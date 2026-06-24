Rutte vyvolal v Itálii bouři. Prozradil, že Řím umožnil stovkám amerických letadel zasahovat v Íránu

Libor Novák

24. června 2026 20:46

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie
Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie Foto: af.mil

Generální tajemník NATO Mark Rutte prohlásil, že Řím umožnil pěti stům amerických vojenských letadel vzlétnout z hlídaných základen v Itálii během úderů Spojených států a Izraele na Írán. 

Toto vyjádření okamžitě vyvolalo na italské politické scéně ostrou vlnu nevole. Rutte v rozhovoru pro televizní stanici Fox News před svým washingtonským setkáním s americkým prezidentem Donaldem Trumpem zdůraznil, že jednotliví evropští spojenci dávali své základny k dispozici jeden za druhým, což v celkovém součtu znamenalo čtyři až pět tisíc vzletů na podporu operace Epic Fury. Podle jeho slov tak Evropa fakticky funguje jako platforma pro promítání americké vojenské síly. 

Vláda italské premiérky Giorgii Meloniové přitom předtím opakovaně deklarovala, že pro lety na Blízký východ schválila výhradně logistické a technické operace, které jasně vymezuje bilaterální smlouva o využívání amerických základen na italském území.

Rutteho slova proto tvrdě zkritizoval italský ministr obrany Guido Crosetto, který je označil za zcela klamná a zdůraznil, že veškeré lety probíhaly v naprostém souladu s platnými mezinárodními dohodami. Domácí opozice nicméně na obhajobu kabinetu nepřistoupila a obvinila Meloniovou z klamání veřejnosti i parlamentu, před kterým nyní požaduje okamžité vysvětlení celé situace.

Americká administrativa dlouhodobě vyčítá evropským partnerům nedostatečnou angažovanost ve společném tažení proti Íránu. Vedle Itálie šéf aliance v rozhovoru vyzdvihl také Rumunsko, jehož letiště muselo kvůli potřebám vojenských tankovacích letadel výrazně omezit běžný komerční provoz.

Finanční příspěvky evropských členů NATO označil Rutte za obrovské a ohromující, byť konkrétní čísla neuvedl. Reagoval tak na plány Washingtonu, který se chystá stáhnout část svých jednotek z Evropy s cílem přenést větší díl odpovědnosti za bezpečnost přímo na tamní státy. Generální tajemník zároveň podpořil dosavadní postup prezidenta Trumpa vůči Íránu a ocenil jeho kroky směřující k uzavření nynější prozatímní dohody.

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