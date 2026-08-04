Morava hlásí poprvé přes 40 stupňů. Nejtepleji ale bylo v Plzni

Pondělní historické maximum pro Moravu a Slezsko vydrželo jen den. V úterý bylo ve Strážnici ještě o stupeň tepleji, hodnota dosáhla 40,9 °C. V Plzni dokonce úterní maximální teplota vystoupala nad 41 stupňů. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
"Nejvyšší teplotu naměřila stanice Plzeň - Bolevec 41,5 °C a překonala tak absolutní extrém z konce letošního června, který byl 40,7 °C. Na Moravě znovu bodovala jihomoravská Strážnice, kde jsme naměřili 40,9 °C, a pokořila tím svoje vlastní včerejší moravské absolutní maximum 39,9 °C," uvedli meteorologové.
Úterní maximální teploty se v polohách do 600 metrů pohybovaly od 34 do 41 stupňů. Na 12 stanicích, které měří alespoň deset let, bylo přes 40 °C. Sedm stanic dokonce pokořilo svůj původní absolutní extrém. Rekordy pro dnešní den byly překonány nebo dorovnány na všech 171 stanicích s měřící řadou dlouhou alespoň 30 let.
"Zítra budou v Čechách teploty už o něco nižší, ale Morava Slezsko se stále mohou dočkat teplot blížícím se na některých místech ke 40 °C," upozornili experti.
Absolutní český teplotní rekord padl již během tropické vlny na konci letošního června. V neděli 28. června naměřila stanice v Doksanech v Ústeckém kraji maximální teplotu 41,9 °C.
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Zdroj: Jan Hrabě