Vojenští policisté vyšetřují tragickou nehodu armádního vrtulníku

Tragickou červencovou nehodu armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou vyšetřuje Vojenská policie. V případu byly zahájeny úkony trestního řízení, hrozit může až desetiletý trest odnětí svobody.
"Vojenská policie ve věci zahájila úkony trestního řízení a věc prověřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti," uvedla mluvčí Vojenské policie Nikola Rimkevič Hájková pro Seznam Zprávy.
Počet podezřelých v případu není znám. V případě prokázání viny by však případným obviněným mohlo za obecné ohrožení z nedbalosti hrozit až deset let odnětí svobody.
Podle velitele náměšťské základny brigádního generála Petra Slívy se vrtulník zřítil z výšky kolem 50 metrů při přistávacím manévru během návratu z rutinního výcvikového letu. Jedna příslušnice 22. základny vrtulníkového letectva pád vrtulníku nepřežila, čtyři členové posádky byli přepraveni do nemocnic v Brně a Jihlavě.
Upřímnou soustrast rodině zemřelé vojákyně vyjádřili také velitel Vzdušných sil AČR brigádní generál Petr Tománek a velitel základny brigádní generál Petr Slíva. Podle Tománka udělá armáda maximum, aby byla událost vyšetřena.
V návaznosti na tragickou událost byl až do ukončení vyšetřování pozastaven provoz všech vrtulníků systému H-1 v Armádě České republiky. Platí to i o strojích, které jsou v současnosti nasazeny v Polsku. "Mohu to potvrdit. Je to standardní operační postup, kdy během vyšetřování, kde neznáme příčinu, uzemňujeme ten daný typ," dodal brigádní generál Tománek.
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Vojenská policie , vrtulníky , Armáda České Republiky , Letecké nehody
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Zdroj: Libor Novák