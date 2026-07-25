Česko chce zlepšit proočkovanost proti chřipce. Inspiraci bere ze zahraničí

Česko dlouhodobě patří mezi země s nízkou proočkovaností proti chřipce. Očkování využije každoročně jen kolem 8 % obyvatel. Ministerstvo zdravotnictví proto připravuje legislativní návrh, který by za jasně stanovených podmínek umožnil očkování proti chřipce také v lékárnách. Cílem je nabídnout lidem další možnost, jak se nechat očkovat, zlepšit dostupnost této osvědčené formy prevence a přispět ke zvýšení proočkovanosti. Návrh je nyní v meziresortním připomínkovém řízení.
"Chceme lidem co nejvíce usnadnit přístup k očkování a odstranit zbytečné překážky, které jim dnes brání využít tuto účinnou prevenci. Nejde o žádný experiment. Očkování v lékárnách je běžnou součástí zdravotní péče v řadě evropských zemí, například ve Francii, Polsku, Itálii, Portugalsku, Irsku nebo Německu. Nově tento model zavádí také Slovensko. Ve všech těchto zemích přitom očkování provádějí lékárníci, kteří absolvovali příslušné odborné školení, a to za jasně stanovených podmínek. Chceme využít tuto osvědčenou praxi, která lidem usnadňuje přístup k očkování a pomáhá chránit zejména rizikové skupiny před závažným průběhem onemocnění, hospitalizací i úmrtím," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).
"Naše data jednoznačně ukazují, že očkování proti chřipce je bezpečné. Hlášení podezření na nežádoucí účinky jsou u dospělých jen v jednotkách až nižších desítkách případů ročně. Bezprostřední anafylaktická reakce se v hlášeních v posledních pěti letech neobjevila ani jednou," řekl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
Očkování v lékárnách není v Evropě novinkou. V řadě zemí se postupně stalo běžnou součástí očkovacích programů, i když konkrétní podoba se stát od státu liší. Zatímco v Německu mohou lékárníci očkovat proti chřipce a covidu-19, v Polsku se podílejí také na posouzení způsobilosti pacienta k očkování. V Itálii nebo na Slovensku je očkování v lékárnách vázáno na absolvování specializovaného výcviku.
Přístupy se tedy liší, všechny ale stojí na stejném principu – odpovídající odborné přípravě, jasně nastavených pravidlech a důrazu na bezpečnost pacienta.
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Zdroj: Libor Novák