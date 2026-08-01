Španělsko odsoudilo reakci EU na příliv migrantů. Sánchez si stěžuje von der Leyenové na sobeckost a ignoraci

Španělsko ostrým způsobem odsoudilo reakci některých členských států Evropské unie na nedávný masivní příliv běženců do severoafrické enklávy Ceuta. Během krátké doby se do tohoto španělského území pokusilo z Maroka dostat zhruba šedesát tisíc lidí. Španělský premiér Pedro Sánchez označil postoje některých unijních partnerů za sobectví, které podle něj odporuje unijnímu právu a zbytečně polarizuje celou společnost.
Krize na španělsko-marocké hranici se vyostřila na konci července, kdy došlo k faktickému kolapsu hraničních kontrol. Španělským bezpečnostním složkám se však podařilo situaci během osmačtyřiceti hodin plně stabilizovat. Většina lidí byla navrácena zpět na marockou stranu hranice, úřady však současně potvrdily, že si dramatické události a pokusy o překonání mořských úseků vyžádaly téměř sedm desítek obětí na životech.
Sánchez v dopise adresovaném předsedkyni Evropské komisi Ursule von der Leyenové zdůraznil, že Madrid zabránil jakémukoliv nekontrolovanému pohybu osob dále směrem do vnitrozemí kontinentální Evropy. Zároveň poukázal na fakt, že sama Ceuta není součástí schengenského prostoru bez vnitřních hraničních kontrol. Přestože většina unijních partnerů vyjádřila Španělsku solidarita, reakce některých vlád byla podle něj vedená politickými zájmy a ignorancí.
Ostrý diplomacie vyvolala především reakce z Říma. Italská premiérka Giorgia Meloniová označila situaci za závažnou hrozbu pro národní bezpečnost a rozhodla se dočasně pozastavit schengenskou dohodu ve vztahu ke Španělsku. Španělská diplomacie na tento krok reagovala předvoláním italského velvyslance a výzvou k dodržování evropské vzájemnosti namísto populistických gest.
K italskému postupu se přidaly i další evropské státy. Finsko a Dánsko podpořily zpřísnění kontrol a naznačily možnost zavedení vlastních opatření na hranicích. Do diskuse se zapojil také premiér Andrej Babiš, který otevřeně vyzval k dočasnému pozastavení členství Španělska v schengenském prostoru. Francie a Portugalsko reakčně posílily své policejní hlídky v příhraničních oblastech.
Představitelé Evropské unie i některých dalších členských zemí zvolili zdrženlivější rétoriku. Předsedkyně Evropské komise sice označila záběry z Ceuty za nepřijatelné, unijní komisař Magnus Brunner však potvrdil, že se ani jeden z migrantů nedostal na evropskou pevninu. Německý kancléř Friedrich Merz vyjádřil podporu španělskému úsilí o ochranu hranic a vyzval Maroko k okamžitému přebírání svých občanů.
Incident neunikl ani pozornosti Spojených států amerických. Americké ministerstvo zahraničí označilo události za přímý důsledek dosavadní španělské migrační politiky. Americký prezident Donald Trump přirovnal masivní překračování hranic ke katastrofě a nekontrolované invazi, přičemž kritizoval přístup španělské vlády k řešení nelegální migrace.
Španělská vláda naopak svůj postup rozhodně obhajuje. Do ohrožených enkláv Ceuta a Melilla vyslala armádní posily, další policejní jednotky, těžkou techniku i potápěče. Premiér Sánchez vysvětlil, že náhlou vlnu způsobil dezinterpretační výklad nedávného rozsudku španělského Nejvyššího soudu převaděčskými mafiemi. Soud v červnu rozhodl, že zachycené osoby nelze vracet bez řádného administrativního řízení.
Španělské území v Severní Africe představuje spolu se sousední Melillou jedinou pozemní hranici mezi Evropskou unií a africkým kontinentem. Vzhledem k vysoké nezaměstnanosti a sociálnímu napětí v Maroku se tyto enklávy stávají opakovaným cílem tisíců lidí, kteří se snaží hranici překonat po souši nebo přeplaváním mořských úseků. Podobná rozsáhlá krize zasáhla oblast už v roce 2021.
Současný střet odhaluje hluboké rozpory v evropské migrační politice. Zatímco Madrid nedávno schválil legalizaci pobytu pro stovky tisíc nedokumentovaných pracovníků ve snaze začlenit je do ekonomiky, řada evropských vlád požaduje výrazně tvrdší kurz. Události v Ceutě tak opět naplno rozhořely debatu o funkčnosti hranic i hranicích solidarity uvnitř Evropské unie.
Související
Nedostali jídlo ani bydlení. Většina migrantů se ze španělské enklávy vrátila zpět do Maroka
Nová data: Do španělské exklávy už dorazilo 60 tisíc migrantů. Téměř polovina se vrátila do Maroka
Aktuálně se děje
před 47 minutami
Španělsko odsoudilo reakci EU na příliv migrantů. Sánchez si stěžuje von der Leyenové na sobeckost a ignoraci
před 1 hodinou
Proč jsou útoky na Kyjev navzdory krytům tak ničivé? Na vině je hned několik faktorů
před 3 hodinami
Není to jen válka. Klimatická krize je pro globální ekonomiku stále větší hrozbou
před 4 hodinami
Nedostali jídlo ani bydlení. Většina migrantů se ze španělské enklávy vrátila zpět do Maroka
před 5 hodinami
Rusko zaútočilo na Kyjev balistickými raketami, nejméně devět mrtvých
před 6 hodinami
Počasí hraje zásadní roli. V Česku nastane nejhorší stav za čtyři roky
včera
Knížakovi bude na pohřbu mluvit i bývalý prezident Klaus
včera
V Jablonci došlo k napadení dvou žen. Policisté se obrátili na veřejnost
včera
Dvě pošty přepadl muž, který si měl jít sednout za mříže
včera
Policie posílí bezpečnostní opatření na Prague Pride, oznámil Metnar
včera
Pavel bude mít nového spolupracovníka. Mění se ředitel zahraničního odboru
včera
První Čech přeplaval La Manche před 55 lety. Po několika letech si to zopakoval
včera
Zemřel divadelní režisér František Laurin, otec známé herečky
včera
Ebola se stává stále větší hrozbou. Šíří se nejrychleji v historii
včera
Putinova hlásná trouba ve Francii skončila. Paříž vyhostila bývalou šéfku proruské televize
včera
Nová data: Do španělské exklávy už dorazilo 60 tisíc migrantů. Téměř polovina se vrátila do Maroka
včera
Babiš vyzval k uzavření Schengenu pro Španělsko. Macinka by volil mírnější postup
včera
Evropa se bojí přílivu uprchlíků. Francie posiluje hraniční kontroly, Itálie žádá pro Španělsko stopku v Schengenu
včera
Na bojišti nemají šanci, pořád chtěli jen přestávky na kávu, říkají po společném cvičení s NATO ukrajinští vojáci
včera
Přijde změna počasí. Meteorologové varují před bouřkami
K varováním před pokračující vlnou veder a požáry se v pátek přidala výstraha před bouřkami, které odpoledne a večer hrozí především v Čechách. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Zdroj: Jan Hrabě