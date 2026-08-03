České zdravotnictví má být připravené na budoucnost. I díky spolupráci s WHO

Jan Hrabě

Jan Hrabě

3. srpna 2026 20:21

Adam Vojtěch
Adam Vojtěch Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ministerstvo zdravotnictví schválilo nový dvouletý plán spolupráce s Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace (WHO) pro Evropu na období 2026–2027. Plán navazuje na dlouhodobou strategii spolupráce do roku 2030 a jeho cílem je podpořit budování odolného a kvalitního zdravotnictví připraveného na výzvy budoucnosti prostřednictvím reformy veřejného zdraví, posílení prevence, digitální transformace a inovací.

Mezi klíčové priority patří prevence a kontrola neinfekčních nemocí, posílení primární péče, rozvoj péče o duševní zdraví, urychlení digitalizace zdravotnictví včetně odpovědného využití umělé inteligence nebo zvýšení připravenosti na mimořádné události ohrožující veřejné zdraví.

"Naše spolupráce s Regionální úřadovnou WHO pro Evropu není jen formálním partnerstvím. Přináší konkrétní odbornou podporu při rozvoji oblastí, které jsou pro české zdravotnictví prioritou, od prevence a primární péče přes duševní zdraví až po digitalizaci a využití umělé inteligence. Díky sdílení mezinárodních zkušeností můžeme zavádět řešení, která budou přínosem pro pacienty i zdravotníky," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Společné aktivity se zaměří například na podporu národní strategie boje s obezitou a zdravé výživy, další rozvoj primární péče, reformy péče o duševní zdraví nebo přípravu strategie využití umělé inteligence ve zdravotnictví. Tyto priority vycházejí z aktuálních zdravotních výzev, kterým Česká republika čelí.

Podle WHO trpí obezitou přibližně 26 % dospělých obyvatel České republiky. Česká republika zároveň dlouhodobě patří mezi země s nejvyšší spotřebou alkoholu v Evropě. Alkohol u nás rizikově pije přibližně 1,3 až 1,6 milionu lidí, tedy zhruba každý šestý dospělý, přičemž 600 až 900 tisíc z nich již spadá do škodlivého pití se závažnými zdravotními dopady. Významnou prioritou zůstává také omezení užívání tabáku a nikotinových výrobků. Kouření si v České republice každoročně vyžádá více než 15 000 životů a tabák užívá přibližně 2,4 milionu dospělých. Neméně důležitou oblastí je péče o duševní zdraví. Podle odhadů WHO zažije duševní onemocnění během života přibližně každý čtvrtý člověk a jen Všeobecná zdravotní pojišťovna v roce 2025 vynaložila na péči o klienty s duševními poruchami více než 1,65 miliardy korun. Součástí plánu budou také opatření zaměřená na ochranu zdraví před dopady klimatických změn, prevenci rizik spojených s užíváním tabáku, nikotinových výrobků a alkoholu či posilování připravenosti zdravotnictví na epidemie a další mimořádné události.

"Plán spolupráce je vyjádřením našeho společného závazku budovat zdravější, odolnější a na budoucnost orientované zdravotnictví. V následujících dvou letech bude WHO úzce spolupracovat s Ministerstvem zdravotnictví a národními partnery na prosazování reforem veřejného zdraví, posilování prevence a adaptaci osvědčených intervencí pro české prostředí, především v oblasti neinfekčních onemocnění a jejich rizikových faktorů. Zároveň nám záleží na tom, aby odborné znalosti a inovace vznikající v České republice přispívaly ke zlepšování zdraví v celém evropském regionu WHO," uvedla vedoucí Kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) v České republice Zsófia Pusztai.

Na realizaci plánovaných aktivit budou úzce spolupracovat Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, odborné společnosti, poskytovatelé zdravotních služeb i akademická sféra společně s WHO. Ta do partnerství vnese odbornou expertizu, doporučení založená na vědeckých poznatcích, mezinárodní zkušenosti a strategickou podporu s cílem posílit zdravotní politiky a zlepšit zdraví obyvatel České republiky. Partnerství naváže také na práci spolupracujících center WHO působících v ČR a přispěje k výměně znalostí a dobré praxe v rámci celého evropského regionu.

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