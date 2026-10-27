Snaha o ovlivnění voleb? Trumpova administrativa se pokusila donutit Kalifornii zneplatnit desítky tisíc hlasů

Libor Novák

27. října 2026 13:42

Volby v USA, ilustrační foto
Volby v USA, ilustrační foto Foto: unsplash.com

Federální odvolací soud zamítl bezprecedentní pokus administrativy prezidenta Donalda Trumpa donutit Kalifornii, aby zrušila hlasy 20 000 lidí, o kterých tvrdí, že by mohli být cizinci. Federální vláda tvrdila, že tyto hlasy by mohly patřit osobám, které nejsou občany Spojených států. Soudní rozhodnutí tak prozatím chrání průběh probíhajícího hlasování v nejlidnatějším americkém státě.

Tříčlenný panel odvolacího soudu pro devátý obvod vydal zamítavé rozhodnutí poměrem hlasů dva ku jedné po neobvyklém nedělním jednání, které proběhlo prostřednictvím videokonference. Většina soudců dospěla k závěru, že odvolací soud nemá v této fázi pravomoc o žalobě rozhodnout, dokud se záležitostí nezabývá nižší federální obvodní soud. Soudci rovněž podotkli, že krize, na kterou ministerstvo spravedlnosti poukazovalo, byla z velké části vytvořena samotnou vládní administrativou kvůli jejímu opožděnému postupu.

Většinové stanovisko podpořili soudce Mark Bennett jmenovaný Donaldem Trumpem a soudce Gabriel Sanchez jmenovaný prezidentem Joem Bidenem. Oba poukázali na to, že ministerstvo spravedlnosti otálelo s podáním žaloby a neuvědomilo si včas, že pravidla pro zpracování hlasovacích lístků se řídí stávajícími kalifornskými zákony. Třetí člen panelu, soudce Patrick Bumatay, se připojil s odlišným názorem a ve svém nesouhlasném stanovisku vyjádřil přesvědčení, že federální vláda musí mít právo zasáhnout proti možnému ohrožení integrity voleb.

Případ se nyní vrací zpět k federálnímu obvodnímu soudu v Kalifornii, kde bylo na úterní odpoledne naplánováno další slyšení. Ministerstvo spravedlnosti podalo žalobu počátkem tohoto měsíce s cílem zabránit úřadům v započítání více než dvaceti tisíc hlasů spojených s lidmi, u nichž vládní úředníci předpokládají, že nemají americké občanství. Vedení ministerstva se obrátilo na odvolací soud poté, co soudce nižší instance nestihl vydat verdikt před původně stanoveným termínem.

Během nedělního slyšení však dva soudci z tříčlenného panelu vyjádřili velké pochybnosti nejen o procesní stránce věci, ale také o samotné podstatě vládních argumentů. Soudce Bennett ve svém doplňujícím vyjádření uvedl, že v platných federálních zákonech neexistuje nic, co by omezovalo primární pravomoc států při administraci voleb. Varoval také, že požadovaný zásah ministerstva spravedlnosti by mohl vést k obrovským potížím a ohrozit oprávněné voliče.

Podobný názor sdílel i soudce Sanchez, podle něhož by navrhované soudní opatření zcela narušilo pravidla probíhajících voleb a vyvolalo by mezi voliči a volebními úředníky rozsáhlý chaos. Sanchez během slyšení podrobně zpovídal zástupce ministerstva spravedlnosti ohledně původu seznamu dvaceti tisíc sporných voličů. Ukázalo se, že federální vláda při sestavování seznamu spoléhala na data zakoupená od třetích stran, aniž by dokázala přesně doložit jejich spolehlivost a původ.

Zástupci státu Kalifornie a okresu Los Angeles u soudu argumentovali, že ústava dává pravomoc organizovat volby především jednotlivým státům. Kalifornský generální prokurátor Rob Bonta označil rozhodnutí soudu za důležitý krok v úsilí o ochranu práva občanů volit a zajištění spravedlivého průběhu hlasování. Oproti tomu nesouhlasící soudce Bumatay trval na tom, že federální instituce nesmějí přehlížet situaci, kdy by se do voleb mohli zapojit lidé bez občanství.

Právní zástupci Kalifornie v průběhu sporu upozorňovali, že federální vláda se opírá o zastaralá data pocházející z dřívějších seznamů voličů. Vzhledem k blížícím se termínům a probíhajícímu hlasování se tak právní bitva kolem sporných hlasovacích lístků prozatím přesouvá zpět na půdu obvodního soudu, který se bude zabývat dalšími skutkovými okolnostmi případu.

před 28 minutami

Poražený Bolsonaro dostal zákaz opustit zemi. Úřady mu zabavily pas

Související

Volby v USA, ilustrační foto

Jak americké volby do Kongresu ovlivní Evropu?

Nadcházející americké doplňovací volby do Kongresu budí mimořádnou pozornost v Evropě, kde političtí představitelé bedlivě sledují, jaký dopad bude mít obměna zákonodárného sboru na budoucí transatlantické vztahy, bezpečnostní záruky a obchodní politiku. 
Donald Trump

Trump před volbami vyostřuje rétoriku. Napadá i rodiny protikandidátů

Americký prezident Donald Trump čelí ostré kritice kvůli tomu, že ve svých nedávných výrocích spojil teroristické útoky z 11. září 2001 s demokratickým kandidátem do Senátu Abdulem El-Sayedem. Tento incident se odehrál během předvolebního shromáždění v americkém státě Michigan. Podobné rétorické útoky vyvolaly vlnu pobouření napříč politickým spektrem.

Více souvisejících

USA (Spojené státy americké) Volby USA

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Volby v USA, ilustrační foto

Jak americké volby do Kongresu ovlivní Evropu?

Nadcházející americké doplňovací volby do Kongresu budí mimořádnou pozornost v Evropě, kde političtí představitelé bedlivě sledují, jaký dopad bude mít obměna zákonodárného sboru na budoucí transatlantické vztahy, bezpečnostní záruky a obchodní politiku. 

před 2 hodinami

Luiz Inácio Lula da Silva, autor: Esteban Collazo

Lula da Silva přepsal politickou mapu Brazílie. Vítězstvím ve volbách to ale neskončilo

Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva dosáhl historického a nečekaného volebního vítězství, když v nedělním druhém kole prezidentských voleb porazil pravicového kandidáta Flávia Bolsonara, syna vězněného exprezidenta Jaira Bolsonara. Osmdesátiletý levicový politik tak po dramatickém obratu zajistil pro sebe a svou stranu čtvrtý mandát v čele jihoamerické země, čímž překonal dosavadní politické předpoklady.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Volby v USA, ilustrační foto

Snaha o ovlivnění voleb? Trumpova administrativa se pokusila donutit Kalifornii zneplatnit desítky tisíc hlasů

Federální odvolací soud zamítl bezprecedentní pokus administrativy prezidenta Donalda Trumpa donutit Kalifornii, aby zrušila hlasy 20 000 lidí, o kterých tvrdí, že by mohli být cizinci. Federální vláda tvrdila, že tyto hlasy by mohly patřit osobám, které nejsou občany Spojených států. Soudní rozhodnutí tak prozatím chrání průběh probíhajícího hlasování v nejlidnatějším americkém státě.

před 4 hodinami

Kaja Kallasová, premiérka Estonska

Kallasová: Putin žádný zájem o mír nemá, Ukrajina očekává brutální zimu

Evropští ministři obrany a představitelé Evropské unie varovali na pondělním zasedání v Paříži, že Ukrajinu čeká velmi náročné období a ruský prezident Vladimir Putin neprojevuje reálný zájem o mír. Zasedání bezpečnostní skupiny E5, která sdružuje Francii, Velkou Británii, Německo, Polsko a Itálii, se zúčastnila také šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová a eurokomisař pro obranu Andrius Kubilius. Setkání se konalo v sídle francouzského ministerstva ozbrojených sil.

před 4 hodinami

Ilustrační foto

Tajemství barvy očí: Proč vás slunce oslepuje násobně víc?

Máte modré nebo zelené oči? V tom případě vám přijde hodně povědomé to, že když vyběhnete z domu na letní slunce, rychle začnete sahat po slunečních brýlích, protože to zkrátka nezvládnete. Světlé oči obsahují méně pigmentu než tmavé a citlivost na světlo s tím může souviset. Jak se s tímto problémem co nejjednodušeji poprat?

před 5 hodinami

Benjamin Netanjahu

Izraelským volbám dominuje téma bezpečnosti. Průzkumy ale Netanjahuovi nejsou nakloněny

Izraelští voliči dnes zamířili k volebním urnám v rámci jedněch z nejvýznamnějších a nejdůslednějších voleb v moderní historii země. Hlasování přichází poprvé od tragických událostí ze sedmého října roku 2023, kdy při útocích Hamasu zahynulo přibližně dvanáct stovek lidí. Současný premiér Benjamin Netanjahu usiluje o zisk nového mandátu v čele vlády navzdory probíhajícímu korupčnímu procesu a sílící mezinárodní izolaci státu.

před 5 hodinami

Donald Trump

Trump před volbami vyostřuje rétoriku. Napadá i rodiny protikandidátů

Americký prezident Donald Trump čelí ostré kritice kvůli tomu, že ve svých nedávných výrocích spojil teroristické útoky z 11. září 2001 s demokratickým kandidátem do Senátu Abdulem El-Sayedem. Tento incident se odehrál během předvolebního shromáždění v americkém státě Michigan. Podobné rétorické útoky vyvolaly vlnu pobouření napříč politickým spektrem.

před 6 hodinami

raketový systém Patriot

Ukrajina požádala pět evropských spojenců o poskytnutí raket do Patriotů

Ukrajina požádala pět evropských spojenců o poskytnutí deseti procent jejich stávajících zásob protiraketových systémů Patriot a IRIS-T. Tento krok má pomoci zemi čelit nadcházejícím ruským útokům během nadcházejícího zimního období. Kyjev nabízí výměnu za budoucí dodávky munice, na které má již uzavřené oficiální smlouvy.

před 7 hodinami

Palestina

Jak mohou výsledky voleb v Izraeli změnit Palestinu?

Výzkumník Joshua Yaphe a ředitel Dubajského centra pro výzkum veřejné politiky Mohammed Baharoon ve své analýze publikované Centrem pro národní zájem tvrdí, že se administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa po volbách v Izraeli pravděpodobně vrátí k vizi nazvané „Mír k prosperitě“. Cílem tohoto plánu je modernizace palestinské ekonomiky a přesunutí pozornosti od obtížné obnovy Pásma Gazy k novým možnostem na Západním břehu Jordánu.

před 8 hodinami

před 8 hodinami

Izrael, ilustrační foto

V Izraeli se otevřely volební místnosti. Začalo rozhodování o osudu Netanjahua

V Izraeli byly v úterý ráno otevřeny volební místnosti v rámci jedněch z nejvýznamnějších voleb v historii země. Voliči opět řeší známou otázku, zda by měl v úřadě setrvat dosavadní premiér Benjamin Netanjahu. Tyto volby jsou prvním celostátním hlasováním od teroristického útoku Hamasu z 7. října 2023. Současné hlasování tak představuje pro mnoho občanů první příležitost k vyjádření postojů vůči dosavadnímu vedení.

před 10 hodinami

včera

včera

Petr Pavel

Pavel počtvrté udělí vyznamenání. Politici mu navrhli umělce, sportovce i Zemana

Česko vstoupilo do týdne, v němž si připomene vznik samostatného československého státu v říjnu 1918. Zraky lidí budou ve středy upřeny i na Pražský hrad, kde se prezident Petr Pavel chystá předávat státní vyznamenání. Může dát i na doporučení členů obou parlamentních komor. Poslanci a senátoři také letos navrhli mnoho zajímavých jmen. 

včera

Fotbal je nejpopulárnějším sportem.

Slavia se v Lize mistrů dočkala prvního bodu. V istanbulském pekle remizovala 2:2

Fotbalisté pražské Slavie se po dvou úvodních neúspěších s Lens (2:3) a Sabahem (0:2) dočkali prvního bodu v ligové fázi Ligy mistrů 2026/27. Získali ho za remízu 2:2, kterou vybojovali na hřišti Fenerbahce Istanbul. A to i přesto, že už po jedenácti minutách to bylo již 2:0 pro domácí po brankách Aydina a Greenwooda. Netrvalo to však naštěstí dlouho a ještě v závěru úvodní čtvrthodiny snížil Provod, jenž využil hrubice při domácí rozehrávce. Pražanům se dařilo držet na dostřel až téměř do samotného závěru. Což znamenalo, že se tak otevřela cesta k tomu, aby se v 90. minutě mohl Kačor svou přesnou trefou postarat o zmiňovaný první bod pro sešívané v rámci milionářské soutěže.

včera

včera

včera

Oto Klempíř

Oslavy 17. listopadu budou i bez dotace od Klempíře. Lidé poslali miliony

Česko se teprve chystá na připomínku 28. října, ale v listopadu se bude slavit výročí sametové revoluce. Hojně navštěvovaná akce na Národní třídě se letos nedočkala dotace od ministerstva kultury vedeného Oto Klempířem (Motoristé). Pořadatelé ale smutnit nemusí, protože obdrželi spoustu peněz od občanů. 

včera

Lékař může požadovat nejrůznější platby. Vojtěch vyjasnil, co je legitimní

Registrační poplatek, platba za dřívější termín nebo poplatek za eRecept. Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodické stanovisko, které na konkrétních příkladech vysvětluje, kdy mohou poskytovatelé zdravotních služeb požadovat po pacientech platbu a kdy ne. Základní pravidlo je jednoduché: za péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění pacient neplatí podruhé.

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy