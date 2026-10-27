Ukrajina požádala pět evropských spojenců o poskytnutí raket do Patriotů

Ukrajina požádala pět evropských spojenců o poskytnutí deseti procent jejich stávajících zásob protiraketových systémů Patriot a IRIS-T. Tento krok má pomoci zemi čelit nadcházejícím ruským útokům během nadcházejícího zimního období. Kyjev nabízí výměnu za budoucí dodávky munice, na které má již uzavřené oficiální smlouvy.
Ukrajinský ministr obrany Jevhen Chmara podle Kyiv Post uvedl, že tato žádost byla adresována Spojenému království, Francii, Německu, Itálii a Polsku. Partneři by poskytli část svých současných zásob výměnou za zásilky, které mají na Ukrajinu dorazit v pozdějším termínu. Kyjev tak chce okamžitě získat potřebnou obranou výzbroj pro ochranu vzdušného prostoru.
Ozbrojené síly Ukrajiny současně naléhavě potřebují dodatečné přenosné protiletadlové komplety typu MANPADS. Chmara zdůraznil, že země spoléhá jak na financování nových akvizic, tak na přímý převod systémů ze stávajících arzenálů partnerů. Tyto dodávky jsou zcela klíčové pro ochranu pozic na frontové linii i civilní infrastruktury.
Ministerstvo obrany rovněž plánuje zdvojnásobit domácí produkci dronů do roku 2027 za předpokladu včasného zajištění financování. Ukrajina navrhuje nejen navýšení nákupů, ale také rozšíření společné výroby bezpilotních prostředků v zahraničí. Tento přístup má pomoci získat potřebné drony a zároveň posílit obranyschopnost zapojených partnerských zemí.
Německý ministr obrany Boris Pistorius po schůzce v Paříži s protějšky z Británie, Francie, Itálie a Polska potvrdil přípravu zimních balíčků pomoci. Účastnické země podle něj udělají maximum pro zajištění pokračující podpory ze strany Spojených států. Washington má pomoci především poskytováním zpravodajských informací a klíčových satelitních dat.
Evropské státy současně spolupracují s Kyjevem na vývoji nového integrovaného systému protivzdušné obrany. Ruská federace se podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského připravuje na zintenzivnění útoků na velká města. Moskva se snaží paralyzovat ukrajinskou metropoli ještě před příchodem chladnějšího počasí.
Podle vysoce postavených ukrajinských činitelů nařídil ruský prezident Vladimir Putin útoky na civilní infrastrukturu v hlavním městě. Cílem těchto kroků je destabilizovat vnitřní politickou situaci v zemi. Moskva navíc usiluje o zvýšení tlaku s cílem donutit Kyjev k ústupkům na začátku roku 2027.
Ukrajina již téměř měsíc čeká na schválení dodávek raket Patriot ze strany Spojených států. Prezident Zelenskyj uvedl, že pověří svůj tým opětovným otevřením této otázky s americkým ministrem obrany Petem Hegsethem. Kyjev současně usiluje o získání interceptorů PAC-2 a PAC-3 také z evropských zdrojů.
Nedostatek munice přichází v době, kdy Ukrajina čelí silným ruským raketovým útokům. Zelenskyj dříve uvedl, že Kyjev obdržel od USA za posledních devadesát dní pouhých dvacet čtyři interceptorů. Přitom měsíční potřeba země činí přibližně 350 těchto střel pro zajištění základní obrany.
Snahy o získání stávajících zásob od evropských partnerů však narážejí na odpor, například ze strany Řecka. Představitel ukrajinského letectva Jurij Ihnat poznamenal, že rakety spotřebované během konfliktů na Blízkém východě mohly udržet ukrajinské systémy v chodu několik let. Ukrajinské posádky přitom vyvinuly vysoce efektivní taktiku využívající zpravidla jednu střelu na cíl.
Oproti tomu síly protivzdušné obrany na Blízkém východě údajně vystřelily na jedinou hrozbu až osm interceptorů. Zelenskyj proto vyzval k rychlejšímu schvalování rozhodnutí na podporu ukrajinské protivzdušné obrany před nadcházejícím zasedáním ve formátu Ramstein. Každý balíček pomoci podle jeho slov představuje přímou příležitost na ochranu lidských životů.
Finanční a vojenská podpora zůstává pro ukrajinské ozbrojené síly zcela klíčovým faktorem pro zvládnutí nadcházející zimy. Vedení země nadále jedná se spojenci o navýšení dodávek a efektivnějším využití dostupných zdrojů.
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Zdroj: Jan Hrabě