V muniční továrně nedaleko Říma došlo k masivnímu výbuchu

V muniční továrně nedaleko města Colleferro, které leží jihovýchodně od Říma, došlo ve čtvrtek k masivnímu výbuchu. Podle místních médií byla silná detonace slyšitelná do vzdálenosti několika kilometrů.
V době výbuchu již na místě zasahovaly složky záchranného systému včetně policie a hasičů, kteří se snažili zkrotit dříve vzniklý požár. Úřady v současné době vyhodnocují celkový rozsah škod a zjišťují, zda při incidentu došlo ke zranění osob.
Místem výbuchu je bývalý závod Simmel Difesa, který v současnosti provozuje společnost KNDS Ammo Italy. Tato firma je součástí francouzsko-německého obranného koncernu KNDS.
Výrobní závod se specializuje na produkci munice středního a velkého ráže pro pozemní i námořní vojska a vyrábí také tuhé pohonné hmoty pro vesmírné nosné rakety.
Společnost KNDS Ammo Italy figuruje v oficiálních dokumentech Evropské unie jako jeden ze schválených dodavatelů v rámci rámcových dohod Evropské obranné agentury z roku 2023 na dodávky dělostřelecké munice ráže 155 milimetrů.
Záběry z místa události zachycují podle webu The Independent těžký sloup kouře stoupající nad průmyslovým komplexem, zatímco na místě pokračují zásahové práce záchranných složek. Podrobnější informace o příčinách požáru a následné detonaci nebyly bezprostředně po incidentu zveřejněny.
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Zdroj: Jan Hrabě