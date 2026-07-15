Lidé mění práci jinak než před deseti lety. Nabídku dnes odmítají i kvůli šéfovi či atmosféře

Když měníme zaměstnání, výše mzdy hraje důležitou roli. Stále častěji však nerozhoduje sama o sobě. Uchazeči také zkoumají pověst zaměstnavatele, způsob vedení lidí, stabilitu firmy. Také je zajímá, zda jim nové místo umožní skloubit práci a osobní život. Ani přes vidinu vyšší výplaty proto nemusí nabídku přijmout.
Změna práce nezačíná pracovním pohovorem. Uchazeči si firmu prověřují ještě předtím, než odešlou svůj životopis. Hledají zkušenosti zaměstnanců, procházejí sociální sítě a porovnávají pracovní nabídky i pověst firem.
Rozdíl oproti situaci před deseti lety ale nespočívá jen v tom, co lidé od práce očekávají. Změnilo se také množství informací, ke kterým mají přístup. Co se dříve dozvěděli až po nástupu, si dnes mohou alespoň částečně ověřit dopředu.
Na portálu JenFirmy.cz si například mohou přečíst zkušenosti současných i bývalých zaměstnanců. Současně zde najdou nabídky práce, u kterých lze přejít přímo na profil zaměstnavatele, nebo si projít katalog firem a jejich hodnocení.
Pracovní inzerát tak přestává být jediným zdrojem informací o budoucím zaměstnání.
Plat rozhoduje, ale sám už nestačí
Že by peníze přestaly zcela hrát roli při změně práce, ale není tak úplně pravda.
Podle průzkumu Randstad Workmonitor 2026 zůstává mzda rozhodujícím kritériem při volbě zaměstnavatele pro 72 procent českých zaměstnanců.
Současně ale roste význam okolností, které se na výplatní pásce otevřeně neprojeví.
- Rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem označilo 40 procent českých respondentů za hlavní důvod, proč zůstávají u současného zaměstnavatele.
- Jistotu zaměstnání zmínila jako příčinu svého setrvávání více než třetina.
- Samotnou mzdu a benefity uvedlo jen 16 procent dotázaných.
Podobný závěr vyplynul také z průzkumu Randstad Employer Brand Research 2026. Za nejdůležitější vlastnost zaměstnavatele považovali lidé příjemnou pracovní atmosféru.
Následovaly jistota práce, rovnováha mezi zaměstnáním a soukromím, finanční ohodnocení a zajímavá pracovní náplň.
Peníze tedy zůstávají důležité – zvlášť, když člověk váhá mezi dvěma nabídkami. O tom, zda bude v nové práci dlouhodobě spokojený, ale rozhoduje víc než jen částka na výplatní pásce.
Flexibilita? Z výhody podmínka
Ještě před několika lety byla možnost upravit si pracovní dobu nebo část týdne pracovat z domova vnímána především jako benefit. Dnes může uchazeče od nabídky odradit, že musí do kanceláře docházet.
- Práci bez flexibilní pracovní doby by podle Workmonitoru 2026 nepřijalo 27 procent českých zaměstnanců.
- Dalších 29 procent by odmítlo místo, které nenabízí možnost home office.
- Nesoulad mezi prací a osobním životem zároveň uvedlo 43 procent respondentů jako důvod, proč v minulosti zaměstnavatele změnili.
Neznamená to, že každý očekává práci z domova. U řady profesí ostatně není možná.
Lidé ale stále více sledují, zda zaměstnavatel dokáže zohlednit jejich životní situaci. Může jít o plánování směn s dostatečným předstihem, pružný začátek pracovní doby, možnost zkráceného úvazku nebo pochopení při péči o děti a blízké.
Na atraktivitu nabídky má vliv i budoucí šéf
Výraznější roli při změně práce získává také styl vedení.
Uchazeči se nezajímají pouze o název pozice a seznam benefitů. Chtějí vědět, komu se budou zodpovídat, jak ve firmě probíhá komunikace a zda se mohou ozvat, když s něčím nesouhlasí.
- Data přitom ukazují, že právě zde mají zaměstnavatelé rezervy. Vedení své firmy důvěřuje 62 procent českých zaměstnanců.
- Silný vztah ke svému přímému nadřízenému si vybudovalo jen 52 procent respondentů.
- Pouze 59 procent věří, že jejich manažer skutečně hájí jejich zájmy.
Špatně nastavené vedení se přitom často projeví až po nástupu. Uchazeči proto věnují větší pozornost tomu, jak firma komunikuje během výběrového řízení.
Varováním může být chaotický pohovor, nejasný popis odpovědností, vyhýbavé odpovědi na otázky nebo výrazný rozpor mezi inzerátem a tím, co zazní při osobním setkání.
Pověst zaměstnavatele už nelze oddělit
Lidé si při změně práce stále častěji ověřují také pověst firmy. Jedna negativní recenze samozřejmě nemusí vypovídat nic o celém pracovišti.
Pokud se ale v hodnoceních opakují stejné výhrady k vedení, přesčasům, komunikaci nebo nedodrženým slibům, uchazeč je bude pravděpodobně brát vážně.
Důležitost přátelské atmosféry na pracovišti navíc roste dlouhodobě. Už v roce 2022 z průzkumu vyplynulo, že během předchozích pěti let vzrostla o 11 procent. Aktuální výsledky z roku 2026 ji staví dokonce na první místo mezi vlastnostmi, které činí firmu atraktivní.
Obraz firmy vzniká především z každodenní zkušenosti lidí, kteří v ní pracují. Nikoli z vlastní prezentace a marketingových sloganů. Právě spokojenost zaměstnanců se dostává k budoucím uchazečům.
Proč lidé odmítají nabídky, které by dřív přijali
Vyšší plat už nemusí vyvážit dlouhé dojíždění, nepředvídatelné směny nebo pověst problematického vedení.
Uchazeči častěji zvažují, zda pro ně změna práce nebude pouze krátkodobým finančním zlepšením, které bude vykoupeno horší kvalitou života.
Při rozhodování proto berou v potaz všechno dohromady: mzdu, jistotu zaměstnání, pracovní dobu, vztahy, možnosti rozvoje i dlouhodobou stabilitu firmy.
Zajímají se také o to, zda zaměstnavatel plní sliby, které uvádí v inzerátu, a zda se hodnoty, kterými se veřejně chlubí, promítají do běžného provozu.
Změna práce tak dnes není jen honbou za penězi. Je hledáním prostředí, ve kterém je člověk ochotný trávit podstatnou část svého dne. A právě proto mohou uspět i firmy, které sice nenabízejí nejvyšší mzdu na trhu, ale dokážou nabídnout férové vedení, stabilitu, rozumné podmínky a důvěryhodnou pověst.
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Zdroj: Libor Novák