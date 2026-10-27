Trump řekl, za jakých podmínek bude akceptovat výsledek voleb do Kongresu

Libor Novák

27. října 2026 19:18

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že v nadcházejících doplňovacích volbách do Kongresu přijme výsledky hlasování za předpokladu, že budou probíhat poctivě, čímž opět otevřel debatu o důvěře v americký volební systém. Toto vyjádření zaznělo v době, kdy kampaň před klíčovým listopadovým dnem láme historické rekordy ve výdajích na reklamu a kdy miliony voličů již odevzdaly své hlasy v rámci předčasného hlasování napříč Spojenými státy.

Podle údajů sledovací služby AdImpact dosáhly celkové výdaje na volební reklamu v letošním cyklu bezprecedentní hranice jedenácti miliard a dvaceti jeden milionu dolarů. Obě hlavní politické strany nalévají obrovské finanční prostředky do rozhodujících soubojů, přičemž republikáni vynakládají značné úsilí na obranu křesel v regionech, které byly dříve považovány za spolehlivě republikánské. Tyto finanční injekce odrážejí mimořádnou nervozitu obou táborů před rozhodnutím o tom, která strana získá kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů a Senátem.

Zájem voličů o účast v letošním hlasování se projevuje v rekordních číslech, když před samotným oficiálním dnem voleb odvolilo již více než třicet milionů lidí, což výrazně překonává tempo z předchozích doplňovacích voleb v roce 2022. Obzvláště vysoká mobilizace je k vidění v Texasu, kde počty předem odevzdaných hlasů vzrostly o padesát procent a dosáhly zhruba 4,5 milionu odevzdaných lístků. Prezident Trump proto zamířil do tohoto jižního státu na dvě volební zastávky, aby podpořil republikánské kandidáty čelící nečekaně silnému tlaku demokratů.

Vedení Republikánské strany mezitím vyslalo do klíčových států své čelní představitele včetně viceprezidenta JD Vance a lídra senátní většiny Johna Thunea. Jejich cílem je mobilizovat voliče v oblastech, kde se dříve bezpečné pozice staly nepříjemně vyrovnanými. Viceprezident Vance přitom zahájil ostrá slovní střetnutí s demokratickým kandidátem do Senátu v Michiganu Abdulem El-Sayedem, kterého v úvodu své cesty ostře kritizoval v souvislosti s jeho politickým postojem a zázemím.

Zvýšenou aktivitu podle CNN vyvíjejí také dárci a nezávislé subjekty mimo tradiční stranické struktury, což ilustruje příklad floridského právníka Stevieho Pajcice. Ten se svými dětmi vynaložil čtrnáct a půl milionu dolarů prostřednictvím dvou politických akčních výborů s cílem podpořit demokratické a nezávislé senátní kandidáty v šesti červených státech, jako jsou Jižní Dakota, Kansas či Nebraska. Součástí jejich kampaně jsou i útočné reklamy využívající svědectví přeživších skandálu kolem Jeffreye Epsteina k oslabení republikánských obhájců mandátů.

Volební klání doprovází celá řada právních sporů a soudních řízení, která se dotýkají pravidel hlasování v jednotlivých státech. Federální odvolací soud nedávno zamítl požadavek ministerstva spravedlnosti na vyčlenění dvaceti tisíc korespondenčních lístků v Kalifornii, zatímco na Aljašce řeší federální soudce snahu ministerstva zablokovat certifikaci výsledků v případě případného demokratického vítězství. Tyto právní bitvy podtrhují snahu zasáhnout do administrativního zajištění voleb ještě před sčítáním posledních hlasů.

Celonárodní průzkumy veřejného mínění, včetně posledního šetření agentury Marist College pro PBS News a NPR, ukazují, že demokratičtí kandidáti si udržují náskok zhruba devíti procentních bodů na celostátní generické kandidátce. Průzkumy rovněž naznačují, že značná část voličů vnímá své odevzdané hlasy jako přímý nesouhlas s dosavadní politikou administrativy Donalda Trumpa. Mezi hlavní témata, která voliče nejvíce pálí, patří rostoucí životní náklady a snaha o ochranu demokratických institucí.

Prezident Trump se v úterních rozhovorech s médii vyjádřil také k možnému scénáři, v němž by demokraté získali kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů. Uvedl, že v takovém případě hodlá plně využít svých silných pravomocí v podobě prezidentského veta, což by mu umožnilo blokovat opoziční legislativu a následně vynutit kompromisní politická jednání. Připomněl, že podobná situace rozdělené vlády nastala v moderní americké historii již dříve a patřičně prověřila exekutivní nástroje moci.

Lokální kampaně přinášejí i další zajímavé momenty, jako byla úprava strategie republikánského kandidáta na guvernéra v Ohiu Viveka Ramaswamyho, který po vlně kritiky vyvolané předchozí reklamní kampaní vyzval voliče ke klidu. V Maine mezitím volební průzkumy hlásí extrémně těsný dvouprocentní rozdíl mezi demokratickým vyzyvatelem Troyem Jacksonem a úřadující republikánskou senátorkou Susan Collinsovou, což ukazuje na naprostou vyrovnanost soubojů v některých regionech.

S blížícím se vyvrcholením kampaně a plánovaným uzavřením volebních místností příští týden roste napětí mezi oběma politickými tábory. Republikáni spoléhají na finální mobilizaci své základny v klíčových státech, Demokraté naopak sází na vysokou účast voličů nespokojených s ekonomickou situací a směřováním vládní politiky. 

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Zdroj: David Holub

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