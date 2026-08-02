Lesní požáry zasáhly i Řecko. Při hašení se srazily dvě helikoptéry

Řecko se v těchto dnech potýká s mimořádně vážnou přírodní katastrofou, kdy se na mnoha místech země současně šíří ničivé lesní požáry. Extrémní meteorologické podmínky v kombinaci se silným větrem decimují rozsáhlé plochy lesů a zemědělské půdy. Situaci navíc zhoršují vichřice, které dosahují rychlosti až sto kilometrů za hodinu.
Během hasebních prací západně od hlavního města došlo k tragickému incidentu, kdy se ve vzduchu srazily dvě helikoptéry zapojené do boje s ohněm. Stroje pronajaté k hašení se zřítily v oblasti Psatha, což vyvolalo okamžitou záchrannou operaci. Televizní záběry zachytily explozi jednoho z vrtulníků a jeho pád k zemi v plamenech.
Záchranáři se na místě neprodleně pustili do pátrání po členech posádek obou strojů. Státní televize ERT posléze přinesla informaci, že se podařilo nalézt jednoho člena posádky v pořádku, zatímco po druhém týmy nadále intenzivně pátrají. Premiér Kyriakos Mitsotakis v reakci na události varoval, že zemi čekají mimořádně obtížné dny.
Předseda vlády na sociálních sítích uvedl, že při takto silném větru nemohou desítky nasazených letadel a vrtulníků bezpečně operovat. Vítr totiž komplikuje nejen samotný let, ale i nabírání vody a její shazování na ohniska požárů kvůli silné turbulenci. Úřady proto hovoří o tom, že sbor hasičů byl tlačen až na hranici svých možností.
Téměř pět set hasičů s nasazením všech sil zasahuje v okolí oblíbeného pobřežního letoviska Porto Germeno, které leží asi sedmdesát kilometrů severozápadně od Atén. Plameny tam po překonání horského hřebene začaly hrozit předměstím metropole. Obyvatelé ohrožených vesnic museli být předem evakuováni.
Policisté v obci Agios Nektarios procházeli dům od domu, aby zajistili bezpečí všech místních obyvatel. Navzdory včasným varováním však oheň zničil desítky domů a pohltil obrovské plochy zeleně. Místní obyvatelé se strachem sledují zkázu, kterou za sebou živel zanechává.
Další velké požáry zaměstnávají složky IZS v oblasti Aigialia na severu Peloponésu či na ostrově Kefalonie v Jónském moři. Policie na Kefalonii dokonce zadržela čtyřiačtyřicetiletého muže podezřelého z toho, že nový požár založil úmyslně. Podle odhadů vědců z Národní observatoře se celková plocha zasažená ohněm v zemi vyšplhala na tisíce hektarů.
Odborníci se obávají, že rozsáhlý požár v okolí Porto Germeno bude kvůli své devastující síle muset být oficiálně klasifikován jako megapožár. Plameny totiž zachvátily plochu přesahující deset tisíc hektarů. Klimatické změny a opakující se vlny veder dělají z řeckého léta každoročně extrémně rizikové období plné nebezpečných ohnisek.
Ministerstvo civilní ochrany proto udržuje pro oblast Atén, Voiotie a ostrova Evia stav nejvyššího ohrožení. Úřady apelují na maximální opatrnost a dodržování bezpečnostních opatření, protože vysušená krajina a silný vítr nadále vytvářejí ideální podmínky pro vznik a šíření dalších požárů.
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Zdroj: Libor Novák