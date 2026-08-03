Vojenští policisté vyšetřují tragickou nehodu armádního vrtulníku

Jan Hrabě

Jan Hrabě

3. srpna 2026 17:04

Vojenská policie AČR
Vojenská policie AČR Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Tragickou červencovou nehodu armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou vyšetřuje Vojenská policie. V případu byly zahájeny úkony trestního řízení, hrozit může až desetiletý trest odnětí svobody. 

"Vojenská policie ve věci zahájila úkony trestního řízení a věc prověřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti," uvedla mluvčí Vojenské policie Nikola Rimkevič Hájková pro Seznam Zprávy. 

Počet podezřelých v případu není znám. V případě prokázání viny by však případným obviněným mohlo za obecné ohrožení z nedbalosti hrozit až deset let odnětí svobody. 

Podle velitele náměšťské základny brigádního generála Petra Slívy se vrtulník zřítil z výšky kolem 50 metrů při přistávacím manévru během návratu z rutinního výcvikového letu. Jedna příslušnice 22. základny vrtulníkového letectva pád vrtulníku nepřežila, čtyři členové posádky byli přepraveni do nemocnic v Brně a Jihlavě. 

Upřímnou soustrast rodině zemřelé vojákyně vyjádřili také velitel Vzdušných sil AČR brigádní generál Petr Tománek a velitel základny brigádní generál Petr Slíva. Podle Tománka udělá armáda maximum, aby byla událost vyšetřena. 

V návaznosti na tragickou událost byl až do ukončení vyšetřování pozastaven provoz všech vrtulníků systému H-1 v Armádě České republiky. Platí to i o strojích, které jsou v současnosti nasazeny v Polsku. "Mohu to potvrdit. Je to standardní operační postup, kdy během vyšetřování, kde neznáme příčinu, uzemňujeme ten daný typ," dodal brigádní generál Tománek.

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