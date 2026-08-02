Nůžky se rozevírají. Kongo čelí masivnímu šíření eboly, Uganda hlásí úspěšné zvládnutí nákazy

Libor Novák

2. srpna 2026 10:55

Ebola, ilustrační fotografie
Ebola, ilustrační fotografie Foto: Pixmac

Zatímco Demokratická republika Kongo čelí masivnímu šíření zákeřného viru ebola, sousední Uganda hlásí úspěšné zvládnutí nákazy. V některých oblastech si současná epidemie vyžádala již přes patnáct set obětí a tamní úřady přiznávají, že se situace vymyká kontrole. Naproti tomu ugandské zdravotnictví zaznamenalo pouze dvě desítky nakažených a po propuštění posledního pacienta z nemocnice země oznámila, že je nákaza pod kontrolou.

Úspěch Ugandy v boji s nebezpečným virem není podle odborníků ze Světové zdravotnické organizace náhodný. Země těží z předchozích zkušeností a investic do krizového plánování. Vzhledem k tomu, že Uganda v minulosti čelila několika vlnám nákazy, má vybudovanou infrastrukturu i proškolený zdravotnický personál. Po potvrzení prvních případů tak bylo specializované centrum v hlavním městě Kampale připraveno k provozu během jediného dne.

Kromě rychlé reakce zdravotníků sehrála klíčovou roli také přísná preventivní opatření a součinnost obyvatelstva. Ugandským orgánům se podařilo trasovat a poslat do jednadvacetidenní karantény více než šest tisíc lidí, kteří přišli s nakaženými do kontaktu. Úřady rovněž neváhaly dočasně uzavřít hranice s Kongem, čímž zamezily nekontrolovanému komunitnímu šíření.

Demokratická republika Kongo se naopak potýká se zcela odlišnými podmínkami. Detekci a zachycení viru od počátku komplikovalo opožděné odhalení vzácného kmenu eboly. Problémy prohlubuje také špatná bezpečnostní situace na východě země, kde působí ozbrojené rebelující skupiny. V důsledku bojů musely své domovy opustit miliony lidí, což trasování nakažených a koordinaci zdravotnických zásahů téměř znemožňuje.

Přestože Uganda zvládla situaci na svém území stabilizovat, tamní představitelé si uvědomují, že riziko vzhledem ke dlouhé a propustné hranici přetrvává. Ugandská vláda proto vyslala desítky zdravotníků přímo do sousedního státu, aby pomohli ohnisko nákazy potlačit. Tamní úřady zdůrazňují, že definitivního vítězství nad epidemií nelze dosáhnout bez toho, aniž by se situaci podařilo stabilizovat i v Demokratické republice Kongo.

31. července 2026 16:58

Ebola se stává stále větší hrozbou. Šíří se nejrychleji v historii

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