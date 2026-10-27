Trump před volbami vyostřuje rétoriku. Napadá i rodiny protikandidátů

Americký prezident Donald Trump čelí ostré kritice kvůli tomu, že ve svých nedávných výrocích spojil teroristické útoky z 11. září 2001 s demokratickým kandidátem do Senátu Abdulem El-Sayedem. Tento incident se odehrál během předvolebního shromáždění v americkém státě Michigan. Podobné rétorické útoky vyvolaly vlnu pobouření napříč politickým spektrem.
Během nedělního mítinku označil Trump El-Sayeda za „džihádistu“ a prohlásil, že by jako senátor musel procházet detektorem kovů. Jako hosta na pódium přitom přizval otce jednoho z cestujících, kteří se během útoků z 11. září postavili únoscům letadla. Prezident také varoval, že demokraté by mohli do země pozvat další nebezpečné extremisty.
Samotný Abdul El-Sayed na útoky reagoval s nadhledem a vtipem během vlastního shromáždění před volbami. Ohradil se proti snahám svých oponentů poukazovat na jeho jméno a víru namísto reálných problémů voličů. El-Sayed by se v případě volebního vítězství stal prvním muslimským členem amerického Senátu v historii.
Souboj o křeslo v Senátu za stát Michigan patří k nejsledovanějším a nejvyhrocenějším událostem probíhajících doplňovacích voleb. El-Sayed v něm vyzývá republikánského kandidáta Mikea Rogerse a výsledek tohoto klání může rozhodnout o celkové rovnováze moci v Kongresu. Hlasování je naplánováno na 3. listopadu a průzkumy naznačují velmi těsný výsledek.
Kritici a oponenti se v kampani opakovaně pokoušeli spojovat El-Sayeda s hnutím Muslimské bratrstvo, které USA dříve zařadily na seznam teroristických organizací. Tyto spekulace se opírají o starší texty a příspěvky na sociálních sítích, které pocházejí z doby před více než deseti lety. Některé z těchto sporných výroků přitom nepocházely přímo od samotného kandidáta, nýbrž od členů jeho rodiny.
El-Sayed veškeré vazby na Muslimské bratrstvo důrazně odmítá a opakovaně zdůrazňuje svou loajalitu vůči Spojeným státům. Na přímé dotazy ohledně této organizace reagoval jednoznačným distancováním. Podporu mu vyjádřil například i senátor Bernie Sanders, který označil útoky na jeho osobu za projev islamofobie.
Ostrou kritiku si Trump vysloužil dokonce i z řad vlastních dřívějších politických spojenců v regionu. Například Bishara Bahbah, zakladatel iniciativy Arab Americans for Trump, označil prezidentova slova za rasistická a za překročení pomyslné červené linie. Mnozí odborníci na Blízký východ a politologii rovněž poukazují na to, že podobná rétorika slouží spíše k mobilizaci voličů pomocí strachu.
Mluvčí Bílého domu Davis Ingle se naopak zastal prezidentova postupu a odmítá nařčení z islamofobie. V prohlášení uvedl, že Trump bude nadále bez omluvy poukazovat na politické názory a programové extrémy demokratických kandidátů. Spor tak nadále rozdmychává napjatou atmosféru v klíčovém státě těsně před rozhodujícím hlasováním.
Související
Trump označil volby v Brazílii za zmanipulované. Lula da Silva poslal do Washingtonu vzkaz
WSJ: Trump chce, aby se novým šéfem OSN stal Orbán, Čína a Rusko nejsou proti
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Jak americké volby do Kongresu ovlivní Evropu?
před 2 hodinami
Lula da Silva přepsal politickou mapu Brazílie. Vítězstvím ve volbách to ale neskončilo
před 2 hodinami
Klempíř odvolá bývalého šéfa ČT Dvořáka z vedení Státního fondu audiovize
před 3 hodinami
Snaha o ovlivnění voleb? Trumpova administrativa se pokusila donutit Kalifornii zneplatnit desítky tisíc hlasů
před 4 hodinami
Kallasová: Putin žádný zájem o mír nemá, Ukrajina očekává brutální zimu
před 4 hodinami
Tajemství barvy očí: Proč vás slunce oslepuje násobně víc?
před 5 hodinami
Izraelským volbám dominuje téma bezpečnosti. Průzkumy ale Netanjahuovi nejsou nakloněny
před 5 hodinami
Trump před volbami vyostřuje rétoriku. Napadá i rodiny protikandidátů
před 6 hodinami
Ukrajina požádala pět evropských spojenců o poskytnutí raket do Patriotů
před 7 hodinami
Jak mohou výsledky voleb v Izraeli změnit Palestinu?
před 8 hodinami
Trump označil volby v Brazílii za zmanipulované. Lula da Silva poslal do Washingtonu vzkaz
před 8 hodinami
V Izraeli se otevřely volební místnosti. Začalo rozhodování o osudu Netanjahua
před 10 hodinami
Výhled počasí do hloubi listopadu. Meteorologové naznačili, jak bude
včera
Bývalý princ Andrew mohl zkomplikovat vyšetřování. Zavařil by králi Karlovi
včera
Pavel počtvrté udělí vyznamenání. Politici mu navrhli umělce, sportovce i Zemana
včera
Slavia se v Lize mistrů dočkala prvního bodu. V istanbulském pekle remizovala 2:2
včera
Otevírací doba obchodů ve středu 28. října. Lidé tápou, zákon mluví jasně
včera
V Plzni se našel velký obnos peněz. Popelář si eura nenechal pro sebe
včera
Oslavy 17. listopadu budou i bez dotace od Klempíře. Lidé poslali miliony
včera
Lékař může požadovat nejrůznější platby. Vojtěch vyjasnil, co je legitimní
Registrační poplatek, platba za dřívější termín nebo poplatek za eRecept. Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodické stanovisko, které na konkrétních příkladech vysvětluje, kdy mohou poskytovatelé zdravotních služeb požadovat po pacientech platbu a kdy ne. Základní pravidlo je jednoduché: za péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění pacient neplatí podruhé.
Zdroj: Jan Hrabě