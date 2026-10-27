Snaha o ovlivnění voleb? Trumpova administrativa se pokusila donutit Kalifornii zneplatnit desítky tisíc hlasů

Federální odvolací soud zamítl bezprecedentní pokus administrativy prezidenta Donalda Trumpa donutit Kalifornii, aby zrušila hlasy 20 000 lidí, o kterých tvrdí, že by mohli být cizinci. Federální vláda tvrdila, že tyto hlasy by mohly patřit osobám, které nejsou občany Spojených států. Soudní rozhodnutí tak prozatím chrání průběh probíhajícího hlasování v nejlidnatějším americkém státě.
Tříčlenný panel odvolacího soudu pro devátý obvod vydal zamítavé rozhodnutí poměrem hlasů dva ku jedné po neobvyklém nedělním jednání, které proběhlo prostřednictvím videokonference. Většina soudců dospěla k závěru, že odvolací soud nemá v této fázi pravomoc o žalobě rozhodnout, dokud se záležitostí nezabývá nižší federální obvodní soud. Soudci rovněž podotkli, že krize, na kterou ministerstvo spravedlnosti poukazovalo, byla z velké části vytvořena samotnou vládní administrativou kvůli jejímu opožděnému postupu.
Většinové stanovisko podpořili soudce Mark Bennett jmenovaný Donaldem Trumpem a soudce Gabriel Sanchez jmenovaný prezidentem Joem Bidenem. Oba poukázali na to, že ministerstvo spravedlnosti otálelo s podáním žaloby a neuvědomilo si včas, že pravidla pro zpracování hlasovacích lístků se řídí stávajícími kalifornskými zákony. Třetí člen panelu, soudce Patrick Bumatay, se připojil s odlišným názorem a ve svém nesouhlasném stanovisku vyjádřil přesvědčení, že federální vláda musí mít právo zasáhnout proti možnému ohrožení integrity voleb.
Případ se nyní vrací zpět k federálnímu obvodnímu soudu v Kalifornii, kde bylo na úterní odpoledne naplánováno další slyšení. Ministerstvo spravedlnosti podalo žalobu počátkem tohoto měsíce s cílem zabránit úřadům v započítání více než dvaceti tisíc hlasů spojených s lidmi, u nichž vládní úředníci předpokládají, že nemají americké občanství. Vedení ministerstva se obrátilo na odvolací soud poté, co soudce nižší instance nestihl vydat verdikt před původně stanoveným termínem.
Během nedělního slyšení však dva soudci z tříčlenného panelu vyjádřili velké pochybnosti nejen o procesní stránce věci, ale také o samotné podstatě vládních argumentů. Soudce Bennett ve svém doplňujícím vyjádření uvedl, že v platných federálních zákonech neexistuje nic, co by omezovalo primární pravomoc států při administraci voleb. Varoval také, že požadovaný zásah ministerstva spravedlnosti by mohl vést k obrovským potížím a ohrozit oprávněné voliče.
Podobný názor sdílel i soudce Sanchez, podle něhož by navrhované soudní opatření zcela narušilo pravidla probíhajících voleb a vyvolalo by mezi voliči a volebními úředníky rozsáhlý chaos. Sanchez během slyšení podrobně zpovídal zástupce ministerstva spravedlnosti ohledně původu seznamu dvaceti tisíc sporných voličů. Ukázalo se, že federální vláda při sestavování seznamu spoléhala na data zakoupená od třetích stran, aniž by dokázala přesně doložit jejich spolehlivost a původ.
Zástupci státu Kalifornie a okresu Los Angeles u soudu argumentovali, že ústava dává pravomoc organizovat volby především jednotlivým státům. Kalifornský generální prokurátor Rob Bonta označil rozhodnutí soudu za důležitý krok v úsilí o ochranu práva občanů volit a zajištění spravedlivého průběhu hlasování. Oproti tomu nesouhlasící soudce Bumatay trval na tom, že federální instituce nesmějí přehlížet situaci, kdy by se do voleb mohli zapojit lidé bez občanství.
Právní zástupci Kalifornie v průběhu sporu upozorňovali, že federální vláda se opírá o zastaralá data pocházející z dřívějších seznamů voličů. Vzhledem k blížícím se termínům a probíhajícímu hlasování se tak právní bitva kolem sporných hlasovacích lístků prozatím přesouvá zpět na půdu obvodního soudu, který se bude zabývat dalšími skutkovými okolnostmi případu.
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