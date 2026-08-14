Pokusy o sebevraždu na letadlové lodi? Zkreslujete informace, naštval se Hegseth

Americký ministr obrany Pete Hegseth odmítl zprávy o zhoršujících se podmínkách a psychických problémech posádky na letadlové lodi USS Abraham Lincoln. Prohlásil, že informace týkající se situace na plavidle nasazeném v rámci podpory operací v Íránu byly zcela zkresleny. Hegseth reagoval na sílící tlak ze strany amerického Kongresu ohledně rekordně dlouhého nasazení lodi na moři.
Šéf Pentagonu během své návštěvy Panamy podle The Guardian zdůraznil, že vedení armády zajišťuje pro každou loď i posádku veškerou možnou podporu. Přiznal však, že některá nasazení bývají delší než jiná, a ocenil námořníky za zvládání náročných podmínek na otevřeném moři při omezeném počtu zastávek v přístavech.
Ministrovo vyjádření přišlo poté, co demokratický senátor Richard Blumenthal zaslal oficiální dopis Hegsethovi a zastupujícímu ministrovi námořnictva Hungu Caovi. Blumenthal v dokumentu požadoval detailní vysvětlení poměrů na palubě a vyjádřil znepokojení nad dopady neustále se prodlužujících misí na zdraví a připravenost vojáků.
Podle senátora si námořníci stěžovali na nedostatek základních potřeb, znečištění vody, nefunkční sanitární zařízení, zhoršené duševní zdraví i logistické výpadky při doručování pošty. Blumenthal vyzval Pentagon k poskytnutí konkrétních ukazatelů, podle kterých námořnictvo sleduje únavu a morálku posádky, s termínem pro odpověď do konce srpna.
Zprávy o napjaté situaci potvrdily i informace o incidentu, při kterém jeden z námořníků skončil v moři, odkud byl následně zachráněn a lékařsky ošetřen. Událost rozvířila další debaty mezi zákonodárci i rodinami více než pěti tisíc vojáků na palubě.
Letadlová loď opustila svůj domovský přístav v San Diegu v listopadu a následně byla přesměrována na Blízký východ kvůli konfliktu s Íránem. Plavidlo nestavělo v žádném přístavu již více než dvě stě čtyřicet dní, což představuje novodobý rekord v délce souvislého pobytu na moři.
Na cestě do oblasti se podle dostupných informací nachází další americká letadlová loď USS George Washington. Podle zdrojů z prostředí armády má toto plavidlo po příjezdu na Blízký východ posádku USS Abraham Lincoln ve službě vystřídat.
Kriticky se k situaci vyjádřil také demokratický kongresman Jason Crow, který označil takové zatížení vojáků a jejich rodin za zcela neakceptovatelné. Crow zdůraznil, že dlouhodobé přetěžování posádek škodí nejen zdraví vojáků, ale ohrožuje i celkovou vojenskou připravenost a bezpečnost Spojených států.
Běžná nasazení letadlových lodí plánuje americké námořnictvo obvykle na šest až sedm měsíců. Tato doba je standardně přerušována zastávkami v přístavech, které slouží k odpočinku posádky od náročné služby, při níž námořníci během operací pracují i více než dvanáct hodin denně.
Armádní deníky a rozhovory s rodinami vojáků poukazují na narůstající vyčerpání a pokles morálky mezi členy posádky. Zástupci námořnictva sice uvedli, že nezaznamenali zvýšený výskyt suicidálních tendencí, příbuzní vojáků však na veřejných setkáních otevřeně hovoří o psychickém tlaku a obavách o životy svých blízkých.
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Zdroj: Libor Novák