jak americké volby do Kongresu ovlivní Evropu?
před 2 hodinami
Lula da Silva přepsal politickou mapu Brazílie. Vítězstvím ve volbách to ale neskončilo
před 2 hodinami
Klempíř odvolá bývalého šéfa ČT Dvořáka z vedení Státního fondu audiovize
před 3 hodinami
Snaha o ovlivnění voleb? Trumpova administrativa se pokusila donutit Kalifornii zneplatnit desítky tisíc hlasů
před 4 hodinami
Kallasová: Putin žádný zájem o mír nemá, Ukrajina očekává brutální zimu
před 4 hodinami
Tajemství barvy očí: Proč vás slunce oslepuje násobně víc?
před 5 hodinami
Izraelským volbám dominuje téma bezpečnosti. Průzkumy ale Netanjahuovi nejsou nakloněny
před 5 hodinami
Trump před volbami vyostřuje rétoriku. Napadá i rodiny protikandidátů
před 6 hodinami
Ukrajina požádala pět evropských spojenců o poskytnutí raket do Patriotů
před 7 hodinami
Jak mohou výsledky voleb v Izraeli změnit Palestinu?
před 8 hodinami
Trump označil volby v Brazílii za zmanipulované. Lula da Silva poslal do Washingtonu vzkaz
před 8 hodinami
V Izraeli se otevřely volební místnosti. Začalo rozhodování o osudu Netanjahua
před 10 hodinami
Výhled počasí do hloubi listopadu. Meteorologové naznačili, jak bude
včera
Bývalý princ Andrew mohl zkomplikovat vyšetřování. Zavařil by králi Karlovi
včera
Pavel počtvrté udělí vyznamenání. Politici mu navrhli umělce, sportovce i Zemana
včera
Slavia se v Lize mistrů dočkala prvního bodu. V istanbulském pekle remizovala 2:2
včera
Otevírací doba obchodů ve středu 28. října. Lidé tápou, zákon mluví jasně
včera
V Plzni se našel velký obnos peněz. Popelář si eura nenechal pro sebe
včera
Oslavy 17. listopadu budou i bez dotace od Klempíře. Lidé poslali miliony
včera
Lékař může požadovat nejrůznější platby. Vojtěch vyjasnil, co je legitimní
Registrační poplatek, platba za dřívější termín nebo poplatek za eRecept. Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodické stanovisko, které na konkrétních příkladech vysvětluje, kdy mohou poskytovatelé zdravotních služeb požadovat po pacientech platbu a kdy ne. Základní pravidlo je jednoduché: za péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění pacient neplatí podruhé.
Zdroj: Jan Hrabě