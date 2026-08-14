Stíhačky NATO sestřelily nad Lotyšskem bezpilotní letoun. Finsko omezilo provoz

Libor Novák

14. srpna 2026 8:19

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie
Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie Foto: af.mil

Stíhací letouny Severoatlantické aliance zasahovaly v pátek v brzkých ranních hodinách nad Lotyšskem, kde sestřelily cizí bezpilotní letoun. Incident potvrdily lotyšské ozbrojené síly na sociální síti X s tím, že neznámý dron narušil vzdušný prostor země. Armáda po úspěšném Zásahu aliančních stíhaček zrušila varování před vzdušnou hrozbou, které předtím vyhlásila pro oblasti v blízkosti ruských hranic.

Preventivní bezpečnostní opatření přijalo v souvislosti s možným výskytem bezpilotních prostředků také sousední Finsko. Finská armáda dočasně omezila letecký i námořní provoz ve východní části Finského zálivu. Finské obranné síly uvedly na sociální síti X, že jde o předběžné opatření k zajištění bezpečnosti obyvatelstva a námořního provozu v regionu.

Ke zvýšené pohotovosti a zachytávání bezpilotních letounů dochází v zemích sousedících s Ruskem a Ukrajinou opakovaně. Státy v tomto regionu vydávají výstrahy před vzdušným nebezpečím v důsledku přetrvávajícího konfliktu. Boje mezi Moskvou a Kyjevem pokračují již více než čtyři roky od zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022.

V souvislosti s vývojem konfliktu přicházejí zprávy také z Krymu, který je pod kontrolou Ruské federace. Podle ruských médií tam při výbuchu zahynul ruský vojenský představitel, který v minulosti přeběhl na stranu Ukrajiny. Zdroje z ruského portálu Astra uvádějí, že by mělo jít o Roberta Šagejeva, jehož identita však zatím nebyla oficiálně potvrzena.

Mezitím ukrajinské bezpilotní prostředky pokračují v útocích na cíle hluboko uvnitř ruského území. Ukrajinské drony zasáhly významnou ruskou rafinérii vzdálenou zhruba osm set mil od hranic, což na místě způsobilo rozsáhlý požár. Podle ukrajinských vojenských představitelů šlo již o čtvrtý podobný úder během tří dnů v rámci kampaně zaměřené na omezení ruského energetického sektoru.

Rusko patří k největším světovým producentům energie a příjmy z ropy tvoří klíčový pilíř jeho ekonomiky. Ukrajinské útoky na rafinérie výrazně snížily ruskou kapacitu zpracování ropy, což vedlo k lokálním nedostatkům pohonných hmot na čerpacích stanicích. Představitelé Kyjeva uvádějí, že cílem této strategie je donutit ruského prezidenta Vladimira Putina k jednání o míru.

Ruské síly zároveň pokračují v bezpilotních útocích přímo na ukrajinském území. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval o tragickém útoku na osobní vlak v Odeské oblasti, při kterém zahynuli dva lidé. Při úderu bezpilotního letounu na vlakovou soupravu, v níž se nacházelo více než tři sta cestujících, přišli o život strojvedoucí a jeho pomocník.

Dronové útoky se v posledních dnech dotkly také dalších oblastí Ruské federace. Podle informací regionálních úřadů byl při náletu ukrajinských dronů poškozen přístav v Baltickém moři. Ukrajinské bezpilotní letouny kromě ropné rafinérie v Baškortostánu cílily také na logistické centrum společnosti Wildberries.

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Zdroj: Libor Novák

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